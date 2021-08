„Mrzí mě, že se neuvidíme, mám v ANO přátele, mějte klidný večer," psal v SMS Babišovi. Dnes tentýž starosta křičí, aby premiéra vypískali a zavřeli

EXKLUZIVNĚ Premiér Andrej Babiš (ANO) se svou knihou zas vyrazí na veřejnost, nyní do Karlovarského kraje. Opět ho však nečeká příliš přátelská atmosféra. Tentokrát si na něj počká i samotný starosta Františkových Lázní Jan Kuchař (za STAN). „Pojďme tohohle šaška vypískat,“ vyzývá na sociálních sítích. Popsal, co v Karlovarském kraji, který Babiš zkraje roku označil za „úplně nejhorší, historicky ve všem“, premiéra čeká.

A první lidé již ujišťují, že přijdou. Není ovšem jisté, že je premiér rád uvidí.

„Tak prý do Varů přijede ANDREJ. V sobotu v 15:00. Ten slavný prodavač teplé vody a stavitel Potěmkinových vesnic přijede do kraje, na který neváhal při covidu poslat armádu, kterému zavřel hranice, nebo který označil za úplně nejhorší ze všech – nám přijde podepsat a rozdat knížku plnou těch svých nesmyslů. Protože volby,“ jmenoval starosta Františkových Lázní.

A připomenul některá z úskalí kraje, který čelil rozhodnutí Babišovy vlády o uzavření dvojice okresů a zároveň i hranic, a to i v době, kdy místní neúspěšně žádali, aby byla v kraji vládou umožněna pomoc, kterou mu nabízelo Německo.

Od starosty Jana Kuchaře sklidil i kritiku za postup rekonstrukce hotelu Thermal, který je aktuálně téměř celý obalený v ochranných sítích a většina objektu je jedno velké staveniště. „Ohání se opravou Thermalu, a skoro to vypadá, že to byl on, kdo to celé zařídil. A jako vždycky, jsou to jen kecy. Rekonstrukce? Jo, z Thermalu je zrekonstruovaných pár pater a bazén vypadá úplně jinak, proto sdílí radši jen ty vyvoněné a nablýskané vizualizace. Jako vždycky tu jde o to, přivlastnit si všechny úspěchy, i ty, které nejsou moje. Dokonce i ty, které neexistují. Ale to je vlastně fuk. Jsou to lháři. Všichni do jednoho,“ zaznívá.

Citovaný tón je ovšem velmi zvláštní.

ParlamentníListy.cz totiž získaly zprávu, kterou tentýž politik za hnutí STAN poslal vloni v květnu premiérovi. A tam podobnou dikci rozhodně nezvolil. Ukázal se spíše jako servilní muž, jehož mrzí, že se s premiérem osobně nesetká.

Redakce nechává gramatické chyby bez úprav a text bez jakýchkoli zásahů, tedy v původním znění.

Ten současně říká, že není fanouškem hnutí ANO, stejně tak není příznivcem politiky hnutí Andreje Babiše.

Při jednání o záchraně lázní to však podle Kuchaře není vůbec podstatné. „Je třeba řešit situaci a nepolitikařit," konstatuje dále.

„Mezi starosty lázeňských měst je mnoho starostů z ANO a se všemi jsme v přátelském vztahu. Nehodlám touto SMS žebrat o cokoliv, jen chci aby jste věděl, že pro lazenstvi se snažím dělat maximum a je mi opravdu jedno, který politik jednotlivé lázeňské město momentálně vede," doplňuje Kuchař velmi apoliticky, až přátelsky.

Ani tím však zpráva nekončí.

„Já osobně jsem 5 let ve vedení Františkových Lázní a stejnou dobu i u nominace na zápis UNESCO. Na středečním jednání mne bude zastupovat má tajemnice pí. Štěpánková a přítomna bude i primátorka KV Andrea Ferklová (členka rady SLM). Já na přání krajského vedení u této konference nebudu, mrzí mě to ale akceptuji. To je vše co jsem měl na srdci a chtěl Vám sdělit," doplnil Kuchař s přáním klidného večera premiéru Babišovi.

Ten vzápětí reagoval.

„Dobrý večer, jednání ve středu je striktně apolitické. Je to jednání vlády s podnikateli v lázeňství a je mi jedno, kdo jakou politickou stranu zastupuje. Takže byste se měl zúčastnit.“

Doplňme, že jednání probíhalo vzhledem k tehdejší míře pandemie v režimu online a týkalo se voucherů do lázeňství. Skončilo všeobecnou spokojeností zúčastněných.

Nyní se tentýž muž staví do čela pomyslného odboje vůči premiérovi.

„Pojďme tohohle šaška vypískat. Ve tři bude v Alžbětinských lázních. Budu se těšit, že přijdete. Že spolu řekneme tomuhle grázlovi, který patří za katr – kámo, dobrej pokus, ale končíš. My ti ty tvoje kecy nežereme,“ zaznělo od starosty Jana Kuchaře ve výzvě.

