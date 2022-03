„STAN, to je...“ Radši nečíst. Babiš opravdu podrážděný

Eupoposlanec za hnutí STAN Stanislav Polčák má kasírovat miliony korun za to, že pomáhal obcím postiženým výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. Podle bývalého premiéra Babiše by měl okamžitě rezignoval. STAN je podle něho hnutí organizovaného zločinu.

Podle serveru Seznam Zprávy využil politik STANu Stanislav Polčák příležitosti, jak osobně vydělat na 300 milionovém odškodném pro obce postižené výbuchy vrbětických muničních skladů. Obcím na základě informací serveru za svou právní pomoc vystavil účet na skoro osm milionů korun.

Polčák, který je vedle práce europoslance také advokát, před časem obcím v okolí Vrbětic nabídl, že je bude zastupovat při jednáních o odškodnění. Ve chvíli, kdy bylo schváleno, že stát mezi zasažené obce rozdělí 310 milionů korun, se obcím Polčák přihlásil, že požaduje 2,5 procenta z částky. Souhrnně by to pro Polčáka 7,75 milionu korun.

Starostové obcí prý Polčákovi na nabídku pomoci kývli, aniž by jim europoslanec a advokát v jedné osobě předem sdělil, co za to bude požadovat. Podle něho je to legitimní a 2,5 procenta z celkové sumy není přemrštěná cena a prý mohl chtít klidně deset procent.

„Já se teď taky cítím rozladěný, protože kdybych na začátku řekl, ať mi dají 10 procent, tak by mi prostě dali 10 procent. Ale já to vnímal jako dobrou práci, mě to s těmi starosty bavilo. A nechtěl jsem se hned na začátku vymezit, že tam fláknu nějakou odměnu,” citují Seznam Zprávy Stanislava Polčáka.

Podle expremiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodně Polčákovo jednání není v pořádku. Babiš požaduje jeho okamžitou rezignaci. Řekl to ParlamentnímListům.cz.

„STAN je pro mě organizovaný zločin, od praní peněz od Michalika, přes korupci hejtmana Půty a další. Tohle to jedině potvrzuje. Tam jsou lidi jedině kvůli tomu, aby měli funkce a finanční prospěch. Tohle, co udělal Polčák, je naprosto skandální, měl by okamžitě rezignovat. Takhle parazitovat na utrpení lidí v okolí Vrbětic je neodpustitelné. Na toto odškodnění byl obrovský tlak, byl s tím spojen velký lobbing,” popisuje Babiš.

„Ještě během naší vlády jsem přesvědčoval paní Schillerovou, aby těmto obcím pomohla. Netušil jsem, že se na tom tenhle člověk bude chtít přiživit. To je na okamžitou rezignaci. Tohle není možné, to je normální korupce, to je všechno nejhorší, ani pro to nemůžu najít slova. Neskutečné, že se nestydí,” dodává Andrej Babiš pro PL.

