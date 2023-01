„To není normální.“ Vymlácené sklo, útoky na policii. Migrační kus Berlína slavil

Anketa Kdo by hájil ČR před Bruselem lépe? Jaroslav Bašta 82% Andrej Babiš 18% hlasovalo: 3536 lidí server The culture trip a doporučuje například místní „hipsterské“ kavárny v této čtvrti.



Že atmosféra v této multikulturní čtvrti není vždy poklidná, jak popisují turistické příručky, se na vlastní kůži přesvědčili i mnozí zdravotníci, hasiči a policisté, kteří byli po vypuknutí požárů na místě napadeni místními oslavujícími.



Situace na místě byla taková, že spíše než berlínskou metropoli připomínala Mogadišo. Jak informoval například server Focus.de, oslavující v Berlíně na hasiče a policii házeli pyrotechniku a čtvrť Kreuzberg obsadili za pomoci několika barikád.

„To není normální,“ zhodnotil jeden z obyvatelů Berlína v reportáži pro Welt.

Server informuje, že se v některých částech Berlína „odehrály neuvěřitelné scény“ a skupiny lidí, z nichž někteří byli v kuklách, po sobě střílely rachejtle. Lidé v ulicích německého hlavního města pak začali útočit i na hasiče a záchranáře, kterým například jeden z mladíků rozbil čelní sklo sanitky tím, že na něj hodil hasicí přístroj.



Řidič sanitky při útoku sice nebyl zraněn, v sanitce však byl pacient, který nutně potřeboval do nemocnice. Dostal se do ní až se zpožděním, jelikož převozu pacienta v náhradním voze museli pomáhat policisté, již útočníka zadrželi.



Mezitím však mnozí neváhali ve čtvrti útočit i na hasiče, kteří se snažili hasit tamní požáry. Hasičský vůz z městské požární stanice byl na místě události v Hermannstrasse v Kreuzbergu podle hasičů tak masivně poškozen, že jej museli vyřadit.



Jelikož s rušnou nocí němečtí požárníci počítali již dopředu, vyhlásili preventivně stav nouze, což se nakonec ukázalo jako potřebný krok, jelikož nakonec řešili až 1 700 událostí.

Policisté pak zatkli až 103 lidí a berlínský policejní svaz v reakci na útoky v částech německé metropole míní, že je nutné zakázat petardy. „Po celém Německu vidíme, že se pyrotechnika používá jako zbraň proti lidem,“ řekl podle serveru Welt.de regionální šéf berlínského policejního svazu Stephan Weh. Zákaz prodeje pyrotechniky je podle zástupců německých policistů nutný zavést pro všechny, kteří s pyrotechnikou nezacházejí profesionálně.

S tím však nesouhlasí například první parlamentní tajemník poslanecké frakce CDU/CSU v Bundestagu Thorsten Frei (CDU), jenž si myslí, že je problém jinde. Listu Rheinische Post pak řekl, že by chování zločinců nemělo znamenat, „že i na mnoho pokojně slavících lidí by se měl vztahovat všeobecný zákaz zábavní pyrotechniky“.



Podobně jako v Kreuzbergu se situace dosti vyhrotila i v berlínské čtvrti Neukölln, kde také výtržníci útočili i na hasiče a ti mohli požáry hasit jen za ochrany od policistů. „Čtvrť, kde si někteří stěžují, že i za normálních nocí je zde mnoho bezpráví. Nyní tu poslední den v roce zavládla každoroční anarchie. Ohnivá bouře, která zní téměř jako občanská válka,“ popisuje v reportáži Berliner Zeitung.



Dosti bujaré oslavy obyvatel Berlína zaznamenal list například v ulici Sonnenallee, kterou berlínští reportéři popisují jako „arabskou ulici“ a poukazují na to, že má v této části německého hlavního města každý druhý člověk migrační pozadí. „Sonnenallee je mezi mnoha Berlíňany notoricky známá. Proslulá násilnými střety a neúspěšnou integrací,“ přiznává Berliner Zeitung atmosféru v ulici lemované prodejnami kebabu.

Německá ZDF poznamenává , že byl berlínský hasičský sbor překvapen „masovostí a intenzitou“ útoků, ale podobně tomu bylo i v dalších částech Německa. Stanice jmenovala, že v Hamburku hovořili hasiči o „děsivé silvestrovské bilanci“ a během silvestrovské noci byly záchranné služby agresivně napadeny a „doslova ostřelovány“ zábavní pyrotechnikou.

Policie měla podle ZDF mnoho práce také v Düsseldorfu, kde zasahovala kvůli „chuligánům a lidem, kteří se navzájem mlátili“.



Zdaleka nejde o první násilný přelom roku v sousední zemi. Velkou pozornost budila i vlna sexuálního násilí a napadání žen během oslav v roce 2015, kdy k největšímu incidentu došlo v Kolíně nad Rýnem. Skupiny mužů, z nichž velký počet měli podle německé policie tvořit čerství příchozí migranti, během novoročních oslav tehdy v Německu napadly stovky žen.

Happy new year everyone from Berlin ????crazy here like a war zone fireworks started at 4pm and still going none stop, feel sorry for the wildlife ???? pic.twitter.com/hKRpBVmQnH