„Ty id*ote, to nikam neposílej, to je důkaz!“ Co se dělo na silvestra v Hradci Králové, se nemělo dostat ven. My to bohužel porušíme

Česká republika se nachází v kritické fázi pandemie, kdy resort zdravotnictví dennodenně hlásí abnormálně vysoké počty nakažených. Ty samozřejmě přinesou stovky a stovky často zcela zbytečných úmrtí. Kabinet Andreje Babiše stejně jako zástupci samosprávy nabádají občany k obezřetnosti a prosí, aby pokud možno zůstali doma. Okolní státy jsou na tom v rámci opatření ještě hůř. Například v Polsku na veřejnosti se nesmí v těsném kontaktu pohybovat více než dvě osoby, a to s výjimkou rodin. Osoby do 18 let mohou vycházet jen v doprovodu dospělých. Podobně razantní befel chystá také Slovensko. A co Česká republika, která je na tom v mnoha parametrech až děsivě špatně? Posuďte sami.

„Nechci vůbec udávat a ani nechci být za hnidopicha, ale na stranu druhou není možné, aby všem procházelo co ostatním ne, aby si lidé dělali, co chtějí, když drtivá většina podnikatelů šetří, kde může, a často ani to nestačí,“ sdělil v úvodu svého textu pan S., který je provozovatelem zařízení v Hradci Králové. „Mám zavřeno, neprodávám ani přes okénko, nevyplatí se mi to vzhledem k energiím a personálu. Proč vám píšu, je celkem prozaické. Stavovaly se u mě dcery z Prahy na poslední den, na silvestra. A starší dcera mi volala, co se děje, že se šly projít do místních lesů a tam u lanového centra, kousek od lesního hřbitova, prý normálně funguje hospoda, sedí tam stovky slavících lidí, kupují si piva!“ doplnil náš zdroj, s nímž jsme hovořili v sobotu odpoledne.

Jelikož mu prý bylo jasné, kde se místo nachází, vyrazil tam, aby se sám přesvědčil.

ParlamentníListy.cz proto oslovily hradeckou policii. Ta konkrétní hlášení o provozu zmíněného bufetu neměla. Samotní zástupci výčepu uvedli, že pokud šel někdo náhodou kolem, mohl si „zakoupit langoše, kýtu na grilu, klobásu. Nealko punč a svařák.“ Podle všech oficiálních výpovědí bylo místo de facto klidné a nic se nedělo.

Jenomže nám se podařilo získat fotografii, která ukazuje úplně jiný obraz.

Nepřehlédnutelná masa lidí sedí nebo postává u zmíněného výčepu, pije alkohol, neřeší ani rozestupy, ani roušky. Obličejovou ochranu jsme nenašli v podstatě u jediného člověka...

Jedna velká rodina se sešla, aby popila pivo z kelímku

