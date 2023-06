„Že se svlékne tak moc, jsem nevěděl.“ Pozval do Třebíče tanečnici: Matku děti taky vidí nahou

Pořadatele Slavností růžového vína v Třebíči Aleše Mejzlíka nejspíš ani ve snu nenapadlo, jaké pozornosti se zpětně dostane jeho akci. Součástí akce kromě programu týkajícího se vína bylo též patnáctiminutové vystoupení polonahé ženy, burlesky, a jak je vidět z nahrávky jedné z návštěvnic, namísto dospělého publika se téměř polonahá burleska natřásala před dětmi, z nichž některé byly i předškolního věku. Akce se konala v areálu třebíčského zámku.

Starosta města Třebíč Pavel Pacal (STAN) pro ParlamentníListy.cz vyjádřil pobouření nad tím, že k něčemu takovému došlo. „Město Třebíč nebylo pořadatelem a s programem nemá nic společného. Jsme pobouřeni a distancujeme se od toho. Pořadatelům jsme odeslali protestní nótu, žádost o vysvětlení a veřejnou omluvu. Tato akce je dlouhá léta podporována ze strany města a byla vždy naprosto bezproblémová a oblíbená mezi veřejností. Na základě letošní skutečnosti žádáme o vrácení podpory za letošní rok v plné výši a zvážíme podporu v dalších letech,“ sdělil Pacal pro PL.

Organizátor akce Aleš Mejzlík v rozhovoru s naší redakcí uznává svou chybu, že si měl podrobněji dopředu zjistit, jak bude ono diskutované vystoupení vypadat. Odmítá však tvrdou kritiku a ptá se, v čem je pro děti morálně horší vidět polonahou ženu, když odmala mohou vidět nahou vlastní matku. Navíc je prý horší, pokud se na akci určené dospělým opilý člověk pozvrací. „Není to dětský den, ale slavnosti vína,“ konstatuje.

Celý rozhovor s pořadatelem Alešem Mejzlíkem přinášíme zde:

Město bude chtít vrácení peněz za letošní ročník a zváží jestli se to bude konat za rok. Budete se to snažit zvrátit nebo s městem mluvit?

Nebudu se určitě nic snažit zvrátit, těch 60 tisíc vrátím. Respektuji to, chápu to a není to nic, co mě živí. Tato akce je pro mě bokovka.

Starosta Třebíče pro PL řekl, že zváží udělení podpory v příštím roce. Budete kvůli tomu zvažovat, zda akci znovu pořádat?

Absence těchto peněz by tomu nezabránila, ale spíš já tuto akci už dělat nechci. Přemýšlel jsem o tom už rok a toto mě v tom ještě víc utvrdilo.

Čí nápad byl, aby tam ta dáma vystoupila? Kde se to vzalo? Navíc takto během dne a nikoli v průběhu večera později?

Uznávám moji chybu, že to mohlo být večer. Bylo mi to dáno na doporučení. Jsou to slavnosti růžového vína, není to dětský den. Řešili jsme program a bylo mi to prostě doporučeno, že by to tam bylo fajn. Nevěděl jsem, že je víc těch vystoupení a bude tam takto odhalena. Bylo mi řečeno, že někdy bývá víc střízlivější ve výběru oblečení. Ale kde je ten morální kompas vidět polonahou ženu versus svoji matku od narození? A pak na té akci vidět ožralého pána, jak zvrací do keře a kolem něho chodí děti? Kde je ten morální kompas?

Zřejmě jde o to, že pokud někdo zvrací do keře, to není součástí oficiálního programu, který byste předem domluvil.

No ano, ale je to úděl akce. Šlo o akci, kde se pije. Přece to byla dospělácká akce a vidět někoho, jak zvrací do keře, mi skutečně přijde horší než vidět polonahé ženské tělo. Dělá se tu z komára velbloud.

Takže jde o zodpovědnost rodičů, že berou své děti na akci, která není pro děti určena?

To zase nechci říkat, je to i moje zodpovědnost, že měl tento program být více k večeru a měl jsem si to více zjistit. Budu se ještě omlouvat na facebooku, ať je to všechno morálně v pořádku.

Být rodičem těch dětí, tak prostě vezmu svoje dítě a otočím ho nebo mu zakryju oči, aby to nevidělo. A ne že tam budu stát vedle svého dítěte, budu to natáčet a pak to dám na facebook a udělám z toho takovou bizarní kauzu. Dokonce mi volali nějací lidé, kteří mi řekli, co to tam tancovalo za kurvu, co je to za zkurvené LGBT, že se mám začít modlit a věřit v Boha. Nepochopím tyhle lidi, upřímně. Budu rád diskutovat v klidu, ale ne že se mi hned někdo vyzvrací do telefonu. To je smutné.

