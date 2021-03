16 korun rozdíl. Krát mnoho, mnoho, mnoho. „Hamáčkova“ firma: Hrabou se v ní a nacházejí věci

reklama

Další díl Škodových účetních kliček se věnuje smlouvě na nákup testovacích sad. Shrnul, co se už o kauze psalo v tisku a co o výběru testů řekl ministr vnitra Jan Hamáček, tedy že vláda nákup detailně prodiskutovala, že se jednání účastnili ředitelé tajných služeb a že ČR zatím nic neplatila. Podle Škody ovšem Hamáček lhal.

Uvedl, že se uvažovalo dokonce o dvou firmách, které by testy dodaly levněji než Tardigrad, společnost Chironax nabízela cenu 49 Kč, I.T.A. Interact pak 54 Kč. Nabídka Tardigradu je 65 korun za test. Vzhledem k počtu testů je rozdíl v milionech korun. Ale byly zde „kličky“ ohledně času dodání. „Tam opravdu každý říká něco jiného, nikdo žádný záznam z toho jednání nedá,“ soudil Škoda a připomenul, že o dokumenty už Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví požádali Piráti. „Odpověď byla, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek nemuseli prověřovat, zda ta firma něco dodá nebo ne a v podstatě v nouzovém stavu mají svobodu si tu firmu vybrat tak, jak oni chtějí,“ zmínil a doplnil, že i Hamáček řekl, že ono výběrové řízení nebylo ve skutečnosti výběrové řízení.

Upozornil, že Chironax i Tardigrad IC s.r.o. dodávají stejný produkt od stejné společnosti, I.T.A. Interact pak v podstatě stejný produkt, ale od jiné společnosti. Podezřelé je mu to, jak se ceny produktů liší. „To je skoro rozptyl 30 % ceny,“ řekl a dodal: „Netvrdím, že je to nezákonné přihodit si marži 30–40 % oproti lidem, co udělali úplně to samé, ale je to minimálně zvláštní.“ Celková cena je pak dle smlouvy 237 539 250 Kč za 3 654 450 kusů testů.

A zajímavosti ze smlouvy přibývaly. Jednak že ve smlouvě je začerněné bankovní spojení na společnost Tardigrad. Jak Škoda upozorňuje, společnost je plátcem DPH, tudíž je její účet veden v registru plátců DPH. Chybí také kontaktní osoba a její údaje, ale zde Škoda spekuluje, že tyto údaje mohou být chráněny v rámci GDPR.

Kontaktní osoba je začerněna také na straně kupujícího, tedy státu. A Škoda si všiml, že jako osoba zastupující stát je uvedena Lenka Přibová, ředitelka odboru veřejných zakázek. Hamáček přitom v rozhovoru pro Seznam.cz řekl: „Tu smlouvu podepisoval náměstek Knob, ne já.“ Ale v podpisu je uvedena Přibová, „obyčejná“ ředitelka.

Navíc se ve smlouvě nacházejí chyby. Zatímco v jedné části je napsáno, že dodáno bude 3 654 450 kusů, v jiné se píše o 30 654 450 kusech. A předmět dodávky je popsán zcela obecně. „Jako kdybyste napsali: Dovezte nám 150 aut,“ přiblížil situaci Škoda. Podotkl, že by ve smlouvě také čekal odkazy na webové stránky výrobce testů nebo dokonce na produktový katalog. Ale jediné, co se ve smlouvě nachází, je logo firmy LEPU Medical. Toto logo se zdá Škodovi podezřelé a má podezření, že bylo přilepené.

Smlouva má celkem 10 stran, což je údajně dost málo. Z toho jedna je prázdná a dvě stránky zabírá deskripce produktu z produktového katalogu. Celkem má prý smlouva tři podstatné vady, tedy chybu v množství, dále že smlouva není strojově zpracovatelná (nečitelný je např QR kód u LEPU Medicals) a nakonec že mezi vložením smlouvy do registru a jejím podepsáním uběhl celý týden. A chybí, co se vlastně kupuje, produkt je popsán jen jako „souprava pro rychlé testování antigenu“.

Ze zjištění Seznamu investigativce zajímalo, že z uvažovaných typů antigenních testů byly z nějakého důvodu vyřazeny dva, zbyl jen čínský od LEPU Medical. Tento test přitom není Evropskou lékovou agenturou schválen, takže k jeho dovážení musí dát výjimku Ministerstvo zdravotnictví. Výjimky má 8 firem, mezi nimi i Chironax a Tardigrad. Ovšem naopak, některé firmy, které výjimku nemají, tak figurují na seznamu firem, o nichž se uvažovalo jako o dodavatelích testů. Jinými slovy, Škodovi je podezřelé, že Hamáček tvrdí, že seznam firem dodalo Ministerstvo zdravotnictví, protože pokud by to tak bylo, Ministerstvo zdravotnictví by vybralo firmy, které mají výjimku pro dovoz testů. Ale na seznamu byly i firmy, které výjimku nemají.

Ve smlouvě je odkaz na novou vědeckou studii o antigenních testech. Ovšem tento odkaz je na stránky firmy, která nebyla vybrána, jedná se o společnost QuickSeal, s.r.o. Smlouva ale byla uzavřena se společností Tardigrad International Consulting s.r.o. Dotyčná studie má 18 stran. „18 stran má semestrální práce středoškolského studenta,“ nezdála se Škodovi délka studie. 8 stran z toho je popis výsledků, jak dopadly jednotlivé testy. Což je na konci shrnuto. Ze 150 pozitivních minuly testy 12 pozitivit. Z 265 negativních naopak nahlásily jednu falešnou pozitivitu. A pak následují matematické triky, které mají vytvořit obrázek o tom, jak je test spolehlivý. „Na první pohled to vypadá dobře, ale věřte mi, že je to matematický nesmysl a kdyby to byl dům, tak by se vám už dávno zbořil,“ komentoval Škoda.

Srovnal také produktové letáky společností QuickSeal s.r.o. a Tardigrad International Consulting s.r.o. Kromě loga jsou jak přes kopírák. Výběrové řízení tedy mohly splnit v podstatě jen tři firmy, Chironax, QuickSeal a Tardigrad. Chironax byl vyřazen BIS a Tardigrad a QuickSeal jsou de facto totožné schránkové firmy, o nějaké konkurenci nemůže být řeč.

Co naopak investigativec nenašel a prý hledal velmi usilovně, je nějaký text, který by zdůvodnil, proč jsou tyto testy o tolik lepší než testy konkurence. Soudí, že je celkem jasné, že řízení bylo od začátku vedeno tak, aby ho vyhrála firma Tardigrad International Consulting, s.r.o. Kromě těchto firem je Škodovi podezřelá i čínská společnost LEPU Medical samotná.

„První, kdo tady něco vyřešil, byl pan ministr Hamáček, který vyloučil Chironax a I.T.A. Interact z té soutěže,“ vrátil se Škoda. Společnost Chironax byla prý podezřelá z nekalých praktik, že bude odebírat od Beijing LEPU Medical, a přitom byla schopna dodávat o 20 korun levněji. „V kterém vesmíru se to může stát byť vzdáleně legálně, se ptám já,“ doplnil a volal po zodpovědnosti.

Testy za téměř 238 milionů nakonec přišly. Co se s nimi stalo, se ovšem nedozvíme. „Protože to bylo strčené do státního skladu, existují pouze 4 fotky na twitteru z účtu Ministerstva vnitra a na těch fotkách není chytře ani jednou ten test vyfocený v detailu. Není tam ani záběr na krabici. Ale zase vidíme, že ten pán, který ty testy přebírá, má relativně drahé hodinky. Ale to už bychom byli na úrovni bulváru,“ komentoval. Také ho zaujalo, že testy doručilo letadlo ruské společnosti Aeroflot, což je zvláštní, když letadla ČSA stojí na letištích.

