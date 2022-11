Desetkrát denně se radí, plave v tom. Po Rakušanově ,,pytli na Putina” úniky z vnitra

Kritika ministra vnitra Víta Rakušana kvůli podobizně Vladimira Putina v pytli na mrtvoly odkrývá, jak to na Ministerstvu vnitra funguje a na co se prý reálně šéf resortu hlavně zaměřuje. Redakci se ozvalo několik zaměstnanců vnitra, kteří se pod podmínkou zachování anonymity podělili o několik konkrétních příběhů a příkladů činnosti současného ministra. V souvislosti s dřívějšími zkušenostmi padla vzpomínka na ministerský útěk z porady.

Fungující vláda a zkušení ministři? Kabinet Petra Fialy prakticky od svého nástupu čelí kritice opozice i společnosti, že nekoná, nereaguje včas na probíhající krizi a nechal zemi spadnout do nejhorší situace v rámci zemí EU.

Anketa Co vy a kandidatura Andreje Babiše? Budu ho určitě volit v obou kolech 82% Zvážím, že ho podpořím ve 2. kole 8% Nebudu ho volit 10% hlasovalo: 9432 lidí

ParlamentníListy.cz již několikrát informovaly o poměrech uvnitř Ministerstva zahraničních věcí a činnosti ministra Jana Lipavského. Opakovaně jsme přinesli svědectví zkušených diplomatů a zaměstnanců Černínského paláce, podle nichž ministr nerozumí své práci, nemá žádné zkušenosti a zaměřuje se prakticky jen na prezentaci a mediálně líbivá prohlášení.

Poslední dny jsme měli možnost hovořit s několika zaměstnanci Ministerstva vnitra s tím, že podle těchto hlasů je situace na úřadu Víta Rakušana dosti podobná. V nemalé míře prý mezi částí zaměstnanců na vnitru rezonovala i Rakušanova akce s Putinem v “pytli na mrtvoly”.

Vezměme to popořadě. Mediální pozornost naposled Ministerstvo vnitra upoutalo na státní svátek 28. října, kdy se ministr Vít Rakušan na sociálních sítích pochlubil obří plachtou vyvěšenou na budově úřadu. Z jedné strany byla na plachtě státní vlajka České republiky, z druhé stran vlajka Ukrajiny a uprostřed byl černý pruh se zipem, ze kterého čouhala hlava ruského prezidenta Vladimira Putina. Mělo to symbolizovat plastový pytel na mrtvá těla.

Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naši svobodu. A také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví ani naši ???? https://t.co/KSvN9jAZRi pic.twitter.com/lM1om9O4el — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 28, 2022

Rakušanova PR akce vzbudila silnou nevoli dokonce i mezi koaličními politiky, kteří se víceméně shodovali na tom, že vláda tu je od toho, aby Ukrajině pomáhala reálně, posílala peníze, zbraně, stála za Ukrajinou na mezinárodní scéně, ale rozhodně by se vládní úřady neměly uchylovat k podobným gestům. Hodnotili to tak i ti politici, kteří by jinak reálně v onom černém pytli ruského prezidenta rádi viděli.

Fotogalerie: - Pytel na ministerstvu

Podobně na zběsilou akci podle našich zdrojů zevnitř resortu nahlíželi i mnozí pracovníci vnitra. “Pravdou je, že ministr nás tady už jen málo dovede něčím překvapit, ale tohle bylo moc i na nás. Jednak se vždy všichni drželi nepsaného pravidla, že na budovy vrcholných úřadů státní správy podobné věci nepatří za žádných okolností a jednak to udělat v den nejvýznamnějšího státního svátku je skutečně za hranicemi veškerého vkusu. Bohužel ministr se zaměřuje hlavně na veřejnou prezentaci, chce být vidět. To v sobě nese podmínku, že každá další akce musí být taková, aby předčila tu předchozí a zaujala. Co bude příště, můžeme jen hádat. Víte, on je tu známý tím, že mu jde hlavně o sebeprezentaci, proto pořád točí ta videa a snaží se šokovat svými prohlášeními, která pak budí silné reakce. Evidentně si v tom libuje,” popisuje zaměstnanec Rakušanova ministerstva.

“Horší je, že ve většině případů jsou ty PR akce a mediální prezentace hlavní náplní. Běžná agenda úřadu mu moc neříká, neorientuje se v tom, hodně se musí radit. S jedním ze svých poradců si prý volá i desetkrát denně, protože ve všem plave. Porady jsou o ničem, takže různé složky k němu na jednání vysílají jen nízko postavené zástupce, protože vědí, že účast nejvyšších představitelů je nedůležitá a šlo by o ztrátu času. Jeden z významných činitelů se vyjádřil, že je z ministra naprosto zoufalý, že tam vládne chaos, neznalost a nezájem.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 10931 lidí

“Neříkám, že je situace tragická nebo katastrofální, protože horší to může být vždy, ale v žádném případě nelze mluvit o běžném fungování úřadu a hlavně ministra. Už se to jen může přiblížit jednomu z jeho (Rakušanových, pozn. red.) předchůdců, který měl panickou hrůzu z rozhodování a podepisování téměř čehokoli. Jako čert kříže se bál, že bude muset učinit rozhodnutí, tak se během jedné porady stalo, že z ničeho nic vstal a omluvil se, že si odskočí na záchod. Dlouho se nevracel, všichni čekali a začali být nervózní. Část z nich se vydala ministra hledat, ten ale nikde nebyl. Jeho sekretariát si myslel, že stále sedí na poradě. Nakonec někoho napadlo zavolat jeho šoférovi, který udiveně řekl, že ministra dávno odvezl. Chápete, on beze slova utekl z porady. Takže takhle daleko snad ještě nejsme, ale k dobrému fungování to tu má hodně daleko,” uzavírá zdroj naší redakce z resortu vnitra.

