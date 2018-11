FOTO Lidi jsou hloupý, jinam mě už nezvolí. Pavel Novotný se za přítomnosti PL stal starostou. Přednesl sliby i příběh

„Takhle nervózního jsem ho hodně dlouho neviděla,“ prozradila na začátek reportérovi Parlamentních listů sestra Pavla Novotného. Na úřadu pražské městské části Řeporyje, kde podepsal tento lídr zdejší ODS koaliční smlouvu s koalicí Strany zelených a České pirátské strany a hnutím ANO, se totiž včera stal starostou a hned se ujal řeči. Namísto řádných pěti minut ji ale trochu natáhl...

Zastupitelé, občané a novináři

V hlavním sále řeporyjského úřadu včera zasedlo, kromě dosavadní starostky Marcely Holovské a zapisovatelky, jedenáct čerstvě zvolených zastupitelů a přes třicet občanů. Na jednání dohlíželo pět novinářů, ale jen reportér Parlamentních listů byl jak zástupcem Řeporyjáků, tak i zástupcem „sedmé velmoci“. Zastupitelé pak slíbili věrnost republice, zvolili si nového starostu, uvolněné místostarosty a předsedy různých výborů.

Fotogalerie: - Starosta Novotný a Řeporyje

Anketa Reprezentuje prezident Miloš Zeman Českou republiku ve světě kvalitním způsobem? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 1692 lidí

„Já Řeporyje miluju, je to dobrá adresa. Sedí tu s námi bývalý pan starosta Procházka, který v roce devadesát přihlížel scéně, kdy jsem s maminkou přišel na úřad, tenkrát byla hospodářka školky, a oznámil, že to je moje pracoviště. Pan starosta mě dokonce pustil na tu svoji židli. Už jsem to tu měl rád tenkrát, asi jsem chtěl vždycky být starostou,“ prohlásil Novotný na úvod a mimo jiné pokračoval: „Výsledky voleb mě omráčily, nečekal jsem, že vyhraju... Od voličů jsem dostal bonus, což je složení tohoto zastupitelstva. Já tady mám nesmírně pestrou, perspektivní a důstojnou jedenáctku... Na straně zvolených kandidátů zdejších konzervativních kruhů čtyři velmi zkušení mudrcové, kteří mě a zdejší ODS mají rádi, asi jako já vařenou brokolici, ale to je úplně jedno... Chci vám slíbit, že vás budu jako opozici respektovat, nikdo vás tu nebude omezovat, vaše podněty házet pod koberec...“

Následně hovořil o plánovaném umístění třídírny odpadu pro půlku Prahy na území Řeporyjí s tím, že je to obrovský problém. Ostatně do svého volebního programu napsal, že bude bojovat s třídírnou všemi prostředky, i za cenu občanské neposlušnosti. „Potřebujeme starostu dospělého, rozvážného a razantního, zároveň mluvícího pomalu a srozumitelně a už nikdy nevystrkujícího zadek v bulvárním tisku,“ dodal s tím, že slibuje, že takovým starostou bude. Na jednání zastupitelstva se mezi tím dostavil i senátor Václav Láska. Nabízenou uvolněnou židli odmítl, prý „aby mohl utýct“. Úplně nakonec poděkoval Novotný nyní již bývalé starostce Holovské, která sehnala na rozvoj městské části významné sponzorské dary.

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Starosto, půjdeš dál?

Ve své nové pracovně Parlamentním listům ukázal, kde přesně bude mít portrét prvního českého prezidenta Václava Havla. „Byl jsem nervózní, přestože nebývám, protože Řeporyje, můj domov. Měl jsem stažený žaludek a nedojedl doma smažený sýr, což se mi dlouho nestalo,“ sdělil.

Slíbil jste občanům, že nebudete ukazovat bulváru holý zadek. Dokážete to splnit?

„Ano!“

Pak i to, že budete bránit Řeporyje před třídírnou odpadu i za cenu občanské neposlušnosti. Jak?

„Je to důležité a myslím to vážně. Já si představuju, že v poslední fázi přijdou klasický řetězy do betonu a starosta to brání vlastním tělem. My tu třídírnu nechceme. Ona tady možná bude, ale já jsem se rozhodl, že tomu zkusím za každou cenu zabránit a mám k tomu i dobrý tým. Ostatně k té občanské neposlušnosti mám i mandát, vyhrál jsem tady volby. Proto jsem připraven si lehnout i před buldozery. Na koaliční poradě jsem říkal, že musíme bojovat, aby to lidi viděli. A Piráti mi řekli: ‚My je ale společně porazíme!‘ Teď prostě budou Řeporyje házet čtyři roky vidle do plánů magistrátu a sorry. Porazit ho, to by tady byla politická nesmrtelnost!“

Jednou jste prohlásil, že starosta Řeporyj je vaše politická konečná. Jste si jistý, že už výše mířit nebudete?

„Já jsem opravdu mimo tento volební obvod nevolitelný. Lidi jsou hloupý. Oni neví, že jsem inteligentní a schopný. Sám jsem si vybral takový mediální obraz, že si myslí, že jsem naprosto nepředstavitelný debil. Čili bohužel pro národ, kvůli jeho hlouposti, já nikam výš kandidovat nebudu. Jinde jsem nevolitelný a dobře těm lidem tak. Přijdou o mě, ale já mám svou práci v Řeporyjích.“

Příběhy starých Řeporyjáků

Estrády Petra Novotného staršího a eskapády juniora jsou dostatečně známé, takže jen zmíním, že v řeporyjské ODS kandidovali z širšího klanu kolem Novotných celkem tři lidé. Pavel jako jednička kandidátky, jeho sestra Lenka jako trojka a její manžel Jan jako sedmička, tito dva se jmenují dle příjmení muže Fialovi. Všichni tři jsou bezva, až na to Pavlovo dryáčnictví. Když jedou autem, nikdy nezapomenou chudého pisálka vzít na metro. Možná stojí zato si přečíst, jak Jenda Fiala vyjádřil před letošními volbami do zastupitelstev obcí podporu svému švagrovi na Facebooku.

„Jasně, že to myslí vážně. Kdyby nemyslel, neobešel by pěšky s letákama celý Řeporyje. Trvalo mu to tejden. Vymyslel celou kampaň a taky ji sám v ulicích vylepuje... Ano, Pavel je sprostý na internetu, ukazuje zadek na Facebooku a v šoubyznysu je to fakt kontroverzní postava. Se schopností a inteligencí se to ale nevylučuje... Pavel není jouda, co si myslí, že práci udělají úředníci a on bude oddávat. Osm let už je v zastupitelstvu. Pavel ví velice přesně, co ta práce obnáší. Papíry a papíry, víkendy, zodpovědnost a stejně tě pomluví celá hospoda... Až půjde do tuhýho se spalovnou, bude to Pavel, kdo si tyká s lidmi ve vedení Prahy, bude to Pavel, kdo zavolá Blesk a Novu a vyvine tlak. Pavel má v kamarádech na Facebooku polovinu našich politiků a snad každého, kdo v médiích něco znamená... Řeporyje by měly skvělý kontakty, ne ostudu. Pavel je vlastně strašně racionální volba. Málokdo si to uvědomuje,“ napsal počátkem října s tím, že Pavel Novotný asi nevyhraje, ale bude to škoda pro Řeporyje. A on nakonec vyhrál.

Řeporyje jsou sice malá městská část, ale velice významná. První písemná zmínka o nich pochází z listiny Přemysla Otakara II. z roku 1277. V letech 1909 až 1912 působil v místním kostele svatého Petra a Pavla jako duchovní spisovatel Jindřich Šimon Baar. Roku 1925 byl v hostinci U Šimáčků zřízen biograf s němými a o sedm let později i ozvučenými filmy. Mezitím došlo k elektrifikaci obce. Bydlí v ní teď, snad ještě pořád, režisér Jan Hřebejk či zpěvák Petr Kotvald. Úplně první koncert v místním kulturáku měla kapela Wohnout, ale její produkce byla prý pro přílišnou vulgaritu přerušena. A kdo to má? Nyní se nicméně se starostou Novotným staly Řeporyje asi nejznámějším místem v republice. Až čas ukáže, jestli to je výhra v loterii, anebo prokletí!



Psali jsme: Pavel Novotný a Jiří Ovčáček se sešli za jedním stolem. Co z toho vzniklo je prostě neuvěřitelné Pavel Novotný ve varu: Ať chcípnou všichni rasisti! Okamura je šmejd a mladý Klaus nácek Básnička o Jiřím Drahošovi a Pavlu Novotném. Obsahuje nevhodné výrazy Pavel Novotný, vítěz voleb: Budu starosta, lůzo. Venkovan si představuje sex s Babišem. Vím, jak to s Andrejem dopadne. 10 tisíc uprchlíků Praha vstřebá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Rychetský