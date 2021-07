Faltýnek se na klubu drsně postavil Babišovi. A ten zcela nečekaně prohrál

Emoce by se daly krájet, osočování z lobbingu dávkovat jak dětská výživa. Tak to podle informací PL hned z několika sněmovních zdrojů vypadalo na úterním jednání klubu vládnoucího ANO. Důvod? Pro běžné pozorovatele vcelku nevinný. Chystané hlasování o pojišťování cizinců.

V úterý se měla v Poslanecké sněmovně projednávat novela zákona o pobytu cizinců na území ČR. A hned tři členové vlády varovali, že by poslanci měli zvednout ruku pro verzi, která přišla ze Senátu. Návrh, jenž vznikl ve Sněmovně, by totiž zavedl nekompromisní monopol v pojišťování cizinců pro PVZP, tedy státní Pojišťovnu VZP. To by se ovšem mohlo České republice pěkně prodražit kvůli soudním sporům jak s pojišťovnami, tak s Evropskou unií. Zájem ministrů Vojtěcha, Hamáčka a Schillerové už kvitoval prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pro senátní návrh se krom zmíněných vyslovila také Česká asociace pojišťoven (ČAP). V té souvislosti se poslední dva dny skloňovala pouze dvě jména. Jedno kladně, druhé vyloženě záporně. První osobou, vnímanou pozitivně, je vedoucí týmu práva a produktů ČAPu Helena Zavázalová. Ta se soustředila výhradně na faktická sdělení. Ten, koho řada poslanců považuje za viníka vzniklých sporů, je její kolega, ředitel asociace Jan Matoušek.

ParlamentníListy.cz už v minulosti slyšely na jeho hlavu značnou kritiku z řad členů dolní komory Parlamentu. Ta se během úterý ještě stupňovala. Poslancům ANO a ČSSD vadilo, že Matoušek pravidelně kontaktuje premiéra Babiše a navádí, jak mají hlasovat. „Pan Matoušek působí jako červený hadr na řadu kolegů, a to dlouhodobě, zástupci pojišťoven to vědí, není to nic nového, jeho arogantní přístup není ideálním řešením," uvedl jeden z nich.

Sekretariát České asociace pojišťoven (zdroj: CAP.cz)

Na stranu druhou je nutno konstatovat, že přesně takovou práci lze od Jana Matouška očekávat. Zcela totožně se navíc řada poslanců vyjadřovala také k aktivitě obchodní ředitelky PVZP Haliny Trskové, která podle našich zjištění vybraným členům PSP ještě na poslední chvíli vysvětlovala, co je na sněmovní novele dobře.

Síly bychom tedy měly rozděleny.

„Senátní návrh žádným dobrým kompromisem není. Nejde ani tak o počet pojištěných cizinců, ale o kvalitu jejich komerčního pojištění, která zůstane i nadále nízká, čímž budou nadále vznikat nedoplatky jak u nemocnic, tak u jednotlivých lékařů. Daleko větším problémem je ale zahrnutí dětí cizinců s dlouhodobým pobytem do veřejného zdravotního pojištění. Jde totiž o zásadní průlom, který může vést ke zdravotní a sociální turistice. Toto ustanovení zatíží už tak koronavirem nabourané rozpočty zdravotních pojišťoven o další obrovské částky," sdělila PL Klára Bílá z VZP.

Jenže vůči tomu stojí propočty resortu zdravotnictví. Přesná data naše redakce publikovala ZDE.

Je tu i další tabulka. Tu připravila shora uvedená Helena Zavázalová. „V rámci projednávání tohoto pozměňovacího návrhu ve Sněmovně jsme oslovili fakultní nemocnice s prosbou, aby nám sdělily, jak velké dluhy u nich mají komerční pojišťovny v důsledku neuhrazené péče o cizince a jak vysoké dluhy naopak způsobili cizinci nepojištění," píše v doprovodném materiálu.

Dvě nemocnice podle jejich slov odpověděly, že za pojišťovnami neevidují žádné pohledávky po splatnosti. Tři další uvedly, že dlužné částky pojišťoven představují zhruba 1,2 procenta z celkové výše dluhů za péči o cizince.

A právě na bázi složité mechaniky a byznysu za stovky milionů došlo ke střetu Jaroslava Faltýnka a Andreje Babiše. První hájí sněmovní verzi, druhý senátní. První verze naděluje monopol PVZP, patřící pod křídla VZP. Druhá je proti monopolu. Takto lze stručně uvedenou problematiku rozdělit.

Úterní výsledky hlasování (zdroj: PSP.cz)

„Bylo to hodně dusný a Faltýnek se vyloženě postavil šéfovi, trvalo to asi třicet minut, bylo to bouřlivé a pro mnohé i nepříjemné," sdělil náš zdroj s tím, že neví, co si o celé věci myslet. „Přeci naši dva ministři chtějí hlasovat pro senátní návrh, zatímco Jaroslav Faltýnek šel tvrdě přes mrtvoly pro návrh Sněmovny, bylo to hodně výbušné prostředí," popsal dění klubu ANO.

Totožně hovořil i další poslanec, s nímž měly PL možnost mluvit.

„Když někdo řekl, že je pro senátní verzi, ihned byl obviněn z toho, že je zlanařený někým, jako je asociace pojišťoven a podobně. Došlo to tak daleko, že si vzal slovo Vojtěch a ptal se Faltýnka, jestli si myslí, že jsou zlobbovaní všichni úředníci na vnitru a zdravotnictví, když poskytli jasná data a jejich ministři se postavili za návrh Senátu. Odpověď byla, že možná jsou, opravdu to bylo divné a nečekal to nikdo," doplnil.

„Jarda Faltýnek řekl, že je to byznys Matouška, Matoušek, že je otevřená kudla v kapse, ať si to pojišťovny řeší s ním, takže asi chápete, jak to tam vypadalo,“ vysvětil náš poslední, třetí zdroj.

Situace byla o to komplikovanější, že ještě během úterního pozdního večera nebyla možná změna široce diskutována. Nakonec ovšem ve 21:12 zvítězila verze sněmovní, jelikož nejhorší pro všechny by bylo, kdyby se prý neschválilo nic, protože zákon obsahoval i řadu dalších bodů.

Pro sněmovní návrh se vyslovila drtivá většina přítomných členů Sněmovny, nejvíce jich pochopitelně bylo z hnutí ANO.

