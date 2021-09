Jed. Babiš vyletěl nad Fialou a poslal informace

Koalice SPOLU zahájila „horkou“ fázi předvolební kampaně projevem lídra Petra Fialy. Ten nenechal na současné vládní formaci nit suchou. Mluvil dokonce o „lití jedu“ do české společnosti. Co na to premiér Andrej Babiš? Prostřednictvím PL připomněl šéfovi ODS jeho minulost.

Předvolební kampaň pomalu míří do finální fáze a opoziční strany zostřují rétoriku vůči současné vládě ve snaze poukázat na její údajné mnohé negativní a devastující kroky vůči zemi i občanům.

Koaliční blok SPOLU, který sdružuje ODS, KDU-ČSL a TOP 09, v pondělí vstoupil do „horké“ fáze kampaně ostrým projevem lídra kandidátky Petra Fialy. Ústředním heslem bylo, že „teď jde o všechno“.

Během svého vystoupení se šéf ODS Fiala silně vymezil vůči současné vládě a vyjmenoval všechno, čeho se podle něho dopustila.

„Je naší povinností tuto bitvu vyhrát a sestavit vládu, která udělá tečku za politikou posledních osmi let. A na tom se nemohou podílet ti, kteří naši zemi posledních osm let devastovali. Nebude to jednoduché. Nebojme se nazývat věci pravými jmény: Mají obrovskou moc. Nakoupili si média. Těší se podpoře z Ruska placených konspiračních serverů. A lijí jed do české společnosti. Ničí hodnoty. Rozvracejí vztahy. Uplácejí svoje voličské skupiny. Záměrně staví děti proti rodičům a prarodiče proti vnukům. Nic jim není svaté,“ burcoval Petr Fiala.

Jak se na slova o lití jedu do společnosti, rozvracení vztahů a devastování země dívá předseda vlády Andrej Babiš, který to má mít podle SPOLU na svědomí? Podle svých slov si nejdřív myslel, že Petr Fiala mluví o sobě.

„Když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, že pan Fiala konečně sebekriticky zhodnotil svoje chování a svých parťáků během pandemie,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz premiér.

Dále se pustil do vyjmenování všeho důležitého, co jeho vláda stihla změnit. „Je pochopitelné, že ODS a SPOLU považují růst důchodů a platů, snížení daní, zvýšení rodičovské, desítky nových kilometrů silnic a dálnic, investice do zdravotnictví, sportu, armády nebo ochranu naší přírody za devastaci, protože víc peněz pro lidi a do naší země znamená míň zdrojů, které mohou rozkrást a přihrát svým kámošům,“ je si jistý předseda vlády.

„Pan Fiala by si možná mohl vzpomenout na to, že když byl ministrem školství, tak našim učitelům přidal směšných 123 korun měsíčně a my jsme našim učitelům přidali, za naše působení ve vládě, téměř 20 tisíc korun měsíčně. Pan Fiala chtěl zavést zápisné na vysokých školách a teď když budou ve vládě, tak zase přijdou s poplatky ve zdravotnictví a dalším ožebračováním našich spoluobčanů,“ varuje Andrej Babiš přes PL.

