Kamery neviděly, diváci neslyšeli. „Co dělal Jágr, jsem u něj ještě neviděl, strašný," řekl přímý svědek incidentu při zápasech se Slávií

reklama

Anketa V případě, že byste mohli volit předsedu ČSSD, byste dali hlas Janu Hamáčkovi 75% Tomášovi Petříčkovi 4% Janě Maláčové 11% Martinovi Netolickému 4% Michalu Šmardovi 6% hlasovalo: 2477 lidí

Podle celkového výsledku mělo klání jasný průběh. Kladno zvítězilo v sérii 4:1 a těší se na svého semifinálového soupeře. Slávističtí hráči se s porážkou smířili, přeci jen se rozhodovalo na ledě. Jenomže ParlamentníListy.cz mají k dispozici svědectví přímých účastníků, kteří nám popsali zejména chování Jaromíra Jágra během zápasů, jež ČT živě nepřenášela.

„Nechápu, že to měl zapotřebí," uvedl náš zdroj, který na zápase byl. Jeho pozici a roli po vzájemné dohodě odhalovat nebudeme.

Ze slov však vyplynulo přinejmenším rozčarování. Týkalo se zejména Jaromíra Jágra.

„Nějaký ten trash-talk (nadávky, slovní popichování, pozn. red.), to je běžný, to se nedivím, ani nehodnotím, ale Jágr několikrát zašel přes čáru, rozhodčí mu u toho asistovali, doteď je mi z toho blbě," konstatoval.

Jím zmíněné skutečnosti jsou opravdu zvláštní a nestandardní.

Psali jsme: Kritika Jágra? Vždyť jste v Česku! Proti Satoranskému se tvrdě postavila hokejová legenda Jiří Holík

Ač by se dalo pochopit, že Jágrova persona převyšuje zbylé hráče, pravidla jsou platná pro všechny bez výjimky. Nejen slávistickým hokejistům tak vadilo například to, že Jaromír Jágr opakovaně jezdil k rozhodčím a vysvětloval jim, jak prý mají pískat a co měli v určité situaci dělat.

„To nešlo přehlédnout, přeslechnout. Cokoli se dělo, Jágr okamžitě startoval za arbitry. Ti, místo aby ho poslali pryč, protože není kapitán (je jím Tomáš Plekanec, pozn. red.) a nemá do toho co žvanit, tak s ním ustavičně diskutovali. U nás, v NHL i jinde je tohle nepřijatelné," popsal náš zdroj.

Redakci zajímalo i to, proč se rozhodčí takto chovali. „Protože je to Jágr, toť vše. Prostě to bylo špatně," dodal.

Nebyl to pouze tlak na rozhodčí během zmíněné série. Jágr prý opakovaně urážel i trestoměřiče. „Sprostá slova, nesprostá slova, prostě furt držkoval, furt, nechápu, co tím sledoval, v jeho případě tomu nerozumím, nebyl jsem sám, fakt ne," přiblížil dále trpkost z projevů osmašedesátky.

Doposud jsme se věnovali především utkání mimo zorné pole kamer veřejnoprávní ČT. Ta dávala pochopitelně přednost extralize a týmům z Brna, Třince, Hradce Králové nebo sousedních Pardubic. Slavia a Kladno se tak před optikou ČT ocitly až v pátek. Během tohoto duelu sice Jágr nevyčníval, zato rozhodčí ano. I při jasných přestupcích kladenských hráčů koukali jaksi jinam. Jágrův a Plekancův evidentní faul prošel, zatímco slávisté šli minutu před koncem do oslabení 5 na 3. V přesilovce Kladno skórovalo a Slávii vyřadilo.

Psali jsme: Legendární hokejista Milan Nový: Žádná kocábka s chudáčkama, je to jen hra neziskovek. Čím na ně budeme hodnější, tím hůře skončíme

„Tak jsem si dal půl zápasu Kladno – Slavia. Jágrova sekera přehlédnuta, sekera na Jágra s výrazně menší intenzitou dvě minuty před koncem a Slavia jde do tří a tím se rozhodne zápas. Zákrok Plekance naprosto jasné podrážení v 55. minutě. Kladno do tří na dvě minuty nikoli," uvedl jeden z diváků. Nebyl sám.

Anketa Má být Slavia potrestána za údajné rasistické napadení hráče Glasgow Rangers? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 8100 lidí

„Já jsem ho zažil v Plzni. Většina hráčů ví, jaký je to člověk. Co k tomu říct, je to simulant a jsem rád, že jsme ho vyřadili. Kdyby tam dnes nesimuloval, tak ani nevíme, že hrál," opřel se naopak kladenský Tomáš Pitule do slávisty Petra Vampoly.

Nutno přiznat, že náš zdroj sice nemůže Jaromíru Jágrovi za jeho nevybíravé chování přijít na jméno, Kladno jako celek ale pochválil. Byli prý lepší. „Právě proto nerozumím, co to tam Jágr předváděl, to přece vůbec neměl zapotřebí," uzavřel.

Někteří hráči Slavie i přesto nepřišli na závěrečné podávání rukou.

Pachuť ze zápasů tak zjevně přetrvává dodnes.

Psali jsme: Legenda Jiří Holeček: Odstěhovat ty, kteří nebudou očkováni. Nebo oddělit od ostatních Boxer vyrazí proti Prymulovi. Covidové dusno graduje Trenér ze sprosté nahrávky: S cigoši normálně žijeme. Kavárníci sedí na zadku. Kalousek ztrapňuje občany. Máme dnešní estébáky, lidský odpad Dominik Hašek u mě skončil! Trenér ,,přejetý psi, smradlaví c*káni" se ozval. A nejen on

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.