Konec hry na slepou bábu. Rvačce poslance Volného ve Sněmovně předcházela ranní „chlastačka“. Dosud neveřejné informace

Volný má uhradit podle verdiktu z poloviny února jeden měsíční poslanecký plat, tedy přibližně 90 800 korun.

ParlamentníListy.cz ovšem získaly svědectví, o němž se doposud nevědělo. Jedná se o přesný popis událostí, jež vystoupení poslance Volného předcházely. Doplňme, že tímto svědkem, jemuž zachováváme anonymitu, je poslanec Parlamentu. Identitu bezpečně známe. „Viděl jsem to na vlastní oči, už od rána to byl jeden velký průser,“ sdělil.

Co přesně myslel?

Záznam z popisovaného incidentu

„Začnu obšírněji. Ve Sněmovně se hodně pije. Tím myslím alkohol, nikoli vodu. Ten den, kdy došlo k verbálnímu a posléze i fyzickému útoku, pan kolega Volný nasával a nebyl sám,“ sdělil tento náš zdroj. „Viděl jsem je samozřejmě na vlastní oči. Volný, nebylo to poprvé, pil alkohol se svým kolegou z KSČM. Byli oba opilí, taková ta klasická chlastačka. Nebyl jsem sám, kdo to viděl, hovořili o tom i sami členové KSČM, byl to viditelný problém. Taky potom se to řešilo, jestli se to někdo nedozví, že by z toho mohl být šlendrián,“ uzavřel nejmenovaný poslanec.

„Nechtěl jsem to říkat dříve, aby to nevypadalo jako tlak na rozhodnutí výboru, proto jsem čekal. Chci ale taky doplnit, že kolega Volný se za těch několik let ve Sněmovně rozhodně nenadřel, alkohol však pil opakovaně,“ uzavřel.

Psali jsme: Volný, koště, vypláchni si h*bu krtkem. Po „flákanci“ se bitka přesunula na Twitter

V této souvislosti doplňme, že účast Volného na sněmovním hlasování přesáhla slabých 60 procent. Celkem 3 045krát byl omluven.

Hojně medializovaný incident se odehrál při schůzi k prodloužení nouzového stavu. Předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) po několika varováních vypnul Volnému mikrofon se zdůvodněním, že nemluví k tématu. Volný označil ČSSD za zkorumpovanou politickou partaj a její členy za zbabělce. Pak přišel mluvit na místo předsedajícího, jak předtím avizoval. Hanzel se mu v tom snažil zabránit. Na pomoc mu přišlo několik poslanců. Po strkanici Volný místo v doprovodu policejní ochranné služby opustil. Volný naopak tvrdí, že byl „kolegy poslanci“ napaden on.

