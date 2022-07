Lži a lži! 180% nárůst cen potravin. O čem se neví. Jandejsek velmi zle

Očekávejme zdražení potravin o 80 procent. Od začátku roku to bude tedy 180 procent, výhled je nadále mrazivý a pokles v nedohlednu. Podle bývalého šéfa Agrární komory a dlouholetého odborníka na zemědělství ing. Zdeňka Jandejska, CSc., šéf resortu bezostyšně lže. Vláda nedělá na rozdíl od jiných států vůbec nic – nezastropuje ceny, nevykupuje současnou sklizeň a nechá, aby se prodávala do zahraničí. Dochází k paradoxu: Zásoby, které by se měly zvětšovat, se spíše mohou zmenšovat…

Na pražském setkání odborníků k válce a zdravotnímu stavu obyvatelstva, za účasti více než stovky zájemců, pohovořil nejen o potravinové soběstačnosti...

Zdravé potraviny jsou také lékem

„Produkce potravin úzce souvisí s tím, jak bude naše obyvatelstvo zabezpečeno tím nejzákladnějším. Pokud potraviny nebudou či budou nekvalitní, zdravotníci budou mít podstatně více práce a těžko se jejich práci bude dařit,“ konstatoval Jandejsek na úvod svého vystoupení.

„Je neuvěřitelné, co se děje ve sdělovacích prostředcích. Vystoupí třeba pan ministr zemědělství a říká, že jsme v potravinách soběstační, že se není čeho bát a že za pár týdnů nastane zase pokles cen potravin. To bychom neměli trpět, protože jde o obrovskou mystifikaci skutečnosti,“ podělil se se svou zkušeností bývalý šéf Agrární komory.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.

Jak varování padla k ledu

„Jak je to ve skutečnosti? Už 20. února, než jsme se dozvěděli o válce na Ukrajině, jsem už tehdy naznačil, co se děje, že vstupy do zemědělské produkce a potravinářského zpracování přinášejí obrovský nárůst cen potravin. Jak by také nemohl být růst ceny potravin, když zaznamenáváme obrovský růst cen energií.“ Zemědělství je podle Jandejska s energiemi velice spojeno. „Jak může být levná cena potravin, když ceny obalů stouply o osmdesát procent, ceny hnojiv se zvedly třikrát až čtyřikrát. A cena obilí se zvýšila více než dvakrát. Z toho vyplývá, že potraviny budou dražší více než o sto procent. Kdo chodíte nakupovat, jistě srovnáváte ceny z prosince loňského nebo ledna letošního roku. Nárůst cen potravin je zhruba o 80 procent.“

„Tady se říká, že to tak není, ale porovnává se to se zcela jiným obdobím. Tady se lže a lže. Jasně by se mělo dát najevo, že tento nekompetentní člověk,“ uvedl Jandejsek k osobě ministra zemědělství, „nesmí mást obyvatelstvo. To je ten člověk, který likviduje to, co my potřebujeme. A to je pravda. Místo toho, aby nám řekl, jak se máme zachovat, jaké kroky dělat, tak nám lže. Není přece možné vypravovat o tom, že klesají burzy. Já vám vysvětlím, proč nyní klesla burza v cenách obilovin: Teď se přece sklízí a je řada těch, kteří nemají kam uskladnit obilí. Obchodníci samozřejmě nabízejí nižší ceny a tato nabídka se dostává na burzy, a tím pádem to vypadá, že ceny klesají.“

Vládní růžové brýle mámení

Celý jih Afriky, Evropy a sever Afriky je letos podle Jandejska zasažen obrovským suchem. „Že bude přebytek potravin? To tedy určitě nebude! Když vezmeme celosvětovou bilanci, letošní úroda bude o něco nižší.“

„Co se týká naší republiky. Máme velký problém, že máme velice nízkou soběstačnost. V průměru představuje tak 50 až 55 procent. Žádných 60 až 70 procent, čímž nás krmí sdělovací prostředky. My jsme soběstační ve vepřovém mase zhruba okolo 30 až 35 procent, ale všude se uvádí, že je to padesát procent. Jsme soběstační v drůbežím mase a vajíčkách zhruba mezi 54 až 58 procenty. Máme obrovské problémy se zeleninou. Produkujeme zhruba 25 procent vlastní potřeby a v ovoci je to kolem 33 procent – v jablkách je to asi tak 40 procent, ale u těch ostatních je to méně,“ konstatoval dále agrárník.

Obilí je zatím dost

„Že obilí máme dostatek, a tím vše vytrhneme, tak situace je úplně jiná. Stát nepracuje v této oblasti. Kdyby pracoval, vykoupil by objem, který potřebujeme pro výživu národa a zvířat, jež máme. Přece je nejmenší problém, aby stát od jednotlivých podniků vykoupil obilí za fixovanou cenu a pak nemusíme mít obavy o cenovém růstu, mohli bychom toto zmrazit a mít šanci, že se ceny potravin nebudou zvyšovat. My ale neděláme nic, nechali tady to být – staré obilí se nejvíce vyváželo v lednu, únoru a březnu, ceny vystoupaly až na 10 000 korun za tunu. A nyní jsme to nechali zase volně, místo aby se zastavil vývoz toho, co potřebujeme. A to ostatní ať si každý prodá, jak potřebuje. Stát přece podporuje zemědělství, dává dotace, takže nemůže být problém, aby stát zasáhl a vykoupil 40 až 50 procent obilí a zafixoval cenu,“ pokračoval dále ing. Jandejsek.

Vezmi na dlani chlup, když tam žádný není

Jandejsek pak pokračoval: „Mrzí mě, že v souvislosti s válkou na Ukrajině se nikdo nestará o naše obyvatele. Nedělají se kroky proti tomu, že nebudeme mít kde a co koupit. Že ceny porostou o dalších 70 až 80 procent, to vám mohu říci, že si o tom můžeme pohovořit za několik měsíců. Může se stát, že nedovezeme potraviny. To je velice pravděpodobné. Proč? Německo velmi snížilo stavy vepřového. Španělsko likviduje chovy, protože nemá pšenici, slunečnici a další vstupy tam letí raketově nahoru. Může se brzy stát, že v supermarketech nebude zboží v takovém rozsahu, jak jsme zvyklí,“ prorokoval zemědělec.

Jsme špičkoví, tak odhoďme stud…

„Jsme stát, který má velice dobré podmínky, aby jeho soběstačnost rostla. Neříkám, že musíme být soběstační ve všem. Můžeme něco vyvážet, něco dovážet. Například mléko. Všude se vypráví, že jej máme dostatek a že jej máme 130 procent. To jsou všechno lži! Mléka máme dost, ale máme jej tak na 90 procentech. Jsme třetí až čtvrtý stát na světě v užitkovosti. Děláme nejkvalitnější mléko a na jednu dojnici za rok je to nejvyšší úroveň. Proč bychom jej nemohli vyvážet, je to přece bílkovina? To je nejlepší surovina, kterou potřebují ve světě? Za to bychom mohli dovážet třeba nějaké ovoce či zeleninu. Naše podmínky jsou velmi dobré, abychom si vyprodukovali produkty našeho pásma. To znamená téměř všechno kromě nějakých citrusů a dalších,“ uvedl Jandejsek.

„Kdyby měla naše vláda zájem o to, aby občané dobře žili, tak už by to dávno řešila. Ale protože se upíná na Ukrajinu a vypadá to, že ani nejsme Česko, že budeme jen Ukrajina. Já tomu prostě už tady přestávám rozumět. My bychom se nejdříve měli starat o své občany. Tedy aby občané byli zdraví, měli dostatek jídla, vody a energie. To jsou nejzásadnější věci, které bychom si měli pohlídat.“

Kdo vyslyší varování

K tomu na závěr Jandejskova exposé dodala prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.: „Obávám se toho, že si pacienti nebudou moci dovolit to, co jim mnohdy doporučujeme. V diabetu je přes devět procent obyvatelstva a další zhruba dvě procenta o tom nevědí. Nedílnou součástí léčby je také stravovací režim. My těmto lidem doporučujeme mrkev, kedlubnu a samozřejmě kvalitní maso. Jestliže se zdraží tyto věci a třeba také stomatologická péče, tak diabetik, když nebude mít kvalitní zuby a nebude mít peníze na zeleninu, tak si koupí nějakou drahou housku. A to je to, co nechceme. Budeme mít problém, který se zatím nezdá. Strava je velice důležitá,“ uvedla poslankyně za ANO.





