Macron, Scholz, nenávist. Jak to bylo s emírem Kataru: Leze to ven

Nečekaný odlet katarského emíra z Česka? Žádné uražené prásknutí dveřmi se nekonalo a výsledky úspěšných jednání s prezidentem Zemanem ohroženy nejsou. ParlamentníListy.cz oslovily zdroje z Černínského paláce a Hradu s žádostí o přesný popis událostí a důvodů, které vedly k dřívějšímu odcestování šéfa Kataru z České republiky. Stopy prý vedou do Bruselu, s českou diplomacií to nemá mít vůbec nic společného.

reklama

Ve středu pozdě večer přišel Deník N s tvrzením, že oficiální návštěva České republiky katarského emíra Tamima bin Hamada Sáního skončila předčasně, protože česká diplomacie nebyla schopna vyhovět jeho požadavku v podobě plnohodnotné účasti na dnešním summitu Evropského politického společenství na Pražském hradě.

„Už dnes před desátou hodinou v noci opustil katarský emír Česko. Jeho odlet byl nečekaný – původně měl domluvený program i na čtvrtek. Emír totiž podle informací Deníku N vznesl požadavky, kterým už česká diplomacie nedokázala vyhovět. Historicky první návštěva emíra Tamima bin Hamada Sáního, který do Prahy přiletěl na pozvání prezidenta Miloše Zemana, skončila nečekaně už po prvním dni. Deníku N to potvrdily čtyři zdroje z diplomacie, Hradu a Úřadu vlády,” psal Deník N

Anketa Pro koho byste raději hlasovali ve 2. kole prezidentské volby? Petr Pavel 8% Josef Středula 92% hlasovalo: 9801 lidí

Diplomatické zdroje PL celou věc upřesňují a shodně důrazně odmítají, že by došlo k jakékoli chybě na české straně. „Podstatné je, že program jeho oficiální návštěvy České republiky byl kompletně absolvován. Vše proběhlo nadmíru dobře, atmosféra byla mimořádně přátelská, všechny akce se uskutečnily. To, že v Praze nezůstal, nemá žádnou souvislost s námi (MZV, pozn. red.), ale ptát se musíte v Bruselu. Praha sice hostí velký summit, ale jak jsem řekl, my jsme hostiteli, nikoli organizátory. Oficiálním organizátorem je Brusel a pokud chce někdo hledat zodpovědnost za to, že se emír nezdržel, ať ji hledá u Charlese Michela (předsedy Evropské rady, pozn. red.),” uvádí zdroj.

Důrazně odmítá, že by nedorozumění mělo jakýkoli vliv na dohody, které byly mezi Českem a Katarem během oficiálních jednání uzavřeny. „Opět se začaly rojit lži a výmysly. Žádná souvislost mezi jeho odletem do Londýna včera večer a výsledky návštěvy neexistuje. Jde o to, že katarská delegace hodně stála o účast na summitu, jednání probíhala, ale Brusel prostě řekl ne. Plky o tom, že jsme my něco podělali, jsou neuvěřitelné a hlavně lživé,” doplňuje.

Podobné zdůvodnění naší redakci poskytl i důvěryhodný zdroj obeznámený s děním v Bruselu. „Tady se mluví o tom, že s účastní katarské delegace měl největší problém Emmanuel Macron a Olaf Scholz. Nebyli nijak nadšení z účasti Erdogana, ale nakonec to nějak strávili. Turecký prezident je s katarským emírem jedna ruka, takže už to pro ně asi bylo moc a řekli, že to v Praze nechtějí. Nebo také mohli chtít Turka trochu naštvat či mu dát najevo, kdo tady rozhoduje. Nicméně účast Erdogana na summitu by měla být vnímána pozitivně, protože si přiznejme, že on je jediný člověk, který je schopen zprostředkovat mírová jednání,” konstatuje zdroj PL z Bruselu.

Důvody večerního odletu emíra státu Katar potvrzují i slova hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka. „Návštěva Jeho Výsosti Tamima bin Hamada Sáního, emíra Státu Katar, byla vysoce přátelská. Společný program s prezidentem republiky proběhl zcela podle plánu a byl završen slavnostní večeří na Hradě. Důvodem středečního večerního odletu bylo, že Brusel neodsouhlasil, aby se Jeho Výsost stala účastníkem dnešního evropského summitu,” uvedl prezidentův tiskový mluvčí pro PL.

Redakci se podařilo získat i podrobnější vyjádření hradního šéfdiplomata Rudolfa Jindráka. Podle jeho slov kompletní program návštěvy proběhl přesně podle plánu a emírova neúčast na summitu není věcí naší země, nýbrž vedení EU.

„Celé je to o konsenzu, kdo bude a nebude pozván. Všichni se musí shodnout a Charles Michel to má celé koordinovat. Česká republika v tom nehraje žádnou roli a Hrad už vůbec ne. Domluvit tento široký formát je mimořádně složité. Žádné drama se nekonalo, návštěva byla skvělá, celá delegace byla vynikající, vůči panu prezidentovi velmi přátelská, podepsaly se dohody atd. Emír se neurazil a neodcestoval předčasně. Pouze neměl důvod zůstávat poté, co Brusel definitivně potvrdil, že nemůže být řádnou součástí dnešního summitu. Katařané si vyhodnotili, že pro ně bude efektivnější setkat se s jednotlivými státníky individuálně a při jiné příležitosti. Dnes má v Londýně další program, se kterým dříve nepočítal, proto pokračoval tam. Bilaterální návštěva tady proběhla podle plánů a byla skvělá,” vysvětlil šéf zahraničního odboru Hradu.

Katarská hlava státu dorazila do Česka na pozvání prezidenta republiky Miloše Zemana na oficiální návštěvu. „Pokud jde o ekonomické otázky, dnes jsme podepsali dohodu o ekonomické spolupráci, závazek, že po notifikaci Evropskou komisí schválíme i dohodu o ochraně investic, která je jinak z obou stran připravena. A již dříve byla uzavřena dohoda o zabránění dvojího zdanění. Koneckonců vedle přímé linky mezi Praho a Dauhá je perspektiva v nejbližší době zřídit velvyslanectví Kataru v České republice, naše velvyslanectví v Dauhá již funguje,” řekl prezident Zeman po oboustranném jednání.

Ocenil přátelský tón jejich diskuse. „Věřím, že jsme položili základy budoucí strategické, tedy dlouhodobé spolupráce obou zemí. Co se týče zahraniční politiky, obě země odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu,” konstatoval Miloš Zeman. Oba státníci podepsali několik smluvních dokumentů. Podrobné informace jsou k dispozici na webu Pražského hradu.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama