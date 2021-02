Mazej k Zeleným! S Petříčkem v ČSSD to vůbec nevypadá dobře. A to chtěl stranu vést

reklama

Do relativně klidného a stabilního dění uvnitř sociální demokracie nedávno zasáhla zpráva, že současný ministr zahraničí a místopředseda strany Tomáš Petříček hodlá usilovat o post šéfa strany. Jenže hned poté, co se na veřejnost tato informace dostala, vyplulo zároveň na povrch, že se Petříčkovi nepodařilo přesvědčit ani svou pražskou domovskou stranickou buňku, která v usnesení místo výslovné podpory jeho kandidatury jen suše konstatovala, že ji „bere na vědomí“.

To byla první prohra hned v samém počátku a jak pro ParlamentníListy.cz tehdy celou věc komentoval zdroj z pražské ČSSD, bude z toho velká fraška. „Určitě to nekončí, budou se pokoušet to dál tlačit, ale bez šance. Jak asi bude působit na členskou základnu ve zbytku republiky, když ani domovská Praha neschválila Petříčkovi usnesení o podpoře. To je prohra ještě před startem. Bude to jen fraška. Už vidím, jak Petříček přijede přesvědčovat členy někam na druhý konec republiky s tím, že ho hned zpočátku nepodpořila ani jeho vlastní domovská Praha,“ dozvěděli jsme se v úterý.

Podstatné je též zjištění, že za celou akcí stojí někdejší neúspěšný aspirant na post ministra zahraničí a bývalý europoslanec za ČSSD Miroslav Poche. „Je to dost zajímavé zjištění, které nám říká jednu důležitou věc. Poche, který měl kdysi v Praze enormní vliv, je na politickém hřbitově. Ta jeho někdejší ‚sláva‘ je už dávno pryč a současný vývoj situace ukazuje na to, že kdysi vlivný pražský sociální demokrat Miroslav Poche má prakticky nulový vliv, když nedokáže ukočírovat ani lidi ve své vlastní organizaci,“ sdělil nám začátkem týdne zdroj z pražské ČSSD.

Mezitím už stihl Tomáš Petříček dát několik rozhovorů do médií, kde dostal prostor se bohatě rozmluvit nad tím, jakou ČSSD by si pod svým vedením představoval. Dle mnohých komentářů by z někdejší silné levicové strany stojící za lidmi dělnických profesí chtěl vybudovat partaj jdoucí vstříc městským liberálním voličům a klidně se i spojit s léta skomírající Stranou zelených. Naproti tomu ani nezareagoval na SMS dotaz naší redakce, jak si vysvětluje, že ho nepodpořila domovská organizace.

Na Petříčkovo oznámení reagovala agentura SANEP, která zpracovala průzkum s jednoznačným výsledkem. Naprostá většina voličům ČSSD stojí za dosavadním šéfem Janem Hamáčkem, kterého podpořilo víc než 70 % dotazovaných. Naproti tomu Tomáše Petříčka by si ve vedení nejstarší české politické strany přálo jen pouhých 18 % dotazovaných.

Podobné nálady dle našich zjištění panují i v samotné ČSSD. „Mluvím s našimi lidmi napříč regiony a názor je v drtivé většině případů naprosto stejný: ať pokračuje Hamáček, nikoho lepšího teď nemáme a práci ve vládě odvádí dobře. Petříček se svým přístupem k věci, kdy jen velebí kroky Bruselu, pomalu dvakrát týdně by vyhlašoval protiruské sankce a oznamuje, jak se jeho rodina stala veganskou, aby ochránili planetu nebo to legendární pěstování čmeláků na zahradě Černínského paláce... tohle všechno je pro naše tradiční voliče spíš jak červený hadr na býka než lákavá nabídka, aby ho volili. Každé z těch témat je v kombinace s Mirkem Pochem za Petříčkovými zády hřebíkem do rakve sociální demokracie,“ dozvěděli jsme se od vlivného člena ČSSD.

„Petříček ještě nedávno prohlašoval, že nejenže nebude kandidovat na předsedu strany, ale nehodlá už obhajovat ani místopředsednický post. Zdá se, že mu asi někdo vysvětlil, že názor měl změnit. Asi jeden další pražský kolega, který už žádný vliv nemá, ale nechce si to připustit. Zkrátka, Petříček nemá nejmenší šanci být předsedou zvolen a celý ten cirkus kolem toho nám zase citelně ublíží u našich voličů. Tvrdí, jak chce ČSSD pomoct, ale místo toho ji likviduje. Doporučil bych příteli Petříčkovi, že pokud chce být předsedou strany, ať se jde realizovat třeba k Zeleným. Tam by ho uvítali,“ sdělil nám pod podmínkou anonymity další sociální demokrat, který je o dění ve straně dlouhodobě skvěle informován.

