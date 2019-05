Nechceme Ortel, píše radnice v Praze. A Tomáš Ortel říká: Zákazy chcete? Kdo je tady fašista? Koncert bude!

„V radotínských Říčních lázních vystoupí v červnu kontroverzní skupina Ortel. Pořadatelem uvedené akce není Městská část Praha 16, pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Přestože radnice jednala s vlastníkem areálu o zrušení uvedené akce, k dohodě nedošlo,“ informovala 29. 5. radnice na svých stránkách. Uvedla také, že vedení města nemá v současné době žádný oficiální legislativní nástroj, aby tento koncert omezilo či zakázalo. „Současný český právní systém totiž neumožňuje zakázat pořádání soukromé akce na soukromých pozemcích. O konání akce byly informovány jak Policie České republiky, tak i Městská policie hlavního města Prahy. Dojít by tedy mělo k posílení pořádkových jednotek v místě konání koncertu,“ informuje radnice. Na závěr prohlášení je pak uvedeno, že na protest tedy radotínská radnice přesouvá jiný program. „Z výše uvedených důvodů a jako otevřený nesouhlas s pořádáním koncertu skupiny Ortel přesouvá pořadatel, tedy radotínská radnice a místní vodácký oddíl, start Radotínské neckyády. Nově se bude konat v areálu Vodáckého oddílu Radotín a Radotínského turistického klubu v ul. K Lázním v sobotu 15. června. Vyhodnocení posádek po jejich splavení a následný doprovodný kulturní programem pak bude vedle lávky na místě u řeky.“

Tomáš Ortel: Kdo je tady ten extremista…?

Na oznámení radnice zareagoval pro ParlamentníListy.cz sám zpěvák, frontman a textař kapely Ortel, Tomáš Ortel. „Zákazy, zastrašování organizátorů a různé demonstrace proti vystoupení kapely Ortel jsou vcelku běžné. Za 17 let působení kapely jsem toho zažil mnoho a nyní již na vše reaguji s úsměvem a chladnou hlavou,“ říká Tomáš Ortel a dodává: „Tolik úsilí, tolik povyku, a přesto všechno si kapela našla své příznivce a podporovatele, i přes zákazy v rádiích a dehonestace textu, zpěvu a hudby. Ono se jen velmi těžko dívá pravdě do očí a témata, o kterých se nesmí skoro ani mluvit, natož o nich zpívat, pak vadí kdejakému politicky angažovanému člověku.“ Na slova zástupců radnice zpěvák dále podotýká: „Nazvat Ortel kontroverzní či nacistickou kapelou a pak jedním dechem litovat, že nemá v současné době páky na zakázání hudebního projevu, působí z úst radničních pánů téměř fašisticky. Tak tedy, kdo je tady ten extremista... zakázat a umlčet? Zmizí tím problémy ve společnosti? Opravdu si tohle zastupitelé myslí? Mít kontrolu nad vším, kdo co říká a hlásá? Tomu se nyní říká demokracie a svoboda projevu, takhle si ji zřejmě ODS představuje,“ říká Tomáš Ortel a na závěr vzkazuje: „O to víc se na koncert těšíme!“

Bolševici, komunisti…

Oznámení radnice, které vyšlo i na jejích FB stránkách, vyvolalo už včera na sociálních sítích velkou diskuzi. Padla i slova o bolševicích. „Koukám, že se vám v Praze nějak přemnožili bolševici,“ komentoval vyjádření radnice například Michal Todorov.

„Mě spíš zaráží postoj a věta radnice, že nemá legislativní možnost koncert zakázat… No, to je snad dobře, že nemá! Žijeme snad ve svobodné, demokratické zemi, a ne za socialismu, kdy se takto postupovalo… Pokud se radnice cítí v dobách minulých, mělo by se jí to dát jasně najevo v příštích volbách, že takovéto lidi tu nechceme!“ vyjádřil se rázně k postoji radnice i Marek Članěk.

„Všimli jste si na radnici, že už není socialismus, ale demokracie, nebo si jedete pořád model 1970?“ nešetřil radnici ani Luboš Lubík Vlasák.

autor: David Hora