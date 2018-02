Nedat Rusům ani gól?! Miroslava Němcová oznámkovala i české hokejisty. Nebyla sama. PL oslovily dvě stě poslanců s dotazy na Ledeckou a další. Budete žasnout

Monika Oborná a Patrik Nacher (ANO). I další poslance mrzel výsledek našich hokejistů, kteří na mediaili nedosáhli. „Naši výpravu bych ohodnotil známkou 2, a to především proto, že se českým hokejistům nepodařilo dosáhnout na medaili. Jinak vše probíhalo na výbornou,“ řekl Milan Hnilička (ANO). „Dávám 2 a věřím v navrácení éry českého hokeje, kdy znovu stoupne na stupeň nejvyšší,“ ohodnotila Karla Maříková (SPD). Hodně poslanců se na výsledné známce pro českou výpravu shodlo a udělilo jedničku. Tu by sportovcům daly například poslankyně za ANO Jana Pastuchová nebo František Vácha z TOP 09. „Určitě za jedna. 7 medailí, z toho 2 zlaté, je jednoznačný úspěch,“ říká Petr Gazdík (STAN) . „Jedničkou, jak jinak. Lze to snad hodnotit jinak? Samozřejmě jsme mohli mít medailí více, připomenu například hokejisty, Sáblíkovou nebo třeba fakt, že na ZOH vůbec nejela biatlonistka Koukalová, ale i tak nemohu být nespokojen,“ sdělil nám(ANO). I další poslance mrzel výsledek našich hokejistů, kteří na mediaili nedosáhli. „Naši výpravu bych ohodnotil známkou 2, a to především proto, že se českým hokejistům nepodařilo dosáhnout na medaili. Jinak vše probíhalo na výbornou,“ řekl(ANO). „Dávám 2 a věřím v navrácení éry českého hokeje, kdy znovu stoupne na stupeň nejvyšší,“ ohodnotila(SPD).

K té se přidala i Kateřina Valachová (ČSSD). „Za mě určitě jednička. I když mě mrzí bramborová medaile hokejistů. Přála jsem jim zasloužený kov, aby to zase cinklo." „Jedničkou, neboť udělali maximum i přes zdravotní problémy některých sportovců před ZOH. Jednička s hvězdičkou by náležela naší výpravě tehdy, pokud by hokejisté přivezli medaili," řekl Milan Pour (ANO).

Miroslava Němcová (ODS) oznámkovala zvlášt ženy a zvlášt muže. „Ženy mají jedničku s hvězdičkou a pochvalou na vysvědčení (šest medailí ze sedmi mluví samo za sebe) a muži celkově za 3 ( nedat Rusům ani jeden gól?!), ale skvělý byl Michal Krčmář, ten má rozhodně jedničku."

Chválou nešetřil ani Radek Rozvoral (SPD). „Právě skončené olympijské hry byly úžasné a každé vystoupení našich sportovců, které jsem mohl sledovat, jsem si užil. Hlavně pak ty medailové. Česká výprava si z Pchjongčchangu přivezla sedm medailí, což je velice dobré, a ohodnotil bych to známkou 2. Děkuji všem sportovcům za skvělou olympijskou reprezentaci naší malé země ze středu Evropy a všem medailistům gratuluji." Dalším hodnotícím byl Stanislav Bláha (ODS). „Vzhledem k předolympijským medailovým ambicím české výpravy by bylo správné udělit našim sportovcům čistou jedničku. Nicméně někteří sportovci nebyli se svými výsledky úplně spokojení, takže jako přísný arbitr uděluji jedna méně."

Chválou nešetří ani Pirát František Kopřiva. „Famózní, dechberoucí, inspirativní." „Skvělé, neskutečné. V porovnání s minulostí nikdo nic takového nedokázal a jsem přesvědčený, že hodně dlouho nedokáže," přidává se Kamal Farhan (ANO). „Výkony Ester Ledecké byly ozdobou celých olympijských her a po právu se nesmazatelně zapsala do historie OH jako sportovkyně, která dokázala získat zlatou medaili ve dvou různých disciplínách. Její příběh je inspirací pro mnoho malých sportovkyň a sportovců," řekl nám Milan Hnilička (ANO). Chválou nešetřila ani Veronika Vrecionová (ODS): „Dvě zlaté dostatečně vypovídají o jejím výkonu a moc jí gratuluji." A přidal se i Jaroslav Foldyna (ČSSD): „Fantastické, fenomenální. Byla skvělá při závodě i po něm. Okamžik, kdy v cíli super G nechtěla věřit časomíře, je už dnes součástí sportovních legend. Bylo to až dojemné a hrozně jsem jí to přál." „Famózní, ale strašlivý důkaz, jak nefunguje Lyžařský svaz!!!" řekl Přemysl Mališ (ANO). „Skvělé, její pohodový přístup mi vrátil naději v opravdovou reprezentaci naší země nezatíženou komerčním přístupem ke sportu. O to víc mne mrzí, že Ester není výsledkem systémového přístupu ke sportu v naší republice," vzkázal Pavel Jelínek (SPD). Přidal se i Josef Bělica (ANO).

Ondřej Benešík (KDU-ČSL). „Fenomenální. Mrzí mě to, jak se k ní choval svaz. A jsem rád, že její rodina ji podpořila v rozvoji jejího talentu. Škoda, že to není systémová záležitost." „Ester Ledecká je výjimečný talent od boha a její jízda v obou případech byla pochoutkou pro každého fanouška. Mnohdy nejde jen o umístění a čas, ale i o to, že je vidět odhodlání vyhrát. To je pravý princip OH," řekl nám Rostislav Vyzula (ANO). „Byla prostě fenomenální," vzkázal do redakce Stanislav Juránek (KDU-ČSL).

Jiří Běhounek (ČSSD). „Jedná se o fenomenální individuální úspěch nejenom Ester Ledecké, ale i celého jejího týmu. Připravuji návrh na státní vyznamenání, ale i nějakou obecnější metodiku pro vyznamenání mezinárodních sportovních úspěchů," řekl Pirát Vojtěch Pikal . Přidává se i jeho kolega Radek Holomčík. Chválou nešetřil ani Karel Tureček (ANO). „Je to fantastický výsledek, který bezpochyby vejde do historie zimních olympijských her. Úspěch ve snowbordu se očekával, ale vítězství v disciplíně alpského lyžování je naprosto úžasné, které by nikdo nečekal ani v nejodvážnějším snu." „Neskutečné a famozní," ohodnotil

Poslední otázka se týkala kritiky České televize, zda je oprávněná, když nezařadila například super G přímým přenosem, případně fakt, že satelitní TV neměly možnost vidět záznamy, jelikož na ně ČT neměla práva? „ČT se dostala do nepříjemné situace, která byla dle všeho způsobena podmínkami vysílacích práv a odkládáním závodů. Po bitvě je každý generál, ale před super G nikdo netušil, že by Ester Ledecká mohla takto uspět. Všichni si asi dovedou představit, jak by na druhou stranu reagovali hokejoví fanoušci, pokud by místo hokeje ČT vysílala super G, Ester Ledecká by neuspěla a ČR porazila Kanadu,“ hodnotí Karel Tureček (ANO). „Nemyslím si to. Sportovní redakci ČT určitě mrzí, že si v rámci hodin, které měla k dispozici, vybrali mix nezahrnující šokující jízdu Ester Ledecké. Způsob distribuce televizních práv k olympiádě se mi celkově nelíbí. Jenomže je to nezvratitelný trend. Ze sportovních her se stal globální business o obrovských penězích, ve kterém se točí desítky miliard dolarů. Na sportovní redakci ČT se kvůli tomu nezlobím. Dnes přece nejsme odkázáni na služby jediného média. Díky internetu jsme všichni tu jízdu nakonec viděli. Kolik z nás věřilo ve zlato v super G? Vždyť před olympiádou se říkalo, že už ta účast je něco mimořádného a že výsledek do 15. místa bude vynikající úspěch. I sportovní redakce se při rozhodování musí řídit nějakým realistickým očekáváním,“ přídává se i Stanislav Bláha (ODS).

Kateřina Valachová (ČSSD). „Uznávám, že je velmi těžké výsledky dopředu odhadnout, nechci proto kritizovat, ale sám jsem se nad situací podivil,“ přidává se Rostislav Vyzula (ANO). „Nikdo netušil, jaká radost přijde v super G. Nebyla bych přísná. Samozřejmě nejsem ráda, že ČT neměla práva na záznamy a satelitní TV je neměly možnost vidět. Podle informací, které mám, se však jedná u vysílacích práv o komplikovanou a drahou věc,“ řekla naší redakci(ČSSD). „Uznávám, že je velmi těžké výsledky dopředu odhadnout, nechci proto kritizovat, ale sám jsem se nad situací podivil,“ přidává se Pavel Juříček (ANO). „Tohle je problém, tak velké sportovní klání či událost, by se měla vždy zajistit tak, aby jí mohlo sledovat co nejvíce občanů na různých platformách,“ říká Pirát František Elfmark . „ČT nepřesvědčila, že má upřímný zájem zprostředkovat tento sportovní svátek. Mnohdy mrtvé komentování našich sportovců mne překvapilo. Slyšel jsem komentář rakouských reportérů k výkonu Ester Ledecké, a i když němčinu ovládám jen mizerně, tak samotný projev a sem tam pochopený význam byl mnohem přesvědčivější. Kde jsou ty doby Karola Poláka a jiných,“ říká(ANO).

„Myslím, že kritika ČT je oprávněná, protože v době, kdy se jelo super G, tak ČT vysílala hokejový zápas základní skupiny, kde prakticky o nic nešlo, a tak bylo možné utkání přerušit na 2 minuty," souhlasí s kritikou Jana Levová (SPD). Se souhlasem se přidávají i zástupci ANO Jiří Mašek, Ivo Vondrák a Radovan Vích či Pavel Růžička (SPD). „Není to chyba České televize. Díky miliardovému byznysu s vysílacími právy z olympiády se dostupnost přenosů pro běžného občana násilně konzervuje na úrovni předinternetové. Když už jsme zrušili reklamu na samotném turnaji, pojďme ještě dál a zbavme veškeré audiovizuální přenosy z olympijských her monopolu na distribuci pro pár vyvolených korporací. Vysílání i archiv všech klání měly být už dávno zdarma streamované na internetu bez ohledu na teritorium sledujícího. Ať se hry stanou zábavou pro všechny doopravdy," myslí si Pirát Ondřej Polanský

Radek Rozvoral (SPD). „Kritika ČT je oprávněná, a to nejen za ZOH, ale za časté neobjektivní šíření informací, které napomáhají k udržování blbé nálady v naší společnosti. Je otázkou, proč a kdo za tím stojí," přidává se Milan Brázdil (ANO). „Kritika České televize je oprávněná a stát by měl mít možnost její hospodaření důrazně kontrolovat, a to prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu, což v současné době není možné. Možná bychom se divili, za jaké projekty se vyhazují staticíce. Musím objektivně uznat, že částka za přenosy z olympiády byla zřejmě vysoká, ale je vždy potřeba reálně vyhodnotit prospěšnost každého projektu pro české občany," nešetří kritikou

Českou televizi naopak pochválila Jana Vildumetzová (ANO). „Nesdílím názor nějaké kritiky, olympiádu jsem si jako divák velmi užila, olympijská studia byla připravována jako vždy na profesionální úrovni,“ uzavřela.

