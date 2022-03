O tom Stanjura asi neví. Uprchlíci jsou tu a hejtman přes PL dodal info

reklama

Stejně jako na jiných místech v České republice, také v Moravskoslezském kraji (MSK) nabídli pomocnou ruku ukrajinským uprchlíkům, kteří utíkají před brutální ruskou agresí. Podle vyjádření hejtmana MSK Ivo Vondráka na tiskové konferenci ze dne 14. března se v ostravském regionu zatím oficiálně zaregistrovalo 5200 běženců a zaplnilo tím dosavadní ubytovací kapacity kraje ze 41 procent. Vedení MSK ale pomáhá Ukrajině a přímo i uprchlíkům také dalšími způsoby. Přes Červený kříž například darovalo Kyjevu pět sanitek a v těchto dnech zřídilo pro utečence bankovní místo, kde by si mohli uložit své peníze. Vedení kraje také úzce spolupracuje s úřadem práce, s jehož zaměstnanci vytipovávají pracovní místa, o která by mohli mít Ukrajinci zájem. Zatím z jejich strany evidují už 250 žádostí o zaměstnání. Hejtmanství nyní vytvořilo i dva své stálé pracovní týmy, jež se zabývají zajištěním ubytování a vyhledáváním pracovního uplatnění pro běžence. Problém zatím existuje se systémem financování veškeré pomoci, kdy se na tom krajští hejtmani ještě konkrétně nedomluvili s vládou a dále o tom jednají. Moravskoslezský kraj dal zatím „ze svého“ do humanitární pomoci 2,6 milionu korun, aniž by zatím od státu dostal jakoukoliv finanční náhradu.

„Vláda zatím navrhla kompenzaci ve výši 180 korun pro jednoho běžence na den, což se nám zdá hodně málo a těžko bychom mohli vystačit s touto částkou, pokud budeme hledat solidnější ubytování pro uprchlíky v penzionech a ubytovnách. Řada majitelů zatím nabídla své kapacity zdarma, ale to samozřejmě nebude trvat do nekonečna, když jsou sami podnikatelé ještě postižení koronavirovou pandemií. A nejedná se jen o náklady na ubytování. Ta nejnižší cena, která by byla únosná, by se pohybovala okolo 250 Kč na hlavu. Primátoři větších měst v našem kraji by však uvítali spíše 350 korun,“ uvedl hejtman Vondrák a ještě upřesnil: „Vláda míní dvě třetiny výdajů na uprchlíky hradit ze státního rozpočtu a jednu třetinu by měly pokrýt kraje. Jenže Moravskoslezský kraj dostává z rozpočtového určení daní (daňový výnos ČR) jen okolo 9 procent, což zřejmě pan ministr financí neví, a tak bychom si takové rozdělení nemohli dovolit. Stále financujeme zdravotní péči, dopravu a další běžné položky na chod kraje. O výši úhrady za ubytování budeme s ministrem vnitra ještě jednat.“

Ministr vnitra Vít Rakušan, podle svého posledního vyjádření v ČT, si je zmíněného problému s financemi vědom a chtěl by s ministrem financí Stanjurou jednat o navýšení částky alespoň na požadovaných 250 korun.

Hejtman Vondrák: „Rozhodování je složité, nevíme, jestli uprchlíci u nás zůstanou.“

V Moravskoslezském kraji se počítá, stejně jako v celé republice, se třemi typy ubytování pro ukrajinské běžence. To nouzové, dočasné, zhruba na 1 měsíc, se realizuje na lehátkách v tělocvičnách a v podobných velkoplošných zařízeních. Druhou formou je už kvalitnější ubytování v penzionech a ubytovnách. Poslední, třetí možnost bude už standardní, v přidělených bytech, zejména pro pracující Ukrajince, kteří zde budou chtít zůstat delší dobu či natrvalo.

„I v tom prvním nouzovém typu ubytování těch navržených 180 korun na osobu nestačí. Možná by se z toho dala financovat strava, nikoliv ale i další služby. Vy nemůžete ty lidi jen tak zavřít do tělocvičny a odejít, tam musí fungovat sociální pracovníci, případně lékařská služba a další běžný servis,“ konstatoval dále hejtman Vondrák.

Vedení kraje se už také zabývá přípravou na krizovou situaci, kdyby válka trvala delší dobu a do republiky by dorazilo přibližně půl milionu utečenců. Proto už nyní vytipovává místa, kde by mohly stát stanové tábory či jiný druh mobilního ubytování. Podle dalších Vondrákových slov by byl Moravskoslezský kraj schopen se celkově postarat asi o 15 tisíc uprchlíků. Z tohoto by 6,5 tisíce přijala města v MSK mimo Ostravu.

„Vláda by si také měla analyzovat, kteří z uprchlíků chtějí zůstat v České republice, a na kterých místech chtějí vůbec u nás žít. Myslím si, že rozdělování by se mělo odehrát na bázi dobrovolnosti, pokud by však nastala v některých místech krize, jako například v Praze či ve Středočeském kraji, asi by nezbylo nic jiného, než že by se pro různé regiony stanovily určité kvóty,“ dodal ještě Ivo Vondrák.

Vedení Moravskoslezského kraje také přerušilo svoji přátelskou spolupráci s vologdskou oblastí v Rusku.

