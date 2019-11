Ohrožení demokracie! Od Babiše přišel návrh, Fiala a Gazdík v pozoru. Jen u nás

Minulý týden se konaly hned dvě mimořádné schůze Sněmovny, přestože původně se poslanci vůbec na plénu neměli sejít. Důvodem byl vládní daňový balíček a zvýšení rodičovského příspěvku.

Středeční ani páteční schůze však ke kýženému výsledku nevedly. Schváleno nebylo nic. Podle vládních poslanců jednoznačně kvůli obstrukcím pravicové opozice, který nakonec vetovala i snahu vládních stran prodloužit jednací den až do večera.

Fotogalerie: - Sněmovna o digitalizaci

Anketa Zajímají se Češi příliš málo o politiku a věci veřejné, jak si myslí Karel Schwarzenberg? Ano, zajímají se málo 11% Ne, zajímají se dost 89% hlasovalo: 85 lidí

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, která je autorkou diskutovaných návrhů, je přesvědčena, že už ze strany opozice jde o teror. Menšinová opozice podle jejích slov terorizuje většinu, která má vůli návrhy odklepnout. Schillerová to řekla ParlamentnímListům.cz.

„Balíček mohl být dávno schválen, nic tomu nebránilo. Jsme ve třetím čtení, nejsme v prvním čtení, ale ve třetím, a to by už nemělo být o debatě, všechno je vydebatováno. Navíc já jsem osobně byla účastna všech jednání v rozpočtovém výboru,“ řekla ministryně Schillerová pro PL k dění ve Sněmovně v minulém týdnu.

Podle šéfky státní kasy v této oblasti selhává sněmovní mechanismus. „Chtělo by to předělat jednací řád. Třetí čtení by mělo být opravdu jen o pozměňovacích návrzích, a ne tam vést debaty. Že jde o obstrukce, o tom není pochyb a opozice se tím ani netají,“ má jasno.

Zdlouhavé obstrukce jsou dle jejích slov spíš teror. „Tady je bohužel mechanismus, což říkám naprosto pragmaticky a bez emocí, který umožňuje menšině terorizovat většinu. Je tu vládní většina, byť tedy máme menšinovou vládu, ale i komunisté se nahlas vyjadřují, že vládní daňový balíček podpoří. Síla hlasů to prosadit zde je,“ zdůrazňuje Schillerová.

Fotogalerie: - Zeman podpořil rozpočet

A co na možnou změnu jednacího řádu říkají další politici ze Sněmovny? Zeptali jsme se v rámci ankety napříč politickým spektrem. Reakce vám přinášíme.

„Po tom už toužily vlády za starého Rakouska, ale obstrukce jsou legitimní parlamentní zbraň a žádný terorismus. Nikdo paní Schillerové ani nevyhrožuje. Tak ať se ráčí zklidnit,“ vzkazuje čestný předseda TOP 09, poslanec a exministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Podle šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka by případné omezení rozpravy bylo nelegální. „Dosud většina nevyužila dostupné nástroje proti obstrukci, které jednací řád dává, a to omezení na dvě vystoupení a zkrácení řečnické doby. Připravované kroky se zkrácením rozpravy jsou nelegální, jak řekl Ústavní soud. Změnu jednacího řádu osobně podporuji, ale to je běh na dlouhou trať,“ konstatuje Michálek.

„Paní ministryně naopak, jejími slovy, ‚terorizuje‘ občany České republiky zvyšováním daní. Nikdo neobstruuje, přinášíme argumenty, snažíme se diskutovat. Vládní většina v čele s ANO a KSČM porušuje jednací řád Poslanecké sněmovny, s tím se nelze smířit,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz šéf ODS Petr Fiala.

Předseda komunistů a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip má za to, že změna sněmovních mechanismů není nutná. „Nemyslím, že je nutné měnit jednací řád. Jen je třeba ho využívat,“ sdělil Filip na dotaz PL.

„Vždycky, když v minulosti vláda – a to jakákoliv – prosadila něco na sílu a pomocí kliček, nikdy to nebylo dobré a táhlo se to. Paní ministryni bych doporučoval spíše vyjednávat. A dokonce kvůli tomu měnit zákon o jednacím řádu Sněmovny? Myslím, že si paní ministryně plete Parlament s hlasovací mašinou. Asi by jí to vyhovovalo víc. Třicet let po ‚Listopadu‘ nakročit k autoritářskému režimu zřejmě považuje za dobrý nápad, což je smutné,“ míní poslanec a bývalý předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík.

Podle místopředsedy poslaneckého klubu KSČM Leo Luzara opozice nevyužila prostor k diskusi v době, která je k tomu určena. „Již stávající jednací řád umožňuje obranu proti zneužívání vystoupení k blokování projednávání zákonů. Jsme zrovna svědky takového postupu v rámci daňového balíčku, kdy opozice nevyužila možnosti diskutovat mimo klasický čas, a to už je jasné obstrukční jednání. Přesvědčit přesvědčené se stejně nepodaří a občané a média již určitě také své favority mají a ví o jejich činnosti. Proto nyní jen výsledky hlasování mohou zamíchat kartami, tak proč je odkládat?“ míní Luzar.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.