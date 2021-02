Petříček v háji: Ani pražská ČSSD ho nechce. Hamáček to nevěděl. A teď má jet mimo Prahu

Ministr zahraničí Tomáš Petříček, který je od nástupu do funkce mnohými často kritizován, by rád vedl ČSSD. Měl by se Jan Hamáček bát? Podle našich zjištění nikoli, spíš se může smát. Fraška a tvrdý náraz do zdi krátce po startu. Tak pro ParlamentníListy.cz popisují vnitřní zdroje ze sociální demokracie pokus o start Petříčkovy snahy o nejvyšší post v ČSSD. Informace, které jsme vypátrali, stojí za to.

Česká média v pondělí večer přinesla informaci, že ministr zahraničních věcí ve vládě Andreje Babiše Tomáš Petříček hodlá kandidovat na předsedu ČSSD a vyzvat tak na souboj současného šéfa strany a vicepremiéra Jana Hamáčka. Aktuálně je Petříček u sociálních demokratů místopředsedou.

Zpráva působila zpočátku jako informace o přirozeném vývoji v nejstarší české politické straně. Jenže jak ukázalo naše pátrání, všechno se událo poněkud jinak. Média se zaměřila na pouhé informování o Petříčkově touze na šéfa ČSSD kandidovat, pozadí této zprávy zůstalo nepovšimnuto. To je na celé věci přitom to nejzajímavější. A také nejzásadnější.

S informací o údajné Petříčkově kandidatuře přišel portál Seznam Zprávy krátce po 18. hodině. Autor článku měl zjevně dobrý zdroj. Následný vývoj událostí však ukázal, že se onen zdroj trochu přepočítal.

Zasedání pražských sociálních demokratů, kde se měla Petříčkova kandidatura posvětit a jeho cesta do čela ČSSD podpořit, začalo v 18 hodin. Článek na Seznamu vyšel v 18.15 hodin, tedy pouhou čtvrt hodinu po zahájení. Hlasování o předem připraveném usnesení ale přišlo na řadu až zhruba dvě hodiny po začátku jednání a k překvapení těch, kteří za vším stáli, neprošlo.

Text zmíněného usnesení, které mělo být s pompou rozesláno médiím, ale nakonec zůstalo přeškrtnuté položeno na jednacím stole, se podařilo ParlamentnímListům.cz získat.

„Sociální demokracie se dlouhodobě potýká s propadem volebních preferencí a ukazuje se, že strana je pro levicové voliče nečitelná. Domníváme se, že naše strana potřebuje získat jasný směr a suverenitu. Naše politika musí vycházet z hodnot, které akcentují potřeby společnosti 21. století, jako je solidarita, rovnost, sociální spravedlnost a trvale udržitelný rozvoj a zároveň reagují na stávající situaci. Pozice předsedy a lídra sociální demokracie je pro prosazení této změny a oslovení voličů zcela zásadní. Jako osobu, která tuto změnu může reprezentovat, vnímá KP ČSSD Praha dosavadního místopředsedu Tomáše Petříčka,“ stojí v textu, který nakonec straníci odmítli.

Ti, kteří přišli na zasedání krajského předsednictva v Praze se záměrem vyslat širokou podporu domovské organizace Tomáši Petříčkovi, se nakonec museli spokojit s bezzubým usnesením, že pražská organizace ČSSD bere Petříčkovu kandidaturu na vědomí a vyzývá menší stranické buňky v hlavním městě, aby věc projednaly. Druhá část věty jasně napovídá, že o tom členská základna ani nevěděla, natož aby měla šanci to projednat ještě před tím, že se vše dozví média. Zjištění redakce PL ze zákulisí pražské ČSSD jsou taková, že záměrem bylo protlačit výše citované podpůrné usnesení, zahájit mediální ofenzívu a členské základě tak nakonec nedat na výběr. Jenže to nedopadlo.

„Petříček tu kandidaturu oznámil nečekaně a hlavně, bez jakéhokoli avíza předsedovi Hamáčkovi. Posuďte, jak to zní, on mu dělá místopředsedu, sedí s ním v jedné vládě, ale nemá ani odvahu mu předem říct, že proti němu chce kandidovat. Místo toho s tím evidentně plánovaně vyrazili ven, chtěli téma rozjet přes Seznam Zprávy, kde Petříčkův politický taťka Poche má historické vztahy s redaktorem Koutníkem. Očekávali lavinu zpráv a podporu, místo toho přišla taková drobná nepříjemnost. Krajské předsednictvo jim mezi tím odmítlo schválit předložený návrh usnesení. Takže můžete vidět, že hoši to rozjeli a netrvalo ani dvě hodiny, co tvrdě narazili do zdi. Pozoruhodné je, že tohle se už na Seznamu nedočtete. Místo toho po úvodním výstřelu v podobě krátké zprávy hned přišel rozhovor s Petříčkem, což jasně potvrzuje, jak to kluci měli naplánované a připravené,“ řekl ParlamentnímListům.cz zdroj z pražské ČSSD. Zcela logicky si nepřál publikovat své jméno, které redakce pochopitelně zná.

Redakci zajímaly případné podrobnosti toho, že šéf strany a ministr vnitra Jan Hamáček o chystaném oznámení Petříčkovy kandidatury nic nevěděl. „Divíte se? Pocheho práce tohle celé. Vzpomeňte si, jak to bylo před pár lety zpátky, kdy Poche tlačil Petříčka na Ministerstvo zahraničí potom, co po několika měsících pochopil, že jeho samotného prezident ministrem nikdy nejmenuje. Že je Poche bez šance tehdy věděly snad i hajzlbáby na Malé Straně, jen Poche si furt myslel, že prezident cukne. Takže si to teď pěkně připravili, napsali dopředu usnesení, Hamáčkovi za zády a mysleli si, jak do toho prásknou. Místo toho dostali výprask,“ pokračuje pražský sociální demokrat.

Miroslav Poche

„Určitě to nekončí, budou se pokoušet to dál tlačit, ale bez šance. Jak asi bude působit na členskou základnu ve zbytku republiky, když ani domovská Praha neschválila Petříkovi usnesení o podpoře. To je prohra ještě před startem. Bude to jen fraška. Už vidím, jak Petříček přijede přesvědčovat členy někam na druhý konec republiky s tím, že ho hned zpočátku nepodpořila ani jeho vlastní domovská Praha. Je to dost zajímavé zjištění, které nám říká jednu důležitou věc. Poche, který měl kdysi v Praze enormní vliv, je na politickém hřbitově. Ta jeho někdejší ‚sláva‘ je už dávno pryč a současný vývoj situace ukazuje na to, že kdysi vlivný pražský sociální demokrat Miroslav Poche má prakticky nulový vliv, když nedokáže ukočírovat ani lidi ve své vlastní organizaci,“ dodává zdroj ze sociální demokracie v Praze.

ParlamentníListy.cz pochopitelně oslovily Tomáše Petříčka s dotazem, jak celou situaci ohledně své ohlášené kandidatury vnímá. Zajímalo nás, co říká na skutečnost, že mu v počáteční fázi nevyjádřila podporu ani jeho vlastní domovská organizace. Petříček však na dotaz dosud nereagoval.

Tomáš Petříček (* 1981) patří k viditelným tvářím v sociální demokracii poměrně krátce. Jeho jméno se do povědomí široké veřejnosti dostalo na podzim 2018, kdy se stal kandidátem na post ministra zahraničí. Do čela resortu usedl až rok po sněmovních volbách, neboť o vedení ministerstva usiloval bývalý vlivný člen pražské ČSSD a tehdejší europoslanec Miroslav Poche. Toho však od počátku rázně odmítl prezident Zeman, který argumentoval tím, že Poche dlouhodobě podporuje migrační tok do Evropy včetně kvót a byl spojován s pochybnými zakázkami v hlavním městě.

Petříčkova politická dráha bývá úzce spojována právě se jménem Miroslava Pocheho, kterému dříve dělal v Evropském parlamentu poslaneckého asistenta. Je veřejným tajemstvím, že Petříčka si coby kandidáta na ministra zahraničí prosadil právě Poche, aby si zajistil vliv nad resortem, o jehož vedení se sám neúspěšně pokusil.

Dosavadní místopředseda ČSSD Petříček není ani poslancem, o voličské hlasy se však ucházel v posledních komunálních volbách. Na podzim 2018 vedl kandidátku ČSSD do zastupitelstva v Praze 7. Strana ale pod jeho vedením skončila až na sedmém místě a s hubeným výsledkem 1,87 procenta neměla nejmenší šanci dostat se do zastupitelstva. Sám Petříček coby kandidát na starostu a lídr získal pouze 320 preferenčních hlasů.

Za jeho působení na Ministerstvu zahraničí ho opakovaně kritizoval prezident Miloš Zeman. Patrně nejvíce to z Hradu schytal Petříček za společný článek s exministry zahraničí Zaorálkem a Schwarzenbergem, který byl silně kritický k Izraeli. Podle prezidenta ministr zahraničí narušil české vztahy s Izraelem. Přitom nejen prezident, ale i vláda pod vedením Andreje Babiše udržuje s židovským státem tradičně úzké a přátelské vztahy. Petříčkův konec v Černínském paláci dlouhodobě prosazuje KSČM, podle níž ministr svým konáním kontinuálně podkopává české národní zájmy.

Naposledy si Petříček vyslechl kritiku z několika stran za to, že začal otevřeně prosazovat nové protiruské sankce ve stejné době, kdy prezident, premiér, profesor Prymula a další začali prosazovat možnost nákupu ruské vakcíny Sputnik. Česká republika se totiž s dalšími zeměmi EU potýká s akutním nedostatkem západních vakcín.

