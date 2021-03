Petříčkova prasárna, kradené vakcíny? Kšeft za 500 mega v plné nahotě. Nešlo mlčet

reklama

Máme nedostatek vakcín a resort zdravotnictví si dovolí odmítat nabídku pomoci s milionem dávek. Tedy, aspoň tak měl veřejně vyznít příběh s údajnou nabídkou pomoci ze strany Spojených arabských emirátů na dodávku očkovací látky AstraZeneca. Ministr zahraničí Tomáš Petříček kvůli odmítnutí nabídky kritizoval svého vládního kolegu Jana Blatného a jeho resort.

„Zklamalo mě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. Dostali jsme nabídku na nákup milionu dávek vakcíny AstraZeneca ze Spojených arabských emirátů, vyrobené díky licenci v Indii. Tato vakcína by v Česku byla nejpozději za dva měsíce a výrazně by nám pomohla v tempu vakcinace. Ministerstvo zdravotnictví bohužel tuto nabídku odmítlo,“ řekl nedávno Respektu ministr Petříček.

Pravda je ale někde úplně jinde. Naznačil to už premiér Andrej Babiš v sobotním deníku Právo. „Pan Petříček akorát podrazil Ministerstvo zdravotnictví. Ukázal, že je ochoten pro zviditelnění udělat cokoliv. Očividně lež do jeho repertoáru patří jako základní vybavení. Na vládě jsem o tom mluvil, že jde o černotu,“ řekl mimo jiné Babiš s tím, že vakcíny nabízela podivná firma zastoupená dámou s ruským jménem.

„Kromě toho ve smlouvě s firmou AstraZeneca máme zakotveno, že nemůžeme nakupovat pod touto značkou nic mimo tuto smlouvu,“ dodal premiér.

Kde se nabídka, která podle všech dostupných zdrojů a zjištění pochází z černého trhu, vzala? Kdo se nejspíš snažil ve vládě transakci za téměř půl miliardy korun prosadit? Nitky v tomto příběhu vedou na Ministerstvo zahraničí.

Babišem zmiňovaná dáma s ruským jménem je Natalya Muzaleva, která je údajně manažerkou firmy Enhanced Recovery Company sídlící v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Dhabí. Podivný je už samotný fakt, že webové stránky, kterými se Muzaleva zaštítila, nefungují. Nicméně to je až to poslední, co působí nejasně. Podle premiéra navíc tuto firmu vyšetřuje unijní OLAF. Z resortu zahraničí s Muzalevou komunikoval zástupce českého velvyslance ve Spojených arabských emirátech Oldřich Zajíček.

Základní fakt číslo jedna: Nabídku dodávky údajného milionu dávek vakcíny České republice nepředložily Spojené arabské emiráty, ale pouze firma s naprosto nejasným původem a strukturou, která v této zemi má sídlit.

Základní fakt číslo dvě: Cena, za kterou firma vakcínu AstraZeneca naší zemi nabídla, je brutálně přemrštěná. Měli jsme zaplatit 22 amerických dolarů za jednu dávku, což je skoro 11krát víc, než za jakou cenu stejnou vakcínu kupujeme přímo od výrobce. Vzhledem k tomu, že se mělo jednat o jeden milion dávek vakcíny, finální cena by se vyšplhala na téměř půl miliardy českých korun.

Základní fakt číslo tři: Podivná firma zastoupená manažerkou se jménem Natalya Muzaleva v podmínkách nabídky uvedla, že platba je požadována předem a vakcíny budou České republice dodány ve lhůtě 30 až 60 dní po obdržení platby.

Zpráva s nabídkou, která dorazila zástupci velvyslance ve Spojených arabských emirátech O. Zajíčkovi:

Podle našeho zdroje z české diplomacie je nejvýš pravděpodobné, že firma vakcíny v době, kdy je českému resortu zahraničí nabízela, vůbec fyzicky neměla a je prý otázkou, zda bychom je po zaplacení dostali.

„Smrdělo to od začátku. Tady je naprosto jasné, že tohle je nabídka z černého trhu. Vsadil bych se, že mělo jít o vakcíny původně určené nějaké třetí zemi, možná i jako pomoc tam, kde se vůbec neočkuje. Ta daná země mohla vakcíny obdržet, nechali naočkovat své pohlaváry a naprostou většinu přeprodali jinam, namastili si kapsy a jejich občané měli smůlu. To je bohužel standard. Nechápu, že se tím vůbec resort zabýval a lidé by se měli ptát, jak celé to domlouvání obchodu vzniklo a z jakého pověření zástupce našeho velvyslance v Abú Dhabí s tou Ruskou jednal a vyměňoval si s ní maily. Šokující je, že to Petříček hned nestopnul. Místo toho šel kdákat do médií, že Blatný zmařil pomoc s milionem vakcín pro české občany. Prasárna, jakou jsem dlouho nezažil. Ať mi nikdo nevykládá, že neznal divné pozadí toho všeho. Na čí popud jednal? Měl si díky tomu namastit kapsy i někdo u nás? Na tohle byste se vy novináři měli ptát. Hlava mi nebere, že Petříčka všichni nechávají v klidu, ten dělá mrtvýho brouka a všechno je zameteno pod koberec. Mělo by se to vyšetřovat,“ podělil se s námi naštvaný zdroj z diplomatických kruhů.

Pozastavil se též nad tím, že stát měl podivné firmě zaplatit obří částku předem. „Naše lidi na ambasádě v Abú Dhabí měla trknout nejen cena, ale i požadavek platby předem. Kdybychom obchodovali jako stát se státem, jasně, ale tohle? Byl ten člověk, co s ní komunikoval tak blbý nebo měl něco slíbeno? Těžko říct, ale celé to smrdí, s prominutím, jako kýbl sraček. Pochybuju, že kdybychom zaplatili, tak by nám nějaké vakcíny přišly. Možná tisíce či desítky tisíc dávek, ale rozhodně ne milion. Podvod od začátku do konce,“ dodává náš zdroj.

ParlamentníListy.cz pochopitelně oslovily Ministerstvo zahraničních věcí ČR s žádostí o komentář k několika otázkám. Zajímalo nás, zda byly ministrovi známy detaily celé nabídky, proč nebyl celý postup koordinován a řešen na úrovni státu před jeho medializací, zda měl ministr informace od bezpečnostních složek či povědomí o vyšetřování ze strany OLAF a proč si to případně neověřil.

Na tiskové oddělení do Černínského paláce jsme otázky posílali v pondělí dopoledne, do této chvíle na ně ovšem nikdo nereagoval.

