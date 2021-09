Smrade, vyžírko. Proboha: O mladém Babišovi. To se nepovedlo

Jako miliardářského floutka, kterému nesmrdí papínkovy peníze, berou běžní lidé v plzeňském druhém obvodu na Slovanech Babiše juniora. Řadu z nich ale téma nezajímá nebo kausu sledují jen okrajově. ParlamentníListy.cz se vydaly ptát na názor občanů do obvodu, který již řadu let volí pravicového starostu, v naději, že naleznou zastání pro mladého Babiše. Neúspěšně.

V plzeňském obvodu Slovany „vládne“ již mnoho let a několik funkčních období senátor za ODS Lumír Aschenbrenner. Je to čtvrť plná občanů středního a staršího věku, a podle toho jsou také odpovědi.

Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 0% Není 90% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 52 lidí

Psycho

„Takovej smrad by neměl vůbec vystupovat v médiích,“ říká postarší pan Jaroslav, úředník, který o sobě říká, že je „nucený příznivce Babiše, protože si z nabídky stran a hnutí nemůže jinak pořádně vybrat“. Diví se, že jej novináři tahají, údajně ještě psychicky nemocného – byť zaléčeného – do sdělovacích prostředků. „To se pražské kavárně a Kavčím horám hodí, když syn vystupuje proti otci. To si mediální hyeny pošmáknou,“ hodnotí situace.

K tomu se přidává paní Blanka, která táhne nákup z jednoho z četných vietnamských obchůdků. „Papínkova neomezená karta mu jistě nesmrděla, když tak pěkně rajzoval po světě,“ konstatuje rozhořčeně. „Je to ale od žurnalistů hnus, že tohle všechno vytahujou,“ hodnotí etiku „sedmé velmoci“ žena.

Samé minus…

„Ufňukánek, kterej se cítí king, když jej snímá kamera,“ dodává třetí člověk, důchodce Karel. „Přepínám to nebo bednu raději hned vypínám, když všichni útočí na Babiše. On jim ukáže, vyhraje na celý čáře a tihle dredatí kravaťáci ostrouhají a půjdou si sednout na pár míst vzadu Sněmovny jak zmoklé slepice,“ hodnotí aktivitu ještě donedávna agenturami vyzdvihované souručenství starostů a korzárů.

Ať pátráme a ptáme se kdekoho, žádného příznivce Babiše juniora jsme nezastavili. Všichni jím opovrhují tak silně, jak velice vyzdvihují jeho otce. A omladinu to nezajímá vůbec. „Kdo to je ten Babič?“ ptá se uvědoměle mladík na skejtu. Volby by jej možná tak zajímaly, kdyby se volila nejprsatější buchta v okolí…

Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 13% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6730 lidí

Bez kamarádů, příznivců – sám…

Mladší muž by mohl souznít s juniorem… Ale neee. Zas mu dává „kapky“: „Že se na něj vůbec ptáte, taková nula, nicka, co udělal, na rozdíl od svého táty? Kde všude byl, co umí? To je ztracený čas se na něj ptát. Lidem je úplně fuk. Ať se smaží někde v Karibiku nebo Polynésii a nám neotravuje život. Jestli jej novináři vytáhli záměrně v rámci akce Antibabiš, tak se parádně spletli. Takováhle lidská hnida není tátovi ani po kotníky.“ A je to!

„On si vlastně může koupit, co chce a koho chce,“ konstatuje pánův společník v dobře padnoucím saku. „Ale nic neznamená a nikoho nemá. Tak je úplně blbej a neschopnej vyžírka, co jen zdržuje lidi od práce a chce je nas.at.“ Vůbec žádná slova útěchy, porozumění pro tohoto prý nešťastného člověka, který by prý rád viděl otce v base.

„Je to hrozná karikatura, když přeje otci jen to nejhorší. To mu papá musel opravdu hodně ublížit, asi mu nedal víc milionků, nekoupil jachtičku, vrtulníček, ostrůvek nebo ho nevystřelil rovnou na oběžnou dráhu,“ uvádí mladý muž, jenž se prý zove Alex.

Závidí mu lidé? Vůbec ne! Ale nemají k němu slova pochopení, o souznění ani nemluvě. To je prý ale náhoda, že se objevil zrovna před volbami a je mu dopřáván sluch od určitých lidí...

Otec borec

„Táta je borec, to jo,“ obdivuje premiéra paní v neurčitém věku, tak šedesátnice. „To je vzor pro kluka, ale ten mladej je úplně jinej.“ Zkazily jej tatínkovy peníze. Prý ne. „Někdo dokáže sám zblbnout z moci peněz a to je případ mladého Babiše,“ hodnotí situaci žena. „Duševní chudák a ubožák. Teď aby se za něj táta ještě víc styděl. Proč by jej někam nešoupnul, aby nebyl tak na očích a nemohl rozkládat ty své žvásty. I jiní prý takto jednají, proč by na to neměl morální právo i Andrej Babiš?“

Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 0% Ne, později 3% Ne, vůbec to nezakazovat 96% hlasovalo: 8496 lidí

„Stává se, že takovýmu bohatýmu člověku se ratolest nepovede. S tím neuděláte nic,“ hodnotí situaci další Babišova příznivkyně, prodavačka Eva, které je tak kolem čtyřicítky. „Příbuzný si holt nevybíráte. Roky jsme o něm nevěděli a teď zas vyleze ven, aby škodil tátovi. Ubohá, dětinská snaha. Kdyby proti němu bojoval léta, vystupoval a angažoval se, to by byla jiná. Ale takovéhle tytyty na Andreje neplatí. A to je dobře,“ zakončí spokojeně žena, která je se současnou vládou prý nadmíru spokojena. „Nějakej mladej, nevyrovnanej člověk to tady nemůže rozkolísat, i kdyby mu pomáhalo tisíc ďáblíků…“

Nejhorší je nezájem

Babiš junior se neprobírá ani v hospodách, kde se jinak řeší všechno možné i nemožné. Pro většinu lidí je to nešťastník, který se sám bičuje, a tím vyvolává jakous takous pozornost. „Šakali vyjí, ale karavana jde dál,“ konstatuje zcela pateticky důchodkyně o francouzských holích, a prohlašuje, že nic už jiného neřekne. Nemá čas a takové záležitosti jdou kolem ní.

