Snižte podporu Ukrajincům, řekli Češi. Odpověď: Přesvědčte vesničany

Slovenský think-tank GLOBSEC včera zveřejnil průzkum ze zemí V4, který zkoumá přístup k ukrajinským uprchlíkům. A zatímco u nás, v Maďarsku a Polsku je tento vztah pozitivní, na Slovensku už převládají ti, kdo se k Ukrajincům staví negativně. Ale zajímavá jsou i data ohledně názoru, zda by se měla podpora pro uprchlíky snížit. Tento názor převládá nejen na Slovensku, ale už i v Česku. V Maďarsku zase nevnímají dobře to, že Ukrajinci vstupují na jejich pracovní trh. GLOBSEC už dal jednotlivým zemím doporučení, jak pozitivní obrázek uprchlíků zachovat.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 10% Nerudová 70% Pavel 20% hlasovalo: 7674 lidí udělal další průzkum vztahu k ukrajinským uprchlíkům v zemích V4. A výsledky rozhodně nejsou nezajímavé, zvláště v porovnání s rétorikou jednotlivých vlád. Na otázky odpovídalo v každé zemi 1000 respondentů.

Už v prvním grafu, který udává poměry těch, kteří se k hoštění Ukrajinců ve své zemi stavějí pozitivně a negativně, se jedna země vymyká. Nejpozitivnější je přístup k uprchlíkům v Polsku, kde je podporuje 85 % dotázaných, následně v Maďarsku, kde je to o tři procenta méně. V Česku je podpora přibližně tříčtvrtinová, 73 %. Ovšem na Slovensku podporuje uprchlíky pouze 42 % dotázaných, naopak 52 % má k hoštění Ukrajinců negativní vztah.

Zdroj: Výzkum GLOBSEC

Podobné výsledky se pak vyskytují u otázky, zda by respondenti uprchlíky do své země vpustili. V Česku, Polsku i Maďarsku se toto číslo pohybuje okolo 90 %. Na Slovensku je to pouze 65 %.

Zdroj: Výzkum GLOBSEC

Kromě toho se think-tank ptal i na to, zda u respondentů došlo k ovlivnění jejich kvality života v důsledku ukrajinských uprchlíků. Asi už nepřekvapí, že pro uprchlíky nejhorší výsledky jsou opět na Slovensku, kde 29 % respondentů uvedlo, že uprchlíci jejich život ovlivnili negativně. Ovšem i v Česku bylo takovýchto odpovědí 20 %. Ve většině zemí převažoval názor, že uprchlíci život respondentů neovlivnili, v Polsku bylo nejvíce těch, jež příchod uprchlíků považovali za pozitivum.

Zdroj: Výzkum GLOBSEC

Zajímavá je ale i statistika ohledně pracovního trhu. V ní vede Česko, kde si 63 % lidí myslí, že je dobře, že Ukrajinci dělají práci, kterou nikdo jiný dělat nechce. V Polsku 52 %. Ovšem v Maďarsku a na Slovensku převažují ti, kdo tuto skutečnost za pozitivní nepovažují, přičemž na Slovensku jsou čísla vyrovnaná, ovšem v Maďarsku negativní vidění poměrně značně převládá.

Zdroj: Výzkum GLOBSEC

Neméně zajímavá je pak statistika, zda by měla být podpora pro uprchlíky snížena. Zatímco v Polsku a Maďarsku s tímto názorem nesouhlasí shodně 54 % respondetnů, v Česku vedou ti, kdo by Ukrajincům podporu snížili, byť těsně, v poměru 46 ku 44 procentům. A na Slovensku drtivě vedou ti, kdo by podporu snížili, plných 68 % se identifikuje s tímto názorem, pouhých 25 % nesouhlasí.

Nejvíce lidí by Ukrajincům dopřálo jazykové kurzy, naopak nejméně cestování hromadnou dopravou zadarmo a dotované nebo dokonce placené ubytování.

Zdroj: Výzkum GLOBSEC

Rozdíly mezi zeměmi může vysvětlovat i to, že v zemích se dle průzkumu velice liší odpověď na otázku „Kdo může za válku?“ V Polsku je situace jasná, 84 % respondentů obviňuje Rusko, 13 % neví, pouhé 1 % viní Ukrajinu a 3 % NATO/USA. V Česku je situace méně vyhraněná, ale obdobná, Rusko viní 72 %, 13 % NATO a USA, 10 % neví, 5 % Ukrajinu.

V Maďarsku je situace odlišná. Rusko tam jako viníka války vidí jen 43 % respondentů. 27 % si myslí, že za rozpoutání války mohou USA nebo NATO, 21 % neví a dle 9 % je viníkem samotná Ukrajina. Na Slovensku jsou výsledky velice podobné, shodné procento viní Rusko, ovšem pouze 11 % nemá jasno, zato plných 39 % odpovědělo, že konflikt je vinou USA či NATO.

Zdroj: Výzkum GLOBSEC

Pro všechny čtyři země má pak think-tank doporučení pro zachování pozitivního obrazu ukrajinských uprchlíků. Česko se prý má soustředit na malá města a vesnice, protože jejich obyvatelé budou nejvíce cítit, že jim uprchlíci změnili život. Starostové by prý měli starostem občanů naslouchat a řešit je ve spolupráci s místními a státními úřady. Kromě toho by se také měla věnovat ozornost sociálním médiím, protože jejich uživatelé nejvíce vnímají Ukrajince negativně. „Státní orgány tedy musí věnovat zvláštní pozornost nepravdám o uprchlících na těchto platformách a reagovat na ně, než se rozšíří,“ doporučuje GLOBSEC.

V Polsku se zase má vláda více soustředit na mladé, protože ti mají oproti zbytku populace k uprchlíkům méně pozitivní vztah. Do kampaní by tedy měla zapojit influencery. V Maďarsku by se vláda dle GLOBSECu měla zaměřit na pracující Ukrajince a Maďarům vysvětlovat, že dělají práce, které jiní nechtějí a že větší výběr daní je pozitivum. A mladé, kteří mají nejvíce za to, že by dávky Ukrajincům měli jít směrem dolů, přesvědčovat v on-line prostředí příběhy, jak mají Ukrajinci začínající znovu v nové zemi těžký život.

Na Slovensku, kde je vztah k Ukrajincům nejhorší, zvláště v příhraničních oblastech, by vláda měla starosty a respektované autority vybavit nástroji, zejména daty, aby tento pocit opadnul. Používány by měly být zejména statistiky kriminality. A „pozvednout hlas“ by měly slovenské celebrity, protože ty mají dle GLOBSECu největší šanci přesvědčit Slováky, kteří dle průzkumu nejvíce dají na názory svých přátel a známých.

