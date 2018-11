Svléknout do naha, padlo na debatě o ČT a médiích. Pak se ozvala Daniela Drtinová

REPORTÁŽ Když média chtějí vidět politiky, obrazně řečeno, až do naha, proč by také politici neměli toto vědět o novinářích? Poslankyně Barbora Kořanová (ANO) se na plzeňské mediální konferenci, kterou uspořádali Mladí konzervativci pod záštitou Nadace Konráda Adenauera, rozpovídala o prohřešcích, které řeší nebo bude řešit Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Významný právník Aleš Rozehnal pak doporučil podle britského modelu seznam problematických novinářů, kteří by si již pak nemohli ani škrtnout, a Daniela Drtinová z DVTV se urputně brala za Českou televizi.

Akce, určená primárně pro studenty Západočeské univerzity, se zúčastnilo několik desítek přítomných.

Kdo má koho hlídat

„Osobně si pokládám dotaz, zda by to heslo, že novináři jsou hlídacími psy demokracie, nemohlo být i naopak. Já si samozřejmě myslím, že by politici neměli stoprocentně zasahovat a vměšovat se do veřejnoprávních médií a médií jako takových. Média i společnost o politicích ví v mnohých případech naprosto všechno. Takže jestli by to nemělo být i naopak, a vyváženost by se tím opravdu nepřizpůsobila,“ konstatovala poslankyně..

„Myslím si, že chování určitých pořadů a moderátorů není úplně tak vyvážené, ale to je asi spíše subjektivní názor jednotlivce. Já s tímto budu velmi opatrná, protože vím, že jakákoliv kritika médií způsobí obrovskou, atomovou reakci a nevypadalo by to úplně dobře,“ nechtěla otevřít pomyslnou Pandořinu skříňku Kořanová.

Změnit mediální prostředí nebo legislativu je podle poslankyně za ANO předmětem diskuse a nepadla zatím žádná velká rozhodnutí. „Bavili jsme se například o tom, že by se mohly sloučit například zprávy o činnosti a hospodaření veřejnoprávních médií,“ vysvětlovala přítomným. „Také jsme čerpali informace například v Polsku. Model je, že bude Poslanecká sněmovna o těch radách dále rozhodovat. Předmětem našeho jednání jsou také koncesionářské poplatky – zda je snížit, zrušit, nebo co s nimi, zda veřejnoprávní média by neměla být z části financovaná státem. Zatím je to vše předmětem diskuse a k žádnému závěru jsme nedošli. Například v Polsku to z 30 procent financují občané a zbytek je od státu. Ve Švýcarsku bylo vyhlášeno referendum o tom, zda koncesionářské poplatky ponechat, nebo je úplně zrušit, a nakonec byly zachovány.“

Déčko z ČT na tapetě

„Zabýváme se také daní z přidané hodnoty, kde jsou veřejnoprávní média od ní osvobozena. Asi by bylo dobré zvýšit financování digitalizace, která je obrovským tématem nejen v mediálním prostoru, ale napříč všemi rezorty a tématy,“ uvedla Barbora Kořanová a pustila se do projednávaných kauz: „Měli jsme nyní kontroverzní téma. Řešili jsme pořad Déčko, kdy školský výbor byl mimořádně svolán panem Klausem mladším. Přijali jsme usnesení – cituji: ‚Čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indokrinaci dětí a mládeže včetně dětí předškolního věku.‘ Měli jsme k tomu mimořádně svolaný volební výbor a na návrh Pirátů jsme tento návrh vyřadili. Byl kolem toho obrovský mediální humbuk. Jsem také v meziparlamentní skupině Přátel Izraele a tato reportáž se Izraele hodně týkala. Dokonce byli přítomni zástupci izraelské ambasády a velmi se ohradili proti tomu, že jsme se tím odmítli zabývat. Není tomu tak, chci to uvést na pravou míru. Přerušili jsme jej, protože nebyl přítomný vůbec nikdo z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Oni se omluvili a my jsme pouze partnerem Rady,“ vysvětlovala polopaticky Kořanová. „Toto téma na Radě projednáno ještě nebylo, ale předpokládám, že bude brzy projednáno. Jakmile toto Rada projedná, pozveme si ji a budeme chtít vysvětlení, jak se toto mohlo stát. Není tedy pravda, že jsme se tím odmítli zabývat.“

Grilovaný ředitel rozhlasu, aneb médium jako firma

Politici by se podle ní neměli vměšovat do médií, neměli by je kritizovat, ale „kolikrát se mně stalo, že média se zabývala něčím, co bylo totálně přitažené za vlasy. Například když generální ředitel Českého rozhlasu se z nějakých personálních důvodů rozhodl propustit 120 zaměstnanců, tak to opozice okamžitě svolala mimořádný výbor, kdy pan Zaoral byl totálně grilován z řad poslanců ODS, jak si vůbec může dovolit propouštět zaměstnance. Myslím, že je to na vůli vedení rozhlasu jako u jakékoliv jiné firmy, která nakládá se svými zaměstnanci, a toto by vůbec neměl řešit volební výbor a já jsem se velmi ostře vůči tomu ohradila.“

K objektivitě veřejnoprávních médií poté poslankyně uvedla: „Mají vnitřního a vnějšího nepřítele. Vnější jsme my politici, kdy velmi rádi kritizujeme, vyjadřujeme se k tomu, například uvedu pana prezidenta nebo uvedu pana premiéra. To je ten jednodušší nepřítel. Je to velmi vášnivé téma. Pak je to ale nepřítel vnitřní. A ten, jaký bývá v každé firmě, kazí danou značku. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání samozřejmě přijímá podněty od občanů k nevyváženosti nebo nevhodnému chování komentátorů, novinářů. To je velmi špatné a velmi to veřejnoprávním médiím škodí. Pak jsou tu média soukromá – některá jsou více pravicová, některá více levicová, je to těžké posuzovat, protože jde o soukromá média. Ve veřejnoprávních médiích by se toto nemělo objevovat.“

Barrandov, Moravec, Witowská… a též Prostřeno

A jaké byly podle poslankyně Kořanové stížnosti, směřované na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání? „TV Barrandov a pořady pana Jaromíra Soukupa,“ uvedla poslankyně za ANO. Pak tam byla také kritika na pořad Prostřeno, kde dokonce Rada našla nějaká pochybení. Dále teď, myslím, bude řešit paní Witowskou, pořad v Událostech, komentářích, kde byli i mí kolegové ohledně manželství pro všechny. Paní Witowská byla velmi kritizována, že v podstatě nahrávala poslaneckému návrhu, aby se to uzákonilo. Jestli jste to viděli, tak asi sami usoudíte, že to úplně nebylo dobré. Já to kritizovat nebudu, protože jsem pod tím zákonem podepsaná, takže se mně to naopak líbilo. Byla možná příliš osobní,“ dodala poslankyně Kořanová.

„Chtěla bych vyjádřit obrovskou lítost nad tím, že bylo ve světě zavražděno mnoho novinářů. Je to obrovské zlo, které musí být potrestáno a musí se vyřešit. Myslím, že poslední byla bulharská redaktorka a nejvíce námi otřásla vražda novináře a jeho snoubenky na Slovensku, kde z toho padla vláda,“ uvedla v závěru svého vystoupení na mediální konferenci Barbora Kořanová. „Rada tedy dělá to, co má. Jediný problém, který vidím, jsou dezinformační weby. Co bych chtěla zmínit a čím bych se chtěla zabývat, je úprava legislativy proti těmto fake news.“

( Ne)odpovědní

Dotaz mladého muže pak v související diskusi zněl: „Naznačila jste, že politici jsou pod drobnohledem, a říkala jste, že by to mělo být i naopak. Já bych jenom potřeboval vysvětlit, jak jste to myslela.

„Myslím si, že když máme citlivé kauzy, tak se stává to, že média odmítají převzít jakoukoliv odpovědnost. Když jsme tedy ‚svlečeni do naha‘, tak by tak měla být i druhá strana. To znamená, že když mně zavolá nějaké médium, chci vědět, odkud je, chci vědět, s kým mluvím, a když o mně vyjde článek, chci vědět, kdo jej napsal. To by bylo fér. A to se neděje. A to mi vadí,“ uvedla poslankyně Kořanová.

Špičkový právník, odborník na mediální právo Aleš Rozehnal zareagoval slovy: „Rád bych k tomu něco dodal. To, že by se neuváděla jména, kdo materiál napsal, to už se relativně moc neděje a navíc odpovědnost vždy nese vydavatel nebo provozovatel televizního vysílání. Trochu je to problém u digitálních médií, kde to tak jednoznačné není. Například ve Velké Británii existuje seznam novinářů, kteří se prohřešili proti novinářské etice nebo zákonu. Mně by se velice líbilo, kdyby něco takového vzniklo u nás,“ překvapil mnohé přítomné právník. „Je problém, kdo by to u nás hodnotil. Určitým korektivem by mohla být rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. To se týká bohužel jen elektronických médií, netýká se to ani tiskových, ani digitálních médií. Tento britský koncept u nás není asi příliš realizovatelný, tam ta politická a mediální kultura je samozřejmě daleko vyspělejší.“

Poslankyně Kořanová reagovala slovy, že toto nezpochybňuje. „Ale stalo se mi to mnohokrát. Někdo zavolal, neupozornil mne, že je rozhovor nahráván, a pak vyšlo někde něco a nebylo to úplně lichotivé. A to nemluvím například o článcích pod pseudonymem.“

Ach, vy politici!

Daniela Drtinová z DVTV na to rozhorleně zareagovala: „Mne zaujala poznámka, že by se poslanci měli zabývat pořadem Déčko. Zajímalo by mne, z jakého titulu se poslanci chtěli zabývat obsahem nějakého pořadu České televize, což ze zákona nemůže udělat ani Rada. Ta je kontrolním orgánem, ale nevstupuje do obsahu. Z jakého titulu vy jako poslankyně to vidíte tak, že byste se měla zabývat obsahem nějakého pořadu ČT? To je přesně ten důvod, proč by Poslanecká sněmovna nikdy neměla měnit fungování České televize ve státní, protože současní poslanci se podle všeho už dnes chovají, jako by veřejnoprávní televizí nebyla,“ zeptala se Drtinová poslankyně ostře.

„My jsme toto řešili pouze na popud školského výboru a jeho usnesení, které přijali poslanci. Náš pan předseda Berkovec svolal tento mimořádný výbor a my z tohoto důvodu, který říkáte, jsme jej vyřadili z jednání. Jsme partnerem Rady, která již tento podnět má a bude se tímto pořadem a výrokem zabývat. Jakmile dojde k nějakému usnesení nebo konci můžeme toto pak s Radou řešit a jako volební výbor dát nějaké stanovisko,“ uvedla na to o mnoho smířlivěji poslankyně za ANO Barbora Kořanová.

autor: Václav Fiala