Vtip o Pekarové. A dusno. Pod sochou Jošta drsný konec kauzy „vlajka Ukrajiny“

„Nemusím to sledovat v médiích. Viděl jsem ukrajinskou vlajku na vlastní oči,“ říká ke změnám při vyvěšování symbolů na štítu, který drží moravský markrabě Jošt Lucemburský, jeden z brněnských rodáků Miloš Mazánek. „Upřímně? Nevidím důvod, proč dávat na sochu ukrajinskou vlajku. Ne. Nehodí se to. Jde o náš symbol, symbol minulých století,“ dodává rázně.



Jezdecká socha moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského zdobí brněnské Moravské náměstí od roku 2015. Stala se symbolem města a před pár týdny i jablkem sváru. Místní radnice totiž nechala krátce poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, na štít, co má markrabě v ruce, vyvěsit modro-žlutou ukrajinskou vlajku. Ta vydržela na místě do půlky června, než došlo k prvnímu pokusu o její odstranění a nahrazení moravským znakem. Poté radnice opět vyvěsila ukrajinské barvy. Jenže vyměnit vlajku se snažili příznivci „moravské myšlenky“ znovu. Začátkem července už nenechala záležitost bez povšimnutí policie a hrozí několikatisícovými pokutami. Strhnutí vlajky kvalifikují strážci zákona jako přestupek proti veřejnému pořádku.

Modro-žlutý symbol měl být projevem podpory Ukrajině. Na tom se shodla místní radnice i s akademickým sochařem a autorem díla. „Myslím si, že většina Brna stojí za Ukrajinou a že tohle (strhávání ukrajinské vlajky) dělá jen skupina proputinovských extremistů. Takže jim doporučuji, aby se odstěhovali do Ruska,“ dal jasně najevo svůj postoj pro tn.cz akademický sochař Jaroslav Róna.

„Zneuctění Jošta!“ Ať si dají ukrajinskou vlajku na úřad

Právě těmito slovy některé místní občany sochař vytočil znovu. „Viděl jsem v televizi záznam, kde autor hovořil o ukrajinské vlajce. Vůbec mu nevadila. To je velká chyba,“ reagoval na videozáznam pan Bohumil, který z Brna pochází. Socha markraběte Jošta je podle něj symbolem Moravy a žádné jiné znaky na ní nemají co dělat. „Když vlajka, tak naše nebo prapor Brna, ne cizí vlajky! To je zneuctění Jošta! To je zneuctění Jošta,“ zopakoval. Odmítá, že by za strháváním symbolu stáli „proputinovští extremisté.“ „To byli Brňáci, kteří nechtěli, aby tam byla ukrajinská vlajka, protože jde o Jošta, který je symbolem Moravy. Ať si dají ukrajinskou vlajku na městský úřad, anebo někam na oficiální instituce a ne na sochu, která zdůrazňuje historii. Jošt, to byla určitá osobnost. Kdyby se probudil a visela tam ukrajinská vlajka? Katastrofa!“ rozčílil se.

Socha Jošta Lucemburského na Moravském náměstí. Foto: Daniela Černá



Pan Bohumil se podělil i o svůj další postřeh ze sledování reportáže, ve které hovořil autor Róna. „V televizi se díval pořád bokem. Ani neměl odvahu se podívat lidem do očí. Myslím si, že to nebyl jeho názor, ale musel ho říct. Dnes je cenzura, pravdu nikdo neřekne. Tady se jen lže a všechno překrucuje,“ podotkl. Připouští, že záběry rozhovoru viděl jen náhodou. „Jinak se na televizi nedívám. Dnes si pustit televizi je katastrofa,“ dodává. Samotnou sochu velmi oceňuje a považuje za úžasné dílo.

Také spadáte do kategorie lhářů? Jako za komunistů!

V kritice médií pokračoval dál. Vadí mu i to, že se při hodnocení války na Ukrajině nedívají politici ani média více do historie. „Já s tím také samozřejmě nesouhlasím, že Rusové zaútočili. Měli vše řešit mírovým způsobem. Jen si myslím, že nám v televizi lžou. Vy jste novinářka, vám to můžu říct. Možná spadáte také do kategorie lhářů? Možná ne?“ pokládal otázky a trval na svém: „Je to špatné, horší jak za komunistů. Mladí, protože nic neví, fandí, ale my starší… Byla spousta válek a o nich se nemluví,“ konstatoval.

„Je potřeba, aby byly slyšet názory obyčejných lidí. Politici jsou ve vatě, mají ochranky, peníze, těm je hej. Ale co obyčejný člověk? Kubišová zpívala, že se vláda lidu navrátí? Měla by se omluvit. Tady lid vůbec nevládne,“ zhodnotil a dal příklad, z čeho by se mohli zvolení zástupci lidu poučit. „Kdyby někdo udělal rozhovory s obyčejnými lidmi a dával je do televize, pak by se nestačili divit.“

Pan Bohumil nevěří médiím a politickým elitám, ani místní samosprávě. V Brně má hlavní slovo ODS. Většinou jí prý fandí mladí lidé nebo ti, co do ODS „vlezli“ a mají z členství nějaký prospěch. Renomé vládní garnituře nepřidala aktuální kauza Dozimetr. „Vidíte přece zločinecký průšvih STAN! Katastrofa! Kde je slušnost politiků? Vůbec se nestydí nahrabat si miliony a udělat zákony pro sebe,“ popisuje pan Bohumil. „Sníží si ceny v kantýně a přidávají si na platu. Obyčejný člověk musí makat, oni si užívají. Horší, než šlechta! Šlechta alespoň pomáhala lidem, dala jim práci a něco budovala. Oni jenom kradou! Všichni. Neříkám, že jen ODS. Jedna strana vedle druhé, to si nevyberete. Proto lidé nejdou k volbám, protože si řeknou, že všichni kradou a jsou darebáci,“ vypočítával negativa.

Měli vytvořit petici, ne strhávat vlajku. Ruská propaganda

Řada lidí naopak nechápe, jak může kdokoli zasahovat do rozhodnutí radnice a autora. Skupinka „vlastenců“ totiž mohla podat podnět vůči vedení města, vytvořit petici nebo najít jinou civilizovanou cestu, jak se vypořádat s něčím, co se jim nelíbí. Ne dávat k soše žebřík a opakovat nedůstojné divadlo.

Na jezdeckou sochu markraběte Jošta na brněnském Moravském náměstí se už nebude umisťovat ukrajinská vlajka, oznámil nakonec magistrát města. „Chtěli projevit svůj nesouhlas. Já jsem řekl, že se pokusím vytvořit podmínky, aby svůj názor mohli projevit, že se můžu pokusit jim zprostředkovat i komunikaci s vedením města, a vysvětlil jsem jim situaci s výměnou vlajek. Oni mi řekli, že jejich cílem je na sochu vylézt a ukrajinskou vlajku strhnout. Upozornil jsem je, že v tom případě bych musel požádat policii o zákrok,“ popsal situaci tajemník radnice Brno-střed Petr Štika, kterého citovaly novinky.cz.

Řadě občanů tak vadí, že radnice ustupuje zájmovým skupinám. Ukrajinská vlajka mohla alespoň symbolicky na štítu ještě chvíli zůstat. Na druhou stranu na jejich nedostatek si nemohou Brňané úplně stěžovat, další visí hned vedle na Moravském zemském muzeu.

Socha Jošta Lucemburského už bez vlajek. Foto: Daniela Černá

Dvacetiletý student Tomáš poukazuje hlavně na rozdíly mezi chápáním doby u mladších a starších lidí. „Dochází k mezigeneračním střetům. Starší generace je náchylnější k různým lžím, Ruskem šířeným nesmyslům. I když jim to tisíckrát vyvrátíte, stejně jim věří,“ podotýká a pokládá to za „smutné“. Potvrzuje, že současná vláda, na rozdíl od předchozího premiéra, který „nikdy neodstoupí,“ představuje posun k slušnosti a politické odpovědnosti.

Žadná vlajka? Dobře. Nic neoslavujeme

V těchto dnech už na štítu nejsou žádné symboly. „Nic neoslavujeme proč vyvěšovat vlajky. I naše vlajky vyvěšujeme jen o státních svátcích,“ konstatuje Mazánek.

Na tom, že je socha teď bez symbolů, se lidé více méně shodnou. Aktuální ale stále zůstává záměr Trikolory umístnit na štít moravskou vlajku trvale. Na čem se ovšem také řada lidi shodne je, že nás do budoucna „nic dobrého nečeká“.

Fotogalerie: - Markrabě bez vlajek

„Co se semlelo za letošní rok? Všichni se budeme divit i ušima. Jestli to nahráváte? Mně je to jedno,“ uvažuje bývalý podnikatel Mazánek. Připouští, že dřív bylo všechno nalajnované a nadávali úplně všichni. Teď už se zajímat musí. „Oni to do vás cpou sami. Zapnete televizi a už to do vás cpou! Nadávají hodně na Babiše. Ale já jsem s ním musel několikrát jednat. Mám na něj kladný názor. Líbilo se mi, když nazval Parlament žvanírnou. Slušně, diplomaticky tomu dal korunu,“ dodal a vysvětloval z vlastní zkušenosti, že svět byznysu je opravdu jiný než politika. „U mě je práce na prvním místě. Musíme se nějak živit,“ dodal.

Socha Jošta Lucemburského v Brně. Foto: Daniela Černá

Atmosféra mezi lidmi houstne, na druhé straně, jak říká pan Bohumil „jedou už fóry“. Jeden z nich povyprávěl i pro čtenáře Parlamentních Listů: „Chlapík se modlil a říká: Pane Bože, pane Bože, miloval jsem manželku, ty si mi ji vzal. Miloval jsem Dubčeka, ty si mi ho vzal. Miluju Pekarovou, ty neslyšíš?“

Jezdecká socha moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského. Foto: Daniela Černá



Pozn.

Jezdecká socha moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského (1351–1411) zaujme výtvarným provedením vysokých nohou koně. V době běloruských demonstrací byla na ploše štítu, který markrabě drží, vyvěšena bíločervená vlajka běloruské opozice. Od roku 2021 se zde objevuje i stříbrno-červeně šachovaná moravská orlice na modrém poli. Moravský znak bývá umístěn na sochu dočasně při příležitosti moravského svátku, dne sv. Cyrila a Metoděje 5. července. Socha odkazuje na velké období moravské historie, kdy moravský vládce který nebyl českým králem, získal titul krále Svaté říše římské a braniborského markraběte, takže se z Brna vládlo i Berlínu.

