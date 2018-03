Vyhostit ruské diplomaty! volají Gabal či Janda. Ruští diplomaté: Skripal? Akce proti nám. Máme 200 zdrojů NATO, které najde každý. A také žertovný obrázek

„Skutečnost úplné likvidace svého chemického arzenálu Ruskou federací v roce 2017 byla oficiálně potvrzena oprávněnou mezinárodní strukturou – Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Po dlouhou dobu na zasedáních Výkonné rady a konferencích členských států Úmluvy o zákazu chemických zbraní (dále jen Úmluva) Rusko pravidelně předkládalo zprávy o průběhu realizace ruského programu chemického odzbrojení. Výsledky této práce vždy dostávaly nejvyšší hodnocení,“ poznamenává velvyslanectví.

„Slavnostního uzavření posledního objektu v osadě Kizner v Udmurdsku, zabývajícího se likvidací, se zúčastnili oficiální představitelé řady států (včetně Velké Británie a USA) a technického sekretariátu OPCW. S ohledem na to jsou obvinění z utajení námi části chemického arzenálu a jeho použití prostě absurdní,“ dodává velvysalnectví.

„V souladu s výnosem prezidenta Ruské federace z roku 1992 byly v naší zemi sovětské práce v oblasti vývoje chemických zbraní zastaveny. V Rusku se vědecko-výzkumné práce pod pomyslným názvem Novičok neprováděly. V polovině 90. let minulého století přesunuly západní tajné služby na Západ řadu odborníků (včetně bývalých zaměstnanců Státního výzkumného ústavu organické chemie a technologie V. Mirzajanova, S. Dubova, G. Každana a dalších) a jistou dokumentaci a pokračovaly s výzkumem v tomto směru ve Velké Británii, USA, České republice a Švédsku. Dosažení těmito zeměmi pozitivních výsledků ve vytvoření nových toxických látek, které se na Západě z nějakého důvodu zařazují pod společný název Novičok, potvrzuje více než 200 otevřených zdrojů NATO,“ popisuje situaci velvyslanectví.

„Dokonce identifikace toxické látky, údajně použité v incidentu, se prováděla ve vědecko-technickém centru britského ministerstva obrany Port Down, na jehož základně se vyvíjely a vyráběly chemické zbraně, včetně tohoto typu. K vážnému zamyšlení nutí také skutečnost, že toto centrum se nachází pouhých 13 kilometrů od místa spáchání trestného činu v Salisbury. Nehledě na to Velká Británie demonstrativně odmítá jednat na mezinárodněprávním poli a dává přednost propagandistické hysterii a bezdůkazným obviněním na adresu Ruska,“ zmiňuje velvyslanectví a žádá o urovnání všech otázek, které mohly vzniknout.

Velvyslanectví následně podotýká, že v souvislosti s případem prozatím nedostalo žádnou oficiální žádost od Londýna. „Ruské návrhy na konzultace v rámci Úmluvy byly de facto odmítnuty. Jako odpověď na nótu našeho velvyslanectví v Londýně s žádostí, aby nám byl umožněn přístup k materiálům vyšetřování, včetně záznamů z videokamer, výpovědi svědků a získaných vzorků použité chemické látky, fakticky následovalo odmítnutí,“ dodává dále velvyslanectví.

„Obecně vzato, nabýváme dojmu, že britská strana ve skutečnosti nemá žádné důkazy, a právě proto není schopna spolupracovat s ruskou stranou při vyšetřování zločinu v Salisbury. Upoutává pozornost také skutečnost, že spojenci v NATO (především USA) jednohlasně bez jakéhokoliv zamyšlení se začali bezpodmínečně podporovat Londýnem již zveřejněné, ničím nedoložené, závěry a tvrdit cosi o plné důvěře k názoru Velké Británie, že s incidentem v Salisbury je spojeno právě Rusko. Jakékoli pokusy nasměrovat dialog do profesionální roviny převádějí britští kolegové a mnohé státy podporující Londýn do oblasti politické rétoriky. To jen potvrzuje, že se jedná o předem naplánovanou akci Západu proti Rusku,“ uzavírá velvyslanectví.

Celá kauza kolem Skripala probíhá v době, kdy se v Rusku konaly prezidentské volby. Ty mimo jiné na svém facebookovém profilu okomentoval bývalý poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal.

„Ruské prezidentské volby evokují slavný výrok zimbabwského exprezidenta Roberta Mugabeho: ...a když na mně chcete, abych tady udělal svobodné volby, tak na mně nechcete, abych je prohrál?“ napsal Gabal. Okomentoval však i kauzu Skripal. „Původce ruského útočného bojového plynu u nás? To asi ruská ambasáda v Praze, nebo Hrad?“ napsal Gabal, jenž před ruským velvyslanectvím varuje častěji.

V té souvislosti také dodal: „Podpořme razantní praktickou akcí napadeného britského spojence v zájmu společné i vlastní bezpečnosti. Nemáme-li být jedním z možných příštích cílů. Rusko musíme zasáhnout citelně. Odeslat významný počet diplomatů domů je minimum. Můžeme i víc, společně i samostatně.“

Podle Gabala by česká strana měla také na ruské nařčení pádně odpovědět. Tady se prý dostáváme do situace, kdy je třeba přestat žertovat. Místo toho bychom měli trvat na tom, aby ruská strana podložila své nařčení důkazy. Český velvyslanec v Moskvě by měl být stažen domů k jednání, a pokud Rusko nepředloží pro své nařčení důkazy, 23 ruských diplomatů by si mělo, obrazně řečeno, sbalit fidlátka a vydat se k domovu.

„Až budou vrcholní politici EU zkraje týdne probírat další reakce na dění v Británii, mělo by být Česko co nejaktivnější. Mohlo by nabídnout vypovězení části ruských špionů, přijetí obdoby Magnitského zákona atd. Je to v zájmu naší národní bezpečnosti,“ zkonstatoval pak investigativní novinář Respektu Ondřej Kundra.

„Ruská mise v Británii (65 milionů občanů, jaderná velmoc): 58 ruských diplomatů a zpravodajců. 23 z nich jeden domů. Ruská mise v Česku (10 milionů občanů): 48 ruských diplomatů a zpravodajců. Plus 92 členů administrativně-technického personálu. Ale můžeme se pořád tvářit, že s ruskými zpravodajci v Česku nemáme problém, i když naši vlastní zpravodajci říkají, že ho máme teda sakra velký,“ píše pak také Jakub Janda ze spolku Evropské hodnoty, a to s odvoláním na zdroj dat HlídacíPes.org. Janda se tak odkazuje na zprávy BIS, která i ve své veřejné části píše o hrozbě ruské ambasády.

Ruská ambasáda ve Velké Británii pak zveřejnila i žertovný obrázek, kdy se rozhodla povolat slavného detektiva Hercula Poirota.

Proti tvrzení ruského ministerstva zahraničí, že jedním z původců smrtící látky Novičok mohla být Česká republika, se pak ohradili i ministři zahraničí Martin Stropnický a obrany Karla Šlechtová v demisi (oba ANO).

Stropnický, který byl v minulém volebním období ministrem obrany, to označil za standardní způsob, jak manipulovat informace a odvést pozornost.

Ministr řekl, že může garantovat, že se na území ČR nenacházejí žádné zbraně podobné látce Novičok, ať už starší, nebo nové generace. Novičokem byl tento měsíc v Británii přiotráven bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera. Při otravě byla podle několika zdrojů použita nervově paralytická látka vyvinutá v někdejším Sovětském svazu. Britové viní z útoku Rusko, které to odmítá.

Šlechtová zdůraznila, že Česko striktně dodržuje mezinárodní úmluvu o zákazu, vývoji, výrobě a šíření chemických látek. Za nesmyslné a absurdní označil tvrzení ruské diplomacie také mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

Stropnický novinářům řekl, že nařčení rezolutně odmítá. Jde podle něj o klasickou ukázku toho, jak odvést pozornost od poznatků, které mají britští vyšetřovatelé. Použití plynu označil za bezprecedentní na půdě Evropy od konce druhé světové války. Česko podle něj dodržuje v tomto ohledu všechny mezinárodní dohody. „Můžu garantovat, že na území České republiky se žádné takové zbraně ani jiné a starší generace nenacházejí,“ zdůraznil. Vojenští chemici jsou podle něj pouze analytici.

K prohlášení Ruska řekl, že nejde o přátelské gesto. Vzhledem k tomu, že Česká republika byla mezi prvními zeměmi, které útok ostře odsoudily, ani žádné přátelské gesto neočekával. Ruského velvyslance si k podání vysvětlení nepozve. „Nechci naskakovat na zprávu, kterou už dva tři dny předem vypustil známý dezinformační server Sputnik,“ uvedl ministr zahraničí.

Šlechtová dodala, že obvinění je absurdní a rozhodně ho odmítá. „Česká republika je od 90. let signatářem mezinárodní úmluvy o zákazu, vývoji, výrobě a šíření chemických zbraní a striktně ji dodržuje. Náš liberecký 31. pluk chemiků se zabývá výhradně ochranou proti těmto látkám,“ uvedla na Twitteru ministryně. „Obvinění České republiky je nesmyslné a absurdní. Je dobře, že z naší země v reakci na spekulace zaznívá jednotné odsuzující stanovisko,“ reagoval Ovčáček. Český prezident Zeman je známý jako zastánce užší spolupráce s Moskvou.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v sobotu v televizi Rossija 24 řekla, že nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky typu Novičok je Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko. Jmenované země podle ní od konce 90. let provádějí intenzivní výzkum látek z projektu Novičok. Nad USA jako možným původcem visí otazník, poznamenala.

Prohlášení Zacharovové odporuje dosavadním informacím západních, ale i ruských expertů včetně těch, kteří byli přímo zapojeni do výzkumu a vývoje sovětských chemických zbraní. Podle muže označovaného za tvůrce Novičoku, Vila Mirzajanova, se látka vyvíjela v éře SSSR na území sovětského Uzbekistánu. Mirzajanov z Ruska v 90. letech emigroval a žije v USA.

Kvůli útoku na Skripala vznikla hluboká britsko-ruská roztržka. Londýn z akce obviňuje Moskvu, která to popírá. Oba státy si vzájemně vypověděly desítky diplomatů.

autor: vef