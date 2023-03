Žaloba na Putina: Zbořil vytáhl, co žalobci pominuli

reklama



„Nevím, jak to říct slušně. Svět se asi zbláznil a my blázníme s ním. Tolik nesrozumitelných událostí a ztřeštěných nápadů ve všech i těch nejzapomenutějších koutech naší planety bylo tolik, že se tomu jednomu ani nechce věřit,“ předesílá v dnešním Rozjezdu politolog Zdeněk Zbořil. Kdyby to nebyly často nápady spíše tragické, než komické, anebo třeba jen tragikomické, jejichž následky jsou bída, utrpení živých i mrtvých, dokázali bychom se nad tím podle něj třeba i pousmát. „Ale nejde to, té lidské bídy je tolik, že o tom musíme umět přemýšlet. Zdůrazňuji, že se to musíme naučit, protože to nejde jako nějaká bouře, která se okolo nás přežene a někde v dálce se ztratí. To, že si to velká část naší populace neuvědomuje, ještě neznamená, že tomu tak není,“ dodává.

Na začátek komentuje u nás doma „zajímavý, trochu teatrálně scénovaný vstup pana prezidenta Pavla na Pražský hrad, který doprovázela dojemná radost několika českých herců a hereček, kteří se ještě nedávno hlásili k předvolebnímu heslu „S komunisty se nemluví!“ Zbořil připomíná, že osmaosmdesátiletý bard Zdeněk Svěrák vyzval, aby se na Hradě vyvětralo, protože tam přichází něco nového. „Bylo to, shodou okolností, téměř na den 80. výročí odchodu Klementa Gottwalda ze stejných míst. O skonu ‚prvního dělnického prezidenta‘ napsal tehdy své verše osmnáctiletý maturant, později básník, dramatik a český politik. Také on se soustředil na opuštěné prostory Pražského hradu, ale zůstával optimistou a doufal, že velký Klement Gottwald odsud neodejde a ‚do bitev půjde opět před řadami‘. Doufejme, že tomu snad bude tentokrát jinak,“ doplnil.

Odvolání Pekarové? Očekávané gesto

Skupina poslanců opozičních hnutí ANO a SPD sesbírala přes 80 podpisů k podání návrhu na odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové kvůli postupu jednání o snížené valorizaci penzí. „Je to očekávané gesto, ale paní předsedkyně PS se zády krytými nejvyšší autoritou Ústavního soudu a pětikoaliční nerozbornou jednotou to se svojí vrozenou elegancí, známou už i za hranicemi České republiky, jistě přežije. Konečně, jak tvrdí už v titulu jedné ze svých knih jí dobře známý Tomáš Halík, Co je bez chvění, není pevné. ‚Nevalorizovat‘, neboli snižovat, se mohou jen penze důchodcům, církevní dary se budou naopak ještě několik desetiletí zvyšovat, tj. ‚valorizovat‘,“ popsal.

Zástupci hnutí ANO šli ve středu za novým prezidentem informovat ho o možné protiústavnosti snížení mimořádné valorizace důchodů. Za problematické považuje bývalý vicepremiér Karel Havlíček i jeho projednání v legislativní nouzi. Pavel novelu podepsal, ovšem, pokud ji nedá k Ústavnímu soudu ANO, pošle ji tam sám.

„Je to jeden z prvních státních aktů nového pana prezidenta a jak všichni vědí, odehrál se, jak se říká v chýších, nikoliv v palácích, podle pravidla – ať se vlk nažere, ale koza zůstane celá.

Jak vidíme ve Francii, nemusí se to hned napoprvé podařit, ale v Čechách, na rozdíl od Francie, se kvůli daním a vládní nenasytnosti na barikády nechodí. Jak říká filmový klasik – My se nepereme, u nás se lidé radši fackují,“ připomíná Zbořil.

Ministr práce Marian Jurečka se sejde v příštích dvou týdnech se zástupci opozičních hnutí ANO a SPD, odborů a zaměstnavatelů kvůli novému nastavení valorizací důchodů a úpravě pravidel předčasných penzí.

„Pan ministr Jurečka je jeden ze základních stavebních kamenů zabetonované pětikoalice po vzoru Obrozené národní fronty z památných únorových dnů roku 1948. Co asi svým partnerům může nabídnout? Nastavoval procesy, vyslat signály nebo sesadit děkana Národohospodářské fakulty VŠE z jeho funkce? Mohl by dát na počinek také válku na Ukrajině, podle českých informátorů z Moskvy snad i umírajícího Vladimíra Putina, anebo dokonce, po Vilémovském říšském vzoru, ‚žluté nebezpečí‘? No, hlavně a především, jen slova, slova, slova…“ komentuje Zbořil.

A co akademici? Dopadne to stejně jako s valorizací penzí

Měli jsme tu demonstrace hnutí PRO, odborářů, SPD se chystá protestovat a teď se přidávají ještě akademici. Nespokojení vysokoškolští učitelé z filozofických fakult vyhlásí stávku, pokud vláda do 28. března adekvátně nezareaguje na jejich požadavky. Akademici požadují pro univerzity více peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění tarifů mezd mezi jednotlivými obory na vysokých školách. A jak tohle dopadne?

„Stejně jako ta valorizace penzí. Jen v těchto případech to budou mít volené i nevolené elity lehčí. Konec konců, když univerzitám nevadilo, že jejich funkce dávno nahradily ‚neziskové organizace‘, které spotřebovávají finance ze státního rozpočtu docela intenzivně a úspěšně, proč bychom měli podporovat akademickou obec, která je k jiným útokům na sociální smír, svobodu slova, k množícímu se omezování akademických svobod, které jsou dnes už jen součástí intelektuálního folkloru, tak netečná?“ popisuje Zbořil. „Ptáte-li se mne na to, jak to dopadne, chtělo by se mi říct, že nijak, pokud FF nepůjdou do svých ‚třídních bojů‘ se státní mocí, která se chová jako utržená ze řetězu, třeba pod ukrajinskou vlajkou,“ dodává.

Prezidentova funkce bude v tomto ohledu jen apelativní

Prezident Petr Pavel vyzval vládu, aby s opozicí nalezla řešení v otázce zmrazení platů ústavních činitelů. „Nepřekvapilo, protože pan prezident není dosud ani unaven, ani zatím obklíčen bezohlednými zájmy skupin, které nehledí na druhé, ale jen na svůj osobní prospěch. Avšak jeho funkce je a bude v tomto ohledu vždy jen apelativní,“ uvedl politolog. „A to, jak na jeho prohlášení budou ‚činitelé‘ reagovat, si už dnes umím představit. A kdyby se něco podobného mělo dotknout třeba justice, dovolil bych si tvrdit, že bychom teprve tehdy mohli zažít nějakou malou-velkou revoluci,“ dodal.

Je téměř vyloučeno, že Vladimir Putin skončí kvůli zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) za mřížemi. Ruský prezident byl v pátek haagským tribunálem obviněn z válečných zločinů spáchaných na Ukrajině. Takto informují média.

„Dovolím si připomenout objektivní názor Veroniky Bílkové, z katedry mezinárodního práva z PrF UK, která dobře popsala právní stav této věci. Nemluví však o kontextu složitějším, tj. politickém, který je ve dnech, kdy jsou ve válce největší armády Spojených států, Ruské federace a dnes už i Čínské lidové republiky a kdy to má své echo ve světě malých i velkých financí, je možné očekávat, že o naší budoucnosti už budou rozhodovat výhradně generálové. A politici nebo diplomati budou jen jejich sluhy, zmatenými heroldy jejich nápadů,“ komentuje Zbořil.

„A ještě jedna otázka zůstává nezodpovězena. Ten náš lidsko-právní celek, vyznávající ‚naše západní lidská práva a svobody‘, je shluk několika velkých bývalých koloniálních metropolí a jejich satelitů. A lidé ze zemí s koloniální minulostí mají také svou historickou paměť, která se od té naší dost liší. A navíc jsou dnes už ochotni se proti tomu ‚našemu‘, z jejich hlediska miniaturnímu Západu, bránit. Jsou to jen dva dny a už to někde dávají najevo,“ uzavírá dnešní Rozjed Zdeněk Zbořil.



