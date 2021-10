Že se nestydíte. Babiš sejmul Fialovu vládu a dal čísla

reklama

„Tento týden trávíme nejvíce času s kolegy Havlíčkem a Schillerovou ohledně Bohemia Energy. Je to skutečně neuvěřitelná záležitost, kde se člověk dozvídá neuvěřitelné věci. V každém případě my budeme reagovat. Připravuje se trestní oznámení za vládu, které podá a podepíše vicepremiér Havlíček, ohledně podezření na podvodné konání,“ poznamenal Babiš.

„Vrátíme se samozřejmě k institutu hromadných žalob. V pátek vláda znovu projedná návrh možnosti podávat hromadné žaloby. My už jsme to jednou schválili, ale bohužel Sněmovna to neprojednala. Takže doufejme, že ta příští Sněmovna to projedná,“ dodal a doporučil, aby se lidé koordinovali. „Dnes hromadná žaloba, to znamená jedna žaloba a stovky nebo tisíce lidí, není možná, ale už dnes se můžete koordinovat a společně postupovat vůči této skupině firem, kde je velice zajímavé, že pan Písařík vůbec média nezajímá. Média se o něj vůbec nezajímají. A on koná. On v podstatě ukončil aktivitu svých firem Bohemia Energy entity s.r.o., Komfort Energy s.r.o., Energie ČS a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie s.r.o. Údajně převádí majetek, převádí kontrakty, které nakoupil pro vás a nesplnil, a ukončil činnost. Já vůbec nechápu, jak je možné, že ERÚ tohle nemůže zkontrolovat, tomuhle nemůže zamezit. Jak je to vůbec možné, že někdo uzavře smlouvu a potom nedodá. A to zboží sice má, ale snaží se ho prodat jinam. Neuvěřitelná záležitost, já jsem dnes o tom diskutoval opakovaně s panem Havlíčkem. Údajně jsou to nějaké evropské směrnice. To znamená, že váš dodavatel může ukončit dodávky. V normálním byznysu je to tak, že vy si nakoupíte tu elektřinu někde jinde a vyúčtujete mu rozdíl, ale tady to údajně neplatí. Fakt tomu nerozumím,“ dodal Babiš.

„My ale samozřejmě se nevzdáváme a řešíme to. Jednak jsme tedy rozhodli o tom snížení DPH a o tom, že zaplatíme ten poplatek za obnovitelné zdroje, ale to je samozřejmě ne hned. Co ale hlavně řešíme, jsou zálohy,“ zmínil také premiér.

Následně hovořil i o Milostivém létu, kdy je nyní možnost ukončit exekuci u dluhu vůči veřejnoprávním věřitelům v momentě, kdy dlužník zaplatí jistinu, tu původní částku, tedy původní dluh, a odměnu exekutora. „Tím se ukončí exekuce a zbytek dluhu, tedy ta vata, co si tady exekutorská mafie zavedla v minulosti, se odpustí,“ podotkl Babiš a rozhovořil se i o covidu-19.

„Děláme samozřejmě maximum pro to, abychom ochránili zdraví našich spoluobčanů. Bohužel ta situace se zhoršuje. My jsme udělali opatření, která nechtějí omezovat občany. Chtějí ale omezovat šíření viru. Já vás prosím o pochopení, že skutečně jediná možnost, jak bojovat proti viru, je naočkovat se. U svých praktických lékařů, v síti očkovacích míst,“ sdělil.

„Znovu opakuji, že se očkujete kvůli sobě, je to ochrana vás. Je to ale samozřejmě i ochrana nás všech. Pokud nechcete stát ve frontách, rezervujte si termín na www.ceskockuje.cz nebo ockoreport.uzis.cz,“ podotkl.

„Žádný lockdown nebude. Alespoň za naší vlády ne. Uvidíme, co ta příští. Pan příští ministr mluví o nějakém lockdownu, mluví o lockdownu pro neočkované lidi starší 60 let. Dokonce teď mluví o tom, že by separoval neočkované seniory třeba vyhrazeným časem v obchodech. Asi si přečetl konečně tu knihu o pandemii, to jsme dělali, myslím, v dubnu a březnu 2020. Uvidíme, čím překvapí nová garnitura. My to až do poslední chvíle řešíme,“ ubezpečil také Babiš.

Závěrem se pak také vyjádřil ke zmrazení platů. „Musím říct, že jsem v šoku, jak brzo nová pětikoalice, která vyhrála volby na počet poslanců, neplní sliby. Je to až neuvěřitelná arogance. Možná si vzpomínáte, že 5. října před volbami hlasovalo ve Sněmovně 133 ze 134 přítomných poslanců pro zmrazení platů politiků na pět let. To jsem navrhl já jako poslanec, vláda to potom znovu navrhla ve zkráceném režimu. Už tehdy jsme slyšeli: no, vždyť my to naslibujeme lidem a potom to Senát zamázne. 27. října Senát, 57 ze 68 přítomných senátorů hlasovalo proti zmrazení platů politiků. Nehorázná arogance. Oni normálně senátoři se nestydí si navýšit v této situaci, když je inflace, když máme problém s Bohemia Energy, navýšit si platy o 6,1 procenta. Řadovým poslancům a senátorům se navýší plat o 5,5 tisíce, to jsem téměř trefil. A takový místopředseda Sněmovny, tomu se navýší plat o 10 500 měsíčně na 183 700. A předseda Senátu a Sněmovny, tomu se navýší plat o 14 800 měsíčně na 258 600. Že se nestydí. To je úplně neuvěřitelná arogance. A co k tomu říká šéf senátního klubu STAN Petr Holeček: ‚Dospěli jsme k tomu, že je to krok, který je nestandardní, není úplně logický a je to krok populistický.‘ Vlastně krok Babiše, že to navrhl. Proč si navyšujete platy, když i tak máte ještě další obrovské výhody? Cestujete po celém světě, a ty náhrady za ubytování, repre a nevím, co všechno. To jsou jenom základní platy. Že vás hanba nefackuje, vážení,“ rozčílil se Babiš.

„A co na to napsal tady takový server? Tam je takový editor, který vždycky dává titulek, i když ten obsah je jiný. Napsali, že ten návrh nepodpořil žádný senátor za ANO – dva. Oni ti naši senátoři, tam se nám nedaří, oni dokonce tam ani nefungují pod ANO. A tihle senátoři, to byl zase asi nějaký další náš personální omyl. Takže to není o tom, že nějací dva senátoři, kteří zapomněli, že jsou tam za ANO a nedrží tu linku, protože chtějí těch šest procent pro sebe, ale o tom, že zkrátka je to první nesplněný slib nové politické garnitury. Ne nové, ten staronový politický kartel, který tady máme, který už nesplnili. Co říkali, to je další nesplněný slib… už druhý, a ještě tam ani nejsou. Zavedení klouzavého mandátu pro ministry z řad poslanců Senát zamítl. Oni si vždycky hrají, že něco vám nakecají ve Sněmovně a potom to v Senátu, kde mají většinu, zamáznou. Co říkal program PirSTAN: „Prosazujeme dobrovolný klouzavý mandát, aby se ministr mohl soustředit na vlastní resort.“ Já jsem pro, bojoval jsem za to, akorát bohužel se mě to netýká. A pan Rakušan říkal: my samozřejmě budeme apelovat na to, že by se lidé měli věnovat jedné práci naplno, je to vždy lepší, Piráti nemusejí mít strach, určitě bychom to byli schopní vyřešit tak, že by tam byl pirátský zástupce… takže další nesplněný slib. A ještě tam ani nejsou. Zajímavé. Vždyť je to pětikoalice. Že se nedomluvili a ten Senát to neschválil,“ zakončil Babiš.

Celý přepis pořadu Čau lidi:

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pravidelném nedělním pořadu Čau lidi. Ano, Čau lidi. My jsme se vás ptali, jestli s tím máte problém, a drtivá většina řekla, že ne. Mimochodem, dělám to od dubna 2017.

Možná jste si všimli, že nejlepší komunikace se mnou je, když nahrajete vzkaz do aplikace Pojď do mě. Já jsem tento pátek nahrál 11 videí, možná jste je už viděli. Samozřejmě, vždycky když nahrajete takový vzkaz nebo dotaz, tak já na to odpovím prostřednictvím videa. Také někteří z těch, kterým jsem už odpověděl, mi už napsali e-maily, takže to funguje.



Tento týden trávíme nejvíce času s kolegy Havlíčkem a Schillerovou ohledně Bohemia Energy. Je to skutečně neuvěřitelná záležitost, kde se člověk dozvídá neuvěřitelné věci. V každém případě my budeme reagovat. Připravuje se trestní oznámení za vládu, které podá a podepíše vicepremiér Havlíček, ohledně podezření na podvodné konání.



Vrátíme se samozřejmě k institutu hromadných žalob. V pátek vláda znovu projedná návrh možnosti podávat hromadné žaloby. My už jsme to jednou schválili, ale bohužel Sněmovna to neprojednala. Takže doufejme, že ta příští Sněmovna to projedná.



V každém případě doporučuji, abyste se koordinovali. Dnes hromadná žaloba, to znamená jedna žaloba a stovky nebo tisíce lidí, není možná, ale už dnes se můžete koordinovat a společně postupovat vůči této skupině firem, kde je velice zajímavé, že pan Písařík vůbec média nezajímá. Média se o něj vůbec nezajímají. A on koná.



On v podstatě ukončil aktivitu svých firem Bohemia Energy entity s.r.o., Komfort Energy s.r.o., Energie ČS a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie s.r.o. Údajně převádí majetek, převádí kontrakty, které nakoupil pro vás a nesplnil, a ukončil činnost. Já vůbec nechápu, jak je možné, že ERÚ tohle nemůže zkontrolovat, tomuhle nemůže zamezit. Jak je to vůbec možné, že někdo uzavře smlouvu a potom nedodá. A to zboží sice má, ale snaží se ho prodat jinam.



Neuvěřitelná záležitost, já jsem dnes o tom diskutoval opakovaně s panem Havlíčkem. Údajně jsou to nějaké evropské směrnice. To znamená, že váš dodavatel může ukončit dodávky. V normálním byznysu je to tak, že vy si nakoupíte tu elektřinu někde jinde a vyúčtujete mu rozdíl, ale tady to údajně neplatí. Fakt tomu nerozumím.



My ale samozřejmě se nevzdáváme a řešíme to. Jednak jsme tedy rozhodli o tom snížení DPH a o tom, že zaplatíme ten poplatek za obnovitelné zdroje, ale to je samozřejmě ne hned. Co ale hlavně řešíme, jsou zálohy.



Hlavní problém, který řešíme, je, že když jste měli smlouvu o Bohemia Energy a on ji ukončil, tak nastupuje dodavatel poslední instance, DPI. U elektřiny je to ČEZ prodej, EON energie, Pražská energetika. U plynu, a tam je hlavní problém, Innogy, EON energie a Pražská plynárenská.



Samozřejmě, oni, pokud si vezmete tohoto dodavatele na 6 měsíců, tak to rozpočítají na krátké období na těch 6 měsíců, a ty zálohy jsou obrovské. Proto je nejlepší si vzít dodavatele na delší období, kde ty zálohy jsou podstatně nižší. Co my ale hlavně řešíme s ERÚ, a doufejme, že už v pondělí se to dořeší, je zastropování těch záloh. Ideální stav by byl, kdyby ti, kteří byli podvedení – já říkám, že byli podvedeni, tak by platili stejné zálohy. S tím, že by se našel mechanismus, aby zkrátka se to takhle zastropovalo.



Takže to je to, co řešíme. Uvažujeme samozřejmě o dalších alternativách, ale také vyjednávají resorty o tom, jakým způsobem můžeme poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc přes úřady práce. Tak jako to bylo u tornáda. Takže na úrovni úředníků. Myslím, že je na tom shoda. Ještě doufejme, že se domluví i ministři a že to budou řešit za stolem, a ne přes média.



Tady jsem si přečetl takový tweet typický pro tu situaci: „Když klient dlužil Bohemia Energy pár korun, skončil v exekuci s cejchem zlotřilce. Když majitel Bohemia Energy uvrhl statisíce lidí do bídy, řekne se, že ukončil činnost. Bankrotující podnikatelé nám nevadí, bankrotující nepodnikatele necháváme v dluhovém otroctví.“ A co naše slavná média? Proč ho nehoní? Proč na něj nečekají, jako čekali na mě, a nestrkají mu ten mikrofon do pusy, jak to dělali se mnou a bránili mi v pohybu? To je zajímavé, ne. Víte odpověď? Asi tušíte.



Víme asi, o co jde. Alespoň jeden herec se omluvil z té reklamy, ten druhý se neomluvil. Možná by ten honorář mohli poskytnout těm babičkám, které mi píšou a kterým se snažím pomoci.



Takže to je hlavní problém – drahé energie. Já zítra letím do Skotska na konferenci o klimatické změně a mám tam celkem fajn projev. Určitě vás bude zajímat. Tak se o to zajímejte. Myslím si, že ten projev bude úplně jiný než zbytek těch politiků, kteří stále mluví o tom, jak zachráníme tu planetu, abychom se sami zničili. Hlavně v Evropě, protože jiné kontinenty nemají takový šílený Green Deal, jako vymyslela Evropská komise a Evropský parlament.



Milostivé léto. Tento týden od 28. října se rozběhlo Milostivé léto. Jak jsem vám už o tom říkal v minulém pořadu Čau lidi, jde o možnost ukončit exekuci u dluhu vůči veřejnoprávním věřitelům v momentě, kdy dlužník zaplatí jistinu, tu původní částku, tedy původní dluh, odměnu exekutora 908 korun, a učiní tak do 28. ledna 2022. Tím se ukončí exekuce a zbytek dluhu, tedy ta vata, co si tady exekutorská mafie zavedla v minulosti, se odpustí.



Teď jde o to, aby se to dozvěděli lidé, kterých se to týká. Máte na to jenom 3 měsíce. V této chvíli je zapotřebí, abyste komunikovali s vaším exekutorem, pokud tedy dlužíte veřejnoprávní instituci, a chtěli po něm, aby vám vyčíslil dlužnou jistinu. To znamená, je potřeba vždy dodat a říct při placení, že se jedná o využití Milostivého léta, aby to exekutor nebral jako klasickou splátku.



Příští týden, příští pátek, to vezmu na jednání vlády a tam se vláda usnese, požádám státní firmy, aby o této možnosti informovaly své zákazníky a klienty. Také příští týden proběhnou jednání se zdravotními pojišťovnami. Tam to ještě není úplně vyjasněné, situace se trochu zkomplikovala. Je tam nějaká jiná právní interpretace návrhu poslanců Nachera a Výborného. To ale také dořešíme, samozřejmě vás o tom budu informovat.



Takže prosím vás, říkejte to všem, o kterých víte, že mají exekuci vůči veřejnoprávním věřitelům. Moc vám za to děkuji.



Covid-19. Děláme samozřejmě maximum pro to, abychom ochránili zdraví našich spoluobčanů. Bohužel ta situace se zhoršuje. My jsme udělali opatření, která nechtějí omezovat občany. Chtějí ale omezovat šíření viru. Já vás prosím o pochopení, že skutečně jediná možnost, jak bojovat proti viru, je naočkovat se. U svých praktických lékařů, v síti očkovacích míst.



Bohužel zátěž nemocnic nám stoupá. Je tam nárůst o 571 osob, a průměrný věk nově přijatých je 63 let, průměrný věk všech hospitalizovaných je 68 let. Samozřejmě jde převážně o lidi, ze 75 až 80 procent, kteří jsou nenaočkovaní. Proto my stále opakujeme a snažíme se všechny přesvědčit, aby se naočkovali. My jsme pro to skutečně dělali maximum. Teď už i praktičtí lékaři mohou si objednat pfizer. Tempo očkování se zlepšuje, bylo podáno 155 844 dávek, to znamená o 27,5 procenta více než předtím. Je ale důležitá i ta třetí dávka, na kterou dostáváte SMS. Ta posilující.



Určitě víte, že v pondělí, to je zítra, od 1. 11., končí úhrada preventivních testů. Z veřejného zdravotního pojištění, zdarma, budou nadále testy pro všechny, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů; všechny, kterým test předepíše lékař nebo hygiena, děti do 18 let a očkované alespoň po 1. dávce.



Toto opatření, a nejen to, ale i ta posilující dávka zvýšila velkým způsobem zájem o očkování. To je pozitivní. Vakcín máme dostatek. Můžete si dokonce i vybrat podle očkovacích míst. Praktičtí lékaři, stejně jako očkovací místa, si již mohou objednávat očkovací látku přímo, bez zásahu Ministerstva zdravotnictví.



Bohužel se ta situace zhoršuje. My samozřejmě sledujeme a vyhodnocujeme všechny hlavní ukazatele. Každé ráno hlavní hygienička a celý její tým vyhodnocuje situaci, podle toho se dělají opatření. Zítra ráno znovu v 7 ráno bude zasedat rada pro zdravotní rizika.



Znovu opakuji, že se očkujete kvůli sobě, je to ochrana vás. Je to ale samozřejmě i ochrana nás všech. Pokud nechcete stát ve frontách, rezervujte si termín na www.ceskockuje.cz nebo ockoreport.uzis.cz.



U praktických lékařů minulý týden vzrostlo očkování, bylo podáno 8 042 dávek. Já všem děkuji. My jsme, a tam zase byla dezinterpretace v médiích, že pojišťovna měla dodat praktickým lékařům seznam jejich klientů, kteří nejsou naočkovaní. Ne pojišťovna přímo, ale přes praktické lékaře. Je to opakovaná žádost.



My jsme dělali pro to maximum. Motivovali jsme praktické lékaře. Takže teď je na nás všech, abychom navýšili procento naočkovaných. Protože to je jediné řešení.



Žádný lockdown nebude. Alespoň za naší vlády ne. Uvidíme, co ta příští. Pan příští ministr mluví o nějakém lockdownu, mluví o lockdownu pro neočkované lidi starší 60 let. Dokonce teď mluví o tom, že by separoval neočkované seniory třeba vyhrazeným časem v obchodech. Asi si přečetl konečně tu knihu o pandemii, to jsme dělali, myslím, v dubnu a březnu 2020. Uvidíme, čím překvapí nová garnitura. My to až do poslední chvíle řešíme.



Jsem rád, že byl oznámen nový tým. Vícero lidí, klíčových lidí v tom novém týmu, je i v našem týmu, takže nevím, co se tam zásadně změní, ale necháme se překvapit.



Musím říct, že jsem v šoku, jak brzo nová pětikoalice, která vyhrála volby na počet poslanců, neplní sliby. Je to až neuvěřitelná arogance. Možná si vzpomínáte, že 5. října před volbami hlasovalo ve Sněmovně 133 ze 134 přítomných poslanců pro zmrazení platů politiků na 5 let. To jsem navrhl já jako poslanec, vláda to potom znovu navrhla ve zkráceném režimu.



Už tehdy jsme slyšeli: no, vždyť mi to naslibujeme lidem a potom to Senát zamázne. 27. října Senát, 57 ze 68 přítomných senátorů hlasovalo proti zmrazení platů politiků.



Nehorázná arogance. Oni normálně senátoři se nestydí si navýšit v této situaci, když je inflace, když máme problém s Bohemia Energy, navýšit si platy o 6,1 procenta. Řadovým poslancům a senátorům se navýší plat o 5,5 tisíce, to jsem téměř trefil. A takový místopředseda Sněmovny, tomu se navýší plat o 10 500 měsíčně na 183 700. A předseda Senátu a Sněmovny, tomu se navýší plat o 14 800 měsíčně na 258 600.



Že se nestydí. To je úplně neuvěřitelná arogance. A co k tomu říká šéf senátního klubu STAN Petr Holeček: „Dospěli jsme k tomu, že je to krok, který je nestandardní, není úplně logický a je to krok populistický.“ Vlastně krok Babiše, že to navrhl.



Proč si navyšujete platy, když i tak máte ještě další obrovské výhody? Cestujete po celém světě a ty náhrady za ubytování, repre a nevím, co všechno. To jsou jenom základní platy. Že vás hanba nefackuje, vážení.



A co na to napsal tady takový server? Tam je takový editor, který vždycky dává titulek, i když ten obsah je jiný. Napsali, že ten návrh nepodpořil žádný senátor za ANO – dva. Oni ti naši senátoři, tam se nám nedaří, oni dokonce tam ani nefungují pod ANO. A tihle senátoři, to byl zase asi nějaký další náš personální omyl.



Takže to není o tom, že nějací dva senátoři, kteří zapomněli, že jsou tam za ANO a nedrží tu linku, protože chtějí těch 6 procent pro sebe, ale o tom, že zkrátka je to první nesplněný slib nové politické garnitury. Ne nové, ten staronový politický kartel, který tady máme, který už nesplnili.



Co říkali, to je další nesplněný slib… už druhý, a ještě tam ani nejsou. Zavedení klouzavého mandátu pro ministry z řad poslanců Senát zamítl. Oni si vždycky hrají, že něco vám nakecají ve Sněmovně a potom to v Senátu, kde mají většinu, zamáznou. Co říkal program PirSTAN: „Prosazujeme dobrovolný klouzavý mandát, aby se ministr mohl soustředit na vlastní resort.“ Já jsem pro, bojoval jsem za to, akorát bohužel se mě to netýká. A pan Rakušan říkal: my samozřejmě budeme apelovat na to, že by se lidé měli věnovat jedné práci naplno, je to vždy lepší, Piráti nemusí mít strach, určitě bychom to byli schopní vyřešit tak, že by tam byl pirátský zástupce…



Takže další nesplněný slib. A ještě tam ani nejsou. Zajímavé. Vždyť je to pětikoalice. Že se nedomluvili a ten Senát to neschválil.



A můžeme pokračovat. Méně úředníků, říkali. Jak budou snižovat. Počet státních úředníků klesne o 13 procent, zrušíme zbytečné agendy a úřady, říká koalice SPOLU. „Důležitým cílem je zeštíhlení státní správy. Znamená to méně úředníků a byrokracie, rušení zbytečných zákonů a konec neodůvodněné centralizace.“ PirSTAN říká: „Inventura agend, přebytečné agendy zrušíme.



A co se děje? Hledají dvě nové pozice pro tzv. ministry. V té první vládě, co jsem byl, to měl Bělobrádek. Vicepremiér pro vědu a výzkum. Já jsem to potom převzal, a ušetřili jsme plno úředníků. Teď se k tomu vracejí. Říkají, že tam bude jenom ten předseda stran, aby měl tu pozici a zázemí. Je to samozřejmě úplně v rozporu s tím, co slibovali.



A to poslední je co? Máme tady obrovský vývoj v těch škrtech. Nejdříve říkali, že ušetří 125 miliard. Pan Fiala to potom snížil na 100 miliard. Teď pan Rakušan říkal, že jenom ušetří 60 miliard. Ale že těch 6 procent. Neříkají ale z čeho. My jsme každý rok šetřili 6 procent.



Takže uvidíme, jak to dopadne. V každém případě, možná to bylo překvapení, že my po prohraných volbách… ano, bohužel jsem prohráli volby, protože proti nám stála pětikoalice. A hlavně ta vybraná média, která vám masírovala mozky, která ještě na poslední chvíli si vymyslela tu Pandoru.



Ano, vyhrála média s pětislepencem. Ta tradiční média. Ten politický mediální kartel, který tady máme od revoluce.



Tady pan předseda říkal, že na tom makají, že mají šibeniční termín 8. listopadu. Tak doufejme, že už bude jasná vláda i programové prohlášení. Nevím, proč tady tedy mluví o Belgii, kde trvala vláda 493 dnů. Ono to potom vypadá, jako kdyby nějak zdržovali.



Já ale znovu opakuji: my budeme makat za vás, za lidi, až do poslední chvíle. A jsme zodpovědní, bereme to vážně. I Bohemia Energy, i covid, i Green Deal. Ale doufejme tedy, že když jsme celou dobu slyšeli o tom, jak to všechno děláme blbě, že s nástupem nové vlády se to změní. My to v opozici samozřejmě budeme sledovat a budeme vám říkat, co slibovali a co dělají ve skutečnosti. Vypadá to, že plno těch slibů se nenaplňuje. Že už říkají, krátce po volbách, něco úplně jiného.



Napište mi, pošlete mi nějaké vzkazy do té aplikace. Já, když opustím vládu, na vás budu mít ještě více času. Moc se na to těším.



A očkujte se prosím, to je to nejdůležitější.

