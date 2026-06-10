Klasnová: Politiku nevnímáme jako kariéru, ale jako službu

11.06.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

V Praze 1 vzniká silné nezávislé uskupení. Nezávislí z Jedničky jdou do voleb bez politických stran, s důrazem na službu, odpovědnost a skutečný vztah k místu.

Klasnová: Politiku nevnímáme jako kariéru, ale jako službu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Kateřina Klasnová

V Praze 1 vzniká nové občanské uskupení Nezávislí z Jedničky, které spojuje zkušené komunální politiky i aktivní obyvatele městské části. Do nadcházejících komunálních voleb vstupují bez zázemí politických stran, pouze jako nezávislí kandidáti, s cílem vrátit komunální politice autenticitu, odpovědnost a přímý vztah k lidem. V čele kandidátní listiny se postaví Kateřina Klasnová a David Bodeček, oba aktuálně působící místostarostové Prahy 1 - oba bez politické příslušnosti.

Politika bez stran. Odpovědnost jen vůči lidem

Nezávislí z Jedničky otevřeně říkají, že jejich cesta nebude jednoduchá. Nestojí za nimi žádná strana, žádné struktury, žádné finanční zázemí ani politické krytí. O to větší důraz kladou na důvěru lidí. Spoléhají výhradně na to, že jejich práce (nejen) během celého stávajícího volebního období oslovila obyvatele Prahy 1 natolik, že jim dají důvěru i v dalším mandátu. „Nemáme za sebou žádnou politickou centrálu, žádné zákulisí ani lobbisty. Naší jedinou centrálou jsou, a vždy budou, občané a naši sousedé z Prahy 1,“ říká David Bodeček.

ThDr. Kateřina Klasnová

  • BPP
  • Praha 1 a střední Čechy
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Spojení dvou osobností, které spojuje přístup, ne funkce

Kateřina Klasnová i David Bodeček představují výrazné osobnosti komunální politiky, které spojuje nejen zkušenost, ale i přístup k práci a lidem. Oba jsou bez politické příslušnost, stojí mimo stranické struktury, dlouhodobě prosazují přímou komunikaci a odpovědnost a mají ve svých gescích za sebou konkrétní výsledky.

Klasnová přináší zkušenost nejen z komunální politiky, kde aktivně působí jako zastupitelka již 16 let, ale i celostátní politiky. Bodeček dlouhodobě staví na práci v území a kontaktu s komunitami. V zastupitelstvu působí již dvě volební období.

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

14%
15%
67%
4%
hlasovalo: 4359 lidí

„Praha 1 je pro nás skutečným a nikoli virtuálním domovem. Politiku nevnímáme jako kariéru, ale jako službu a konkrétní práci pro občany a místo, kde bydlíme,“ říká Kateřina Klasnová. A zároveň dodává jednu z klíčových myšlenek celého projektu. „Jak já, tak i David máme za sebou výsledky. Oba máme schopnost dotahovat věci do konce a jakýkoli dílčí neúspěch nás motivuje překonat ho a posunout se dál. Právě to nás vede k tomu, že věci nezůstávají na papíře, ale mají skutečný dopad.“

Kandidátka jako společenství sousedů, ne politický projekt Nezávislí z Jedničky nebudují klasickou „politickou kandidátku“. Jejich ambicí je vytvořit propojenou skupinu lidí z Prahy 1, kteří sdílejí stejné hodnoty. „Chceme oslovit lidi, kteří to mají podobně jako my. Kteří necítí potřebu z politiky něco získávat, ale naopak jsou připraveni něco dát. Čas, energii, zkušenosti, a hlavně vlastní odpovědnost,“ říká Bodeček.

V tuto chvíli probíhají jednání s dalšími kandidáty. Klíčová není jen odbornost, ale i osobní integrita a schopnost spolupracovat. „Vedeme otevřená jednání a snažíme se najít shodu nejen na programu pro Prahu 1, ale i na způsobu komunikace. Chceme být přímí, srozumitelní a mluvit se všemi,“ doplňuje Klasnová.

Nevýhoda bez strany jako největší výhoda

Absence politické strany vnímají jako zásadní výhodu, protože se nemusí podřizovat nějakému „vyššímu zájmu“. „To, že nad námi není žádná strana, je naše největší svoboda. Rozhodujeme se a budeme se rozhodovat podle svého svědomí. A jediným měřítkem pro nás budou lidé, kteří v Praze 1 skutečně žijí,“ říká Bodeček.

Nezávislí z Jedničky zároveň zdůrazňují, že nejsou spojeni s žádnými lobbistickými skupinami ani zákulisními strukturami. A otevřeně přiznávají i druhou stranu mince: „Nemůžeme nikomu nic slíbit. Nemáme co nabídnout výměnou. Stejně jako my nic od politiky nechceme, nemůžeme ani nic dávat. Můžeme nabídnout jen poctivou práci, zkušenosti a otevřený přístup,“ dodává Klasnová.

Poděkování a výzva

Zakladatelé iniciativy vědí, že bez podpory veřejnosti tento projekt nemůže uspět. „Děkujeme všem, kteří jsou ochotni s námi kandidovat nebo nás jakkoli podpořit. Budeme tuto pomoc velmi potřebovat. Jakákoli podpora nám dodává energii pokračovat,“ uzavírá Bodeček.

Psali jsme:

ANO: Ukončíme stagnaci našeho hlavního města
Sláma (Trikolora): Komunální volby v Praze se blíží
Z Bruselu a elitních salonů do čela Prahy. Pirátská nominace šokuje
Kapacity na hraně. Prokop o důsledcích přívalu uprchlíků do Prahy

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Klasnová , Praha 1 , volby

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by být komunální politika především práce pro občany?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Zadlužení státu

Dost často se mluví o zadlužení státu. Mě by zajímalo, jak je to se splacením takového dluhu? Je nějak omezená? Co hrozí, když se nesplatí? Státní bankrot? A kde se vůbec přesně berou ty peníze, které si stát půjčuje? Děkuji za vysvětlení

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plánované intimní hrátky mají hodně velká pozitiva Plánované intimní hrátky mají hodně velká pozitiva Šediny jsou novým symbolem elegance Šediny jsou novým symbolem elegance

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Klasnová: Politiku nevnímáme jako kariéru, ale jako službu

6:23 Klasnová: Politiku nevnímáme jako kariéru, ale jako službu

V Praze 1 vzniká silné nezávislé uskupení. Nezávislí z Jedničky jdou do voleb bez politických stran,…