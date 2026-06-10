Klasnová: Politiku nevnímáme jako kariéru, ale jako službu

V Praze 1 vzniká nové občanské uskupení Nezávislí z Jedničky, které spojuje zkušené komunální politiky i aktivní obyvatele městské části. Do nadcházejících komunálních voleb vstupují bez zázemí politických stran, pouze jako nezávislí kandidáti, s cílem vrátit komunální politice autenticitu, odpovědnost a přímý vztah k lidem. V čele kandidátní listiny se postaví Kateřina Klasnová a David Bodeček, oba aktuálně působící místostarostové Prahy 1 - oba bez politické příslušnosti.
Politika bez stran. Odpovědnost jen vůči lidem
Nezávislí z Jedničky otevřeně říkají, že jejich cesta nebude jednoduchá. Nestojí za nimi žádná strana, žádné struktury, žádné finanční zázemí ani politické krytí. O to větší důraz kladou na důvěru lidí. Spoléhají výhradně na to, že jejich práce (nejen) během celého stávajícího volebního období oslovila obyvatele Prahy 1 natolik, že jim dají důvěru i v dalším mandátu. „Nemáme za sebou žádnou politickou centrálu, žádné zákulisí ani lobbisty. Naší jedinou centrálou jsou, a vždy budou, občané a naši sousedé z Prahy 1,“ říká David Bodeček.
ThDr. Kateřina Klasnová
Spojení dvou osobností, které spojuje přístup, ne funkce
Kateřina Klasnová i David Bodeček představují výrazné osobnosti komunální politiky, které spojuje nejen zkušenost, ale i přístup k práci a lidem. Oba jsou bez politické příslušnost, stojí mimo stranické struktury, dlouhodobě prosazují přímou komunikaci a odpovědnost a mají ve svých gescích za sebou konkrétní výsledky.
Klasnová přináší zkušenost nejen z komunální politiky, kde aktivně působí jako zastupitelka již 16 let, ale i celostátní politiky. Bodeček dlouhodobě staví na práci v území a kontaktu s komunitami. V zastupitelstvu působí již dvě volební období.
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„Praha 1 je pro nás skutečným a nikoli virtuálním domovem. Politiku nevnímáme jako kariéru, ale jako službu a konkrétní práci pro občany a místo, kde bydlíme,“ říká Kateřina Klasnová. A zároveň dodává jednu z klíčových myšlenek celého projektu. „Jak já, tak i David máme za sebou výsledky. Oba máme schopnost dotahovat věci do konce a jakýkoli dílčí neúspěch nás motivuje překonat ho a posunout se dál. Právě to nás vede k tomu, že věci nezůstávají na papíře, ale mají skutečný dopad.“
Kandidátka jako společenství sousedů, ne politický projekt Nezávislí z Jedničky nebudují klasickou „politickou kandidátku“. Jejich ambicí je vytvořit propojenou skupinu lidí z Prahy 1, kteří sdílejí stejné hodnoty. „Chceme oslovit lidi, kteří to mají podobně jako my. Kteří necítí potřebu z politiky něco získávat, ale naopak jsou připraveni něco dát. Čas, energii, zkušenosti, a hlavně vlastní odpovědnost,“ říká Bodeček.
V tuto chvíli probíhají jednání s dalšími kandidáty. Klíčová není jen odbornost, ale i osobní integrita a schopnost spolupracovat. „Vedeme otevřená jednání a snažíme se najít shodu nejen na programu pro Prahu 1, ale i na způsobu komunikace. Chceme být přímí, srozumitelní a mluvit se všemi,“ doplňuje Klasnová.
Nevýhoda bez strany jako největší výhoda
Absence politické strany vnímají jako zásadní výhodu, protože se nemusí podřizovat nějakému „vyššímu zájmu“. „To, že nad námi není žádná strana, je naše největší svoboda. Rozhodujeme se a budeme se rozhodovat podle svého svědomí. A jediným měřítkem pro nás budou lidé, kteří v Praze 1 skutečně žijí,“ říká Bodeček.
Nezávislí z Jedničky zároveň zdůrazňují, že nejsou spojeni s žádnými lobbistickými skupinami ani zákulisními strukturami. A otevřeně přiznávají i druhou stranu mince: „Nemůžeme nikomu nic slíbit. Nemáme co nabídnout výměnou. Stejně jako my nic od politiky nechceme, nemůžeme ani nic dávat. Můžeme nabídnout jen poctivou práci, zkušenosti a otevřený přístup,“ dodává Klasnová.
Poděkování a výzva
Zakladatelé iniciativy vědí, že bez podpory veřejnosti tento projekt nemůže uspět. „Děkujeme všem, kteří jsou ochotni s námi kandidovat nebo nás jakkoli podpořit. Budeme tuto pomoc velmi potřebovat. Jakákoli podpora nám dodává energii pokračovat,“ uzavírá Bodeček.
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