Zemřela Zdena Mašínová

V rozloučení Petr Blažek zároveň připomněl hlavní životní milníky Zdeny Mašínové. Uvedl, že byla zakladatelkou Památníku tří odbojů v Lošanech, od mládí trpěla vrozenou chorobou dolních končetin a značnou část dětství proto strávila v nemocnicích. Připomněl také zatčení rodičů za nacistické okupace, popravu jejího otce Josefa Mašína, poválečný život v Jeseníku i pozdější komunistickou perzekuci po odchodu bratrů do zahraničí.
Blažek zmínil také zatčení její matky Zdeny Mašínové, strýce Ctibora Nováka a dalších osob. Připomněl, že Zdena Mašínová byla na jaře 1954 propuštěna z vězení po odpykání poloviny trestu, zatímco její matka zemřela ve vězení a strýce komunisté popravili. „Děkuji za vše, paní Zdenko!“ uzavřel historik.
Ing. Jiří Blažek
Dětství poznamenané válkou
Zdena Mašínová mladší se narodila v roce 1933 jako nejmladší dítě Josefa Mašína a jeho manželky Zdeny. Její otec byl jedním ze zakladatelů legendární odbojové skupiny Tři králové, která za nacistické okupace působila proti německé moci.
Rodinné štěstí však netrvalo dlouho. V roce 1942 byli její rodiče zatčeni a otec byl následně popraven. Zdenu a její sourozence vychovávala babička Emma Nováková. Po válce žila v Jeseníku, kde studovala reálné gymnázium, později absolvovala Vyšší zdravotnickou školu v Olomouci a začala pracovat jako laborantka.
Perzekuce pokračovala i po válce
Další těžká rána přišla po útěku jejích bratrů Josefa a Ctirada Mašínových na Západ. Přestože se jejich ozbrojené protikomunistické činnosti neúčastnila, byla v roce 1953 zatčena. Spolu s ní čelili represím i další členové rodiny.
Její strýc Ctibor Novák byl popraven a matka Zdena Mašínová starší zemřela v komunistickém vězení. Sama Zdena Mašínová byla propuštěna v roce 1954 a od roku 1957 pracovala jako pomocná síla v laboratořích.
Vlastní děti nikdy neměla. V minulosti však vychovala dvě dospívající děti svého manžela Rudolfa Martina.
Usilovala o připomínání rodinného odkazu
Po roce 1989 se zasazovala o rehabilitaci své matky a strýce. Významnou roli sehrála také při vzniku Památníku tří odbojů v Lošanech, který připomíná boj její rodiny proti nacismu i komunismu.
Zdena Mašínová se v minulosti ostře vyjadřovala i k tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedla, že se na předávání státních vyznamenání nedívá právě kvůli tomu, že je uděluje právě on. „Je mi z toho vždycky velice smutno. Z toho důvodu, když vidím, jak si někteří státní lidé chodí pro to vyznamenání a přebírají ho z rukou člověka toho typu, jako je tzv. náš pan prezident Zeman. Čili, na to já prostě nemám žaludek,“ zdůraznila tehdy Mašínová.
V témže rozhovoru zároveň připomínala, že na jedné straně je hrdá na vznik Československa, na prezidenta Masaryka i na odkaz svého otce Josefa Mašína, který bojoval za svobodu republiky v první i druhé světové válce.
O komunistech mluvila bez smíření
Mašínová se netajila ani tím, že s komunistickým režimem se nikdy nesmířila. Připomínala zatčení své matky, její smrt ve vězení i popravu strýce Ctibora Nováka. „Já jsem v životě nemohla dělat jinak, já jsem měla zkušenost z toho vězení, věděla jsem, jak se tam zacházelo s lidmi a tento režim byl pro mě nepřijatelný,“ poznamenala na adresu komunistů.
Komunistické zločiny po roce 1989 se podle ní nikdy skutečně nevyšetřily. „Tento zločinný řád komunismu nebyl po 90. roce postaven mimo zákon. Kdyby tu byl alespoň náznak podobný norimberskému procesu, který by byl pro společnost velice důležitý,“ prohlásila Mašínová.
Zdena Mašínová přitom dlouhodobě odmítala převzít ocenění z rukou Miloše Zemana. Když měl tehdejší prezident v roce 2022 vyznamenat jejího otce Josefa Mašína in memoriam, oznámila, že ona sama ocenění nepřevezme.
V roce 2023 ale přijala Řád Tomáše Garrigua Masaryka za mimořádné zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv od prezidenta Petra Pavla, přestože se i kolem jeho komunistické minulosti vedly veřejné debaty. Sama Mašínová tehdy naznačovala, že svůj postoj zvažovala v širších souvislostech. Své rozhodnutí zdůvodnila například tím, že pro ni rozhodl Pavlův postoj k válce na Ukrajině.
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