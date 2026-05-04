Dostál (Stačilo!): Je na čase najít si lepší partnery

04.05.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k partnerství s USA

Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Jaký smysl má partnerství s USA, kromě Stockholmského syndromu? Vydírají nás cly a nerovnými obchodními dohodami. Jejich války a zástupné války nám zdražují energie a poškozují ekonomiku.

Je to nakonec jen 340milionový stát, který poslední dobou produkuje hlavně kecy, dluhy, postradatelné služby a tištěné peníze, ve světě se s nimi baví jen proto, že se báli jejich přebujelé agresivní armády (donedávna - viz Írán), a skoro cokoli hmatatelného umí lépe a levněji vyrobit jinde, v rostoucích ekonomikách s miliardami obyvatel v Asii.

Je na čase najít si lepší partnery.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Babiš

Kým s v čem přesně se podle vás nechal Babiš v zahraniční politice napálit? Podle mě ne jednou vsadil na špatného koně, ale napálit? Tomu nerozumím. A myslíte, že vy jste vždy vsadili na správného koně? Jeden příklad za všechny mě napadá, jak vy jste vzhlíželi k USA, jak Babiš fandil Trumpovi a výsl...

Vích (SPD): Koncepce výstavby AČR 2040 - realistická obrana v nových podmínkách

