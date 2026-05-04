Dostál (Stačilo!): Je na čase najít si lepší partnery

Jaký smysl má partnerství s USA, kromě Stockholmského syndromu? Vydírají nás cly a nerovnými obchodními dohodami. Jejich války a zástupné války nám zdražují energie a poškozují ekonomiku.
Je to nakonec jen 340milionový stát, který poslední dobou produkuje hlavně kecy, dluhy, postradatelné služby a tištěné peníze, ve světě se s nimi baví jen proto, že se báli jejich přebujelé agresivní armády (donedávna - viz Írán), a skoro cokoli hmatatelného umí lépe a levněji vyrobit jinde, v rostoucích ekonomikách s miliardami obyvatel v Asii.
Je na čase najít si lepší partnery.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
