30 let historie CSG 

Aby mohl získanou techniku opravovat a zhodnocovat, potřeboval vlastní výrobní areál. Za tím účelem odkoupil v roce 2005 zkrachovalý vojenský opravárenský podnik v?českém městě Přelouč. V roce 2008 začal podnikat i na Slovensku, kde získal do dlouhodobého pronájmu několik státních podniků od Ministerstva obrany SR. Dalším oborem podnikání Jaroslava Strnada se stal železniční průmysl. V roce 2010 vykoupil podíly skupiny akcionářů společnosti DAKO-CZ ve východočeské Třemošnici, která je celosvětově významným výrobcem brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla.

Získání Tatry a zrod holdingu

Rozhodujícím krokem v rozvoji skupiny bylo nabytí většinového podílu v automobilce Tatra v roce 2013. Tradiční český výrobce těžkých terénních automobilů, který je třetí nejstarší automobilkou na světě, byl v neutěšeném stavu, ale již během roku 2013 se podařilo obnovit výrobu, získat zakázky a dostat společnost do zisku.

Další důležitou akvizicí v tomto roce bylo odkoupení vojenského opravárenského podniku Ministerstva obrany České republiky ve Šternberku, pro který stát neměl využití. I v tomto případě se podařilo získat exportní zakázky a postupně zvýšit počet zaměstnanců. Dnes představuje šternberský podnik klíčový výrobní provoz společnosti EXCALIBUR ARMY a jednoho z nejvýznamnějších výrobců vojenské pozemní techniky v?Evropě.

V roce 2014 začala vznikat holdingová struktura skupiny. Zpočátku se jmenovala EXCALIBUR GROUP, k přejmenování na CZECHOSLOVAK GROUP (zkráceně CSG) došlo v roce 2016.

Příchod Michala Strnada

V?roce 2013 se stal CEO a nedlouho poté i předsedou představenstva vznikající skupiny Michal Strnad. Ten již několik let sbíral zkušenosti s managementem různých částí skupiny. Pod vedením Michala Strnada se rozjelo naplno období expanze v?českém průmyslu. CSG se stala díky akvizicím leteckých opraven JOB AIR Technic či radarového výrobce RETIA nejaktivnějším investorem v ČR. Kromě investic do existujících společností založila CSG na zelené louce společnost TATRA DEFENCE VEHICLE, která v Kopřivnici v sousedství automobilky Tatra vyrábí kolová obrněná vozidla TITUS a Pandur.

V roce 2018 došlo ke generační výměně vlastníků. Jaroslav Strnad převedl CSG na syna Michala, který ji manažersky vedl již od roku 2013, a pustil se do projektu budování nové průmyslové skupiny CE Industries, zaměřené na energetiku, potravinářství, recyklaci a železniční průmysl.

Zahraniční expanze

V roce 2020 byla do skupiny CSG získána první společnost v západní Evropě – španělský výrobce munice FMG, který byl se souhlasem tamní vlády odkoupen od koncernu General Dynamics European Land Systems. V roce 2022 CSG poprvé překonala v?tržbách jednu miliardu eur. Také zrealizovala svůj do té doby nejrozsáhlejší akviziční projekt, když odkoupila většinový podíl ve společnost Fiocchi. Ta je celosvětově významným producentem malorážové munice na světě s výrobou v?Itálii, Velké Británii a v USA. Tato akvizice posílila globální charakter skupiny CSG a udělala z?ní i amerického výrobce, který musel pro vstup na tento trh projít prověrkou Výboru pro zahraniční investice v?USA známého pod zkratkou CIFIUS.

Akvizice Fiocchi se stala odrazovým můstkem pro rekordní akviziční projekt: Na podzim 2023 uzavřela CSG smlouvu s?americkou veřejně obchodovanou společností Vista Outdoor na odkup její části, skupiny The Kinetic Group, do které patří významní američtí výrobci malorážového střeliva, například značky Federal a Remington. Akvizici se podařilo úspěšně dokončit až o rok později, v?listopadu 2024, po napínavém, ale vítězném souboji s?několika konkurenty. Výsledkem akvizice je nejen významný nárůst skupiny, ale i zvýšení její reputace a příchod 3 400 amerických zaměstnanců do rodiny CSG.

V?závěru roku 2023 CSG podnikla ještě jednu "imageovou” akvizici. Získala většinový podíl v?italské rodinné firmě Armi Perazzi, která vyrábí nejlepší brokovnice na světě pro špičkové sportovní střelce a lovce. Značka Perazzi je v?globální střelecké komunitě velmi známá a její získání ukazuje rozhodnost CSG, se kterou buduje svou pozici na tomto trhu.

V?říjnu 2024 přibyla na mapě akvizic další vlaječka, a to v?německém Dolním Sasku, ve kterém si CSG koupila od americké společnosti International Flavors & Fragrances (IFF) podnik na výrobu nitrocelulózy a okolní průmyslový areál.

V?roce 2024 se stala silným tématem ve spojení s?CSG tzv. česká muniční iniciativa, projekt tažený českou vládou, jehož cílem bylo dodat bojující Ukrajině maximální množství velkorážové munice. CSG a její společnosti hrály v?tomto projektu velmi významnou roli. Celkově se podařilo v?roce 2024 Ukrajině dodat ze společností skupiny, a to v?rámci zmíněné české muniční iniciativy i mimo ni, jeden milión dělostřeleckých nábojů. CSG tak hrála podstatnou roli v?ukrajinské obraně proti ruské agresi.

Závěrem

CSG v?letošním roce 2025 slaví 30 let existence. Rozrostla se z malé obchodní společnosti do široce diverzifikovaného globálního průmyslového holdingu s?řadou prestižních značek, který vyvíjí nové produkty a úspěšně je nabízí po celém světě. Zároveň je strategickým dodavatelem a výrobcem obranných technologií pro ozbrojené síly států NATO či Ukrajinu. Díky akvizici skupiny The Kinetic Group se stala lídrem ve výrobě malorážového střeliva v?západním světě a významným zaměstnavatelem v?několika státech USA. Ve všech zemích, kde vyrábí, chce působit dlouhodobě a investovat do rozvoje svých společností. Zároveň aktivně aplikuje principy a pravidla politiky ESG do svého každodenního fungování.

Cílem majitele zůstává dlouhodobý a udržitelný růst investicemi do společností skupiny i akvizicemi firem, které vhodně doplňují portfolio v?hlavních pilířích skupiny. Jak vyjadřuje i symbolický štít v logu skupiny, CSG pomáhá svými produkty chránit svět a jeho základní hodnoty před bezpečnostními hrozbami. Management v?čele s?Michalem Strnadem usilovně pracuje na tom, aby role CSG jako průmyslového obránce světa byla stále významnější.

která se stala jádrem, okolo kterého postupně vyrostla holdingová struktura, která dnes čítá přes sto společností a zaměstnává 14 000 lidí v Asii, Evropě a USA. Součástí oslav 30. výročí je i založení CSG Nadačního fondu, kterému mateřská korporace v prvním roce jeho existence věnuje 30 miliónů Kč. Zahájení činnosti fondu oznámila CSG 4. března na tiskové konferenci, při které místopředseda jejího představenstva David Chour předal fondu symbolický třicetimiliónový šek.

"Odpovědnost, odvaha a dlouhodobá vize – to jsou hodnoty, na kterých stavíme nejen naše podnikání, ale i naši pomoc společnosti. Věříme, že skutečně silná firma není jen úspěšná na trhu, ale také přispívá k prosperitě svého okolí. CSG Nadační fond je přirozeným pokračováním této filozofie – investujeme do lidí, podporujeme komunitu a přispíváme k budoucnosti, na kterou můžeme být hrdí,” uvádí David Chour, místopředseda představenstva CSG a předseda správní rady CSG Nadačního fondu.

CSG předpokládá, že rozpočet fondu se bude postupně zvyšovat. „Částka 30 miliónů samozřejmě připomíná naše 30. výročí, ale byla stanovena i s ohledem na to, aby ji nově založený nadační fond dokázal v prvním roce své existence efektivně využít. Aktivity fondu se budou do budoucna rozrůstat, a to nejen po finanční stránce, ale i regionálně vzhledem k tomu, že CSG má výrobní podniky v několika evropských zemích a v USA.“

Výkonnou ředitelkou CSG Nadačního fondu je Kateřina Petko, která zároveň zastává funkci ředitelky komunikace a marketingu skupiny CSG. K poslání a struktuře fondu uvádí: "CSG Nadační fond se zaměřuje na konkrétní oblasti, kde můžeme přinést skutečnou hodnotu. Podporujeme naše zaměstnance v těžkých situacích, pomáháme hasičům a záchranným složkám, a investujeme do vzdělávání a rozvoje talentů. Naše aktivity jsou propojením odpovědnosti a strategického přístupu – chceme nejen pomáhat, ale i vytvářet pozitivní a dlouhodobé změny."

Do CSG Nadačního fondu se podařilo získat i zkušeného manažera CSR organizací neziskového sektoru Adama Valentu, který působil mimo jiné v Adecco Group nebo Bakala Foundation. Ten oznamuje první grantovou výzvu: „V letošním roce jsme vyčlenili 12 miliónů Kč na podporu dobrovolných hasičů. Přesné podmínky pro grantové žádosti jsou k dispozici na webu fondu. Žádosti na hasičské vybavení, techniku nebo akce můžou být podávány od 17. března prostřednictvím webových stránek nadačního fondu.“

CSG je kromě zahájení činnosti nadačního fondu připravena v roce 2025 podporovat vybrané projekty v oblasti CSR i přímo a alokovat pro ten účel i další finanční prostředky. „V roce 2024 například majitel skupiny rozhodl osobně o daru 11 automobilů Tatra pro české hasiče na pomoc při odklízení následků povodní. Hodnota daru byla přes 100 miliónů Kč. Takové mimořádné projekty nelze vyloučit ani v budoucnu, ale záměrem je postupně soustředit CSR podporu právě v CSG Nadačním fondu,“ upozorňuje David Chour.

O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v?České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v?Itálii, Indii, Velké Británii a USA a?své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v?hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významní světoví výrobci malorážové munice Fiocchi a Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis či producenti pozemní vojenské techniky Tatra Defence Vehicle a Excalibur Army. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 14 000 zaměstnanců. V roce 2023 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 1,73 mld. EUR. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba malorážové munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech. V letošním roce si CSG připomíná 30 let od založení společnosti Excalibur Army, kolem níž se postupně zformovala dnešní skupina.