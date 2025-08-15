Frýdek-Místek: Národní dům ožije

Finišuje přípravu před započetím realizace oprav dvou důležitých městských budov. Jako první projde generální rekonstrukcí s citlivým přístupem bývalá Národní záložna místecká. Následně sousední historický objekt Národního domu, jehož stav je tristní. Obě budovy v Palackého ulici budou po opravě patřit do komplexu Nového kulturního centra Frýdku-Místku.
Historická budova více než stoletého Národního domu ve Frýdku-Místku projde nezbytnou a důkladnou rekonstrukcí. Potřeba opravy je zřejmá již tři desítky let, v minulosti se však dělaly jen kosmetické úpravy objektu, a proto se problémy začaly hromadit. Stavebně-technické průzkumy odhalily řadu skrytých vad – rozsáhlé poškození krovu způsobené dřevokaznými škůdci, havarijní stav stropních konstrukcí a značné zatížení vlhkostí. Je nutné odkrýt podhledy a provést sanaci i zesílení nosných prvků. Na mnoha místech došlo k degradaci materiálů.
„Například krov bude na mnoha místech nutné vyměnit, střecha dostane novou krytinu. Zesílit bude potřeba také stropy a provést novou hydroizolaci podle současných požadavků na statiku a požární bezpečnost. Dalším krokem bude odkopání spodní části objektů až na úroveň základové spáry a realizace nové hydroizolace. Dlouhodobě chybějící nebo nefunkční izolace totiž způsobovala poškození omítek – až 60 % z nich bude nutné odstranit,“ uvedla ředitelka KulturaFM Gabriela Kocichová.
Zastaralé, nevyhovující a poruchové systémy
Vyměněny budou veškeré rozvody technických zařízení budov, stejně tak všechny povrchy, okna a dveře. Nově bude návštěvníkům zpřístupněna část půdních prostor. Historický sál získá kvalitnější akustiku, moderní větrání a nové jevištní technologie. Provoz budovy bude po rekonstrukci energicky efektivnější.
Jedním z hlavních cílů rekonstrukce je změna vnitřního uspořádání některých prostor a jejich modernizace tak, aby vyhovovaly současným provozním i uživatelským potřebám. Tyto úpravy reflektují nejen požadavky městské organizace KulturaFM, ale také aktuální legislativní normy v oblasti hygieny, tepelné techniky a bezpečnosti užívání.
Navázání na původní řemeslnou kvalitu
Cílem je zajistit nejen funkčnost a bezpečnost budovy, ale také zachovat co největší část původních prvků – od štukatérských detailů až po původní výplně oken a dveří. Veškeré zásahy jsou konzultovány s památkovou péčí.
„Cílem rekonstrukce je nejen prodloužení životnosti památkově chráněné stavby, ale i její otevření veřejnosti v podobě plně funkčního, komfortního a bezpečného kulturního centra. Zásahy jsou navrhovány s respektem k hodnotám minulosti, ale zároveň s ohledem na nároky dneška a budoucnosti. Bude to jedna z nejrozsáhlejších a nejdražších investičních akcí města, ale je to naše historie a chlouba,“ vysvětlil náměstek pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a dopravu a silniční hospodářství Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
Koupí chátrající budovy bývalé Národní záložny místecké v roce 2017 městem vznikla nová možnost – propojení obou budov a vytvoření zázemí pro vedení městské organizace KulturaFM a domácích i hostujících umělců.
Národní záložna místecká jako nová městská galerie
Rekonstrukce bývalé Záložny není pouze technickou modernizací, ale komplexním zásahem s dlouhodobou vizí. Objekt bude plně funkční, komfortní, energeticky efektivní a zároveň zachová hodnoty, které odkazují na jeho historický a kulturní význam. Vytvoří se důstojné a moderní zázemí pro kulturní, výstavní i administrativní činnost města Frýdek-Místek.
Přízemí bude sloužit výstavní činnosti nové městské galerie. Hlavní vstup do objektu bude z nově vytvořeného veřejného prostoru – piazzetty. Ve druhém nadzemním podlaží bude zázemí galerie, lektorské centrum a výstavní sál pro stálou expozici. Ve vyšších podlažích vznikne administrativní zázemí pro KulturuFM.
Rekonstrukce zahrnuje opravu fasády, výměnu a renovaci oken. Části krovu a střešní plášť jsou vlivem zatečení a nedostatečné údržby silně degradovány, dojde proto k posílení krovu, zateplení střechy a položení nové krytiny. V interiéru dojde k rozsáhlým dispozičním úpravám. Bude zbudován nový výtah a schodiště do podkrovního patra. Objekt projde celkovou modernizací všech rozvodů a technických systémů.
Citlivá rekonstrukce s důrazem na historické prvky
„Přestože objekt není památkově chráněný, návrh rekonstrukce věnuje značnou pozornost zachování architektonicky a řemeslně hodnotných částí. Fasáda orientovaná do ulic Hlavní a Palackého bude technicky obnovena s důrazem na původní materiály a vzhled. Zachována bude i cenná sochařská výzdoba od Františka Úprky z roku 1927. Hlavní historické schodiště zůstane zachováno, stejně jako kazetový strop, vitráž i dubová okna s roletami,“ upřesnila hlavní architektka města Lucie Šidlová.
„V budově tak vznikne kvalitní zázemí pro galerijní činnost, která ve městě dosud chyběla. Stálá expozice představí umělecká díla tematicky a kontextově spjatá s městskou identitou. Přízemní prostory a piazzetta budou využívány pro dočasné výstavy i živé kulturní akce. Lektorské centrum bude nabízet programy pro školy a veřejnost, čímž posílí vzdělávací a komunitní roli galerie,“ doplnila galeristka Karin Šrubařová.
Důraz na akustiku a bezbariérovost
V celém objektu bude zajištěn vysoký uživatelský komfort, zejména v oblasti tepelné a akustické pohody. Budou instalována například opatření proti vibracím a kročejovému hluku. Objekt bude plně bezbariérový.
Zcela novým prvkem bude vstupní dvorana – provozně nutná část navazující na plánovanou Novou scénu, architektonicky moderní stavbu, navazující na historický kontext místa. Dvorana vytváří reprezentativní vstupní prostor a otevřenou plochu pro veřejné aktivity, přímo napojenou na přilehlý park.
„Rekonstrukce obou objektů nepředstavuje jen nezbytné technické opravy. Jde o koncepční zásah, jehož cílem je navrátit budovám důstojnost a přizpůsobit je nárokům 21. století – při současném zachování historického odkazu a umělecko-řemeslné hodnoty. Díky těmto krokům se z Národního domu a přilehlých objektů stane moderní kulturní instituce, která bude sloužit městu Frýdek-Místek po další generace,“ uzavřel primátor Petr Korč (Naše Město F-M).
V září 2025 započnou práce na realizační projektové dokumentaci, hotová by měla být do konce roku. Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce objektu bývalé Národní záložny místecké, v roce 2026 by měla být zahájena stavba. Náklady budou známy po dokončení realizační dokumentace.
