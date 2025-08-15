„Není to o Ukrajině.“ Zatímco Trump jednal s Putinem, v ČT dusno

Na úvodní otázku, zda je silnějším hráčem Vladimir Putin, nebo Donald Trump, poslanec Radek Koten (SPD) řekl: „Myslím si, že oba pánové jsou dobře připravení. Co se týká té přípravy a nějakého dalšího vývoje, tak si osobně myslím, že Vladimir Putin se na tuto schůzku připravoval velmi pečlivě,“ uvedl.
Senátor David Smoljak (STAN) jej doplnil, že „Putin dosáhl toho, co chtěl – pozvání k jednání s americkým prezidentem“.
Bývalý ministr zahraničí za Sociální demokracii Lubomír Zaorálek, který bude na podzim kandidovat za komunisty vytvořené hnutí Stačilo!, k tomu uvedl: „Viděl jsem Putina, když vystoupil z letadla, a na jeho výrazu a na tom, jak vystupoval, jak se choval, bylo vidět, že je docela v luxusní pozici,“ zhodnotil.
„Nevíme, o čem se tam bude jednat. Myslím si, že to dobře dopadne, minimálně tak, že budou další jednání, a že skutečně už tam budou přizváni jak evropští hráči, tak hlavně zástupci Ukrajiny. Tak si myslím, že pokud se to Trumpovi povede, tak to bude jeho vítězství,“ pokračoval Jan Schiller (ANO), předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie.
Klíčovým výsledkem jednání Trumpa s Putinem by podle krajského volebního lídra Motoristů Oty Klempíře (nestr.) mělo být především oslabení spolupráce mezi Moskvou a Pekingem. „Dobré bude, když nějakým způsobem pan Trump zabrání spojení Ruska a Číny. Amerika jako jediná má možnost buď Rusko donutit nějakým způsobem k míru, nebo ho odvrátit od spojení s Čínou. To je základ té hry,“ zdůraznil významnou roli Spojených států v dalším vývoji.
Donald Trump před jednáním s Vladimírem Putinem prohlásil: „Příměří, nebo nic.“ Poslanec SPD Radek Koten vyjádřil naději, že rozhovory přinesou konkrétní posun: „Byl bych velmi rád, pokud bychom se posunuli v těch jednáních zase o nějaký krok dál a začalo platit příměří, aby na obou stranách neumírali vojáci. Osobně si myslím, že obyvatelé Ukrajiny toho mají opravdu za ty tři a půl roku, řekl bych, dost.“
Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Petr Beitl (ODS) upozornil, že případné dosažení příměří je jenom přestávka ve válce a záleží, za jakých podmínek bude. „Nobelovka pro Trumpa by měla být skutečně za ten skutečný mír, nebo aspoň, aby to příměří bylo podloženo těmi bezpečnostními zárukami, o kterých právě dnes překvapivě pan Trump konečně promluvil, s tím, že by USA a Evropa měly společně ty záruky poskytnout. Takové příměří by už něco znamenalo a bylo by opravdu předzvěstí nějakého klidu pro Ukrajinu,“ poznamenal.
Debata se dotkla i otázky, zda je možné dosáhnout míru na Ukrajině s Vladimírem Putinem stále u moci. Senátor David Smoljak (STAN) v tomto směru vyjádřil značný pesimismus. „Já o tom velmi pochybuju. Musím říct, že od tohohle summitu, dá-li se to tak nazvat, budu považovat za úspěch, pokud se po něm ta situace pro Ukrajinu nějak výrazně nezhorší. Že by se zlepšila, o tom mám velkou pochybnost, protože Putin, jak vidíme, na tento summit přijel celý rozzářený. Jemu se splnil jeho sen – dostat se na takovouto vysokou mezinárodní úroveň, jednat s americkým prezidentem, což bude představovat doma jako obrovský úspěch. Mír na Ukrajině, to je něco, o co mu vůbec nejde. To několikrát zdůraznil, že to není jeho agenda. Jeho agenda je, aby se naplnily jeho požadavky. Trump chce mít velkou dohodu, kterou představí jako největší dohodu od stvoření světa, jakou by Biden v životě neudělal, a co v té dohodě bude, je mu úplně jedno,“ konstatoval.
Podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka je hlavní překážkou míru už samotné vnímání smyslu summitu. Zaorálek varoval, že se veřejnost mýlí, pokud si myslí, že setkání je především o Ukrajině. „My se mýlíme v tom, že ten summit je o Ukrajině. Já bych chtěl upozornit na slova, která řekl ministr Lavrov v televizi CNN, kdy řekl: Tento summit a ta jednání budou o národních zájmech USA a o národních zájmech Ruska. To jeho sdělení bych bral velice vážně. To téma není Ukrajina.
Můžeme tušit, o čem se bude jednat. Složení těch delegací napovídá, co bude téma. Trump přivítal tu silnou byznysovou sestavu. Je evidentní, že Američané přicházejí s tím, že chtějí otevřít cestu k byznysu. Trump krásně mluvil o tom, jak Rusko je obrovská země. Rusové řekli, že potřebují jejich technologie. Zájem Ruska, aby Ukrajina byla jen podkapitolou této věci, ve které se něco navrhne a uváží, jestli to bude plodné nebo to někoho zaujme.
Tady se začíná něco jiného – věrné přátelství mezi Putinem a Trumpem se bude rozvíjet. Samotné jednání primárně o Ukrajině je ve skutečnosti o navázání diplomatických a obchodních vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem. A tohle zřejmě dopadne,“ dodal Zaorálek.
autor: Natálie Brožovská