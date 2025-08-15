Historické setkání Trumpa a Putina na Aljašce: Klíčové detaily

V pátek 15. srpna 2025 se na vojenské základně Joint Base Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce uskuteční dlouho očekávaný summit mezi prezidentem Spojených států amerických Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Historické setkání Trumpa a Putina na Aljašce: Klíčové detaily
Foto: X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump
Setkání se koná na Aljašce, která má díky své historii a geografické poloze symbolický význam. Aljaška, jež byla v roce 1867 odkoupena od Ruska za 7,2 milionu dolarů (v dnešní hodnotě přibližně 162 milionů dolarů), je nejblíže Rusku ze všech amerických států. Ostrov Little Diomede (USA) a Big Diomede (Rusko) dělí pouhých 5 kilometrů Beringova průlivu, což z Aljašky činí ideální „středový bod“ mezi Kremlem a Bílým domem. Vojenská základna Elmendorf-Richardson, která během studené války sloužila k monitorování sovětských hrozeb, dnes paradoxně hostí ruského prezidenta, což podle AP news někteří analytici označují za ironii dějin.
 
Summit je rovněž výjimečný svou rychlou organizací – přípravy trvaly pouhý týden, což je v diplomatických kruzích neobvyklé. Aljaška byla vybrána i kvůli své odlehlosti a bezpečnostním výhodám, které vojenská základna nabízí, včetně kontrolovaného vzdušného prostoru a okamžitého přístupu k vojenským jednotkám. Anchorage je navíc běžnou zastávkou pro diplomatické mise mezi Evropou a Asií, jak dokládají návštěvy prezidenta Nixona s japonským císařem Hirohitem v roce 1971 či papeže Jana Pavla II. v roce 1981.
 

Hlavním tématem jednání je ukončení války na Ukrajině, která trvá od února 2022. Trump označil summit za „rozhovor na zjištění pocitů“ („feel-out meeting“), jehož cílem je pochopit Putinovy podmínky pro příměří. Bílý dům však snižuje očekávání od průlomu a zdůrazňuje, že jde o „poslechové cvičení“. Putin naopak vidí summit jako příležitost upevnit ruské zisky a blokovat vstup Ukrajiny do NATO. Kontroverzi vyvolává absence ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jak informuje BBC, v Kyjevě i evropských metropolích rostou obavy z možných územních ústupků bez ukrajinské účasti.
 
Ruskou delegaci vedle prezidenta Putina doprovází klíčové postavy ruské vlády: ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr obrany Andrej Belousov, ministr financí Anton Siluanov, prezidentský poradce Jurij Ušakov a zvláštní zmocněnec pro zahraniční investice Kirill Dmitrijev. Tato sestava naznačuje, že Rusko chce kromě ukrajinské otázky diskutovat i ekonomickou spolupráci, například investice do USA či novou zbrojní smlouvu.
 
Americká delegace zahrnuje prezidenta Trumpa, viceprezidenta J. D. Vance, ministra zahraničí Marca Rubia a ministra financí Scotta Bessenta. Podle některých zdrojů však v týmu chybí zkušení odborníci na Rusko, protože Trump v tomto funkčním období upřednostňuje loajalitu před expertizou. Tento fakt vyvolává obavy z možných diplomatických chyb, zejména vzhledem k Trumpovým někdy rozporuplným výrokům o „výměně území“ mezi Ruskem a Ukrajinou.
 
Bezpečnostní zajištění summitu je mimořádně komplexní. Setkání se koná na uzavřené vojenské základně, což eliminuje riziko protestů a zajišťuje kontrolovaný prostor. Americká tajná služba (Secret Service) spolupracuje s ruskými bezpečnostními složkami na základě pravidla reciprocity: každé opatření pro jednoho vůdce je zrcadleno pro druhého. Například pokud je u místnosti deset amerických agentů, stejný počet ruských agentů stojí na druhé straně.
 
Obě strany přivážejí vlastní tlumočníky a vozidla, přičemž pohyby kolon jsou pečlivě organizovány, aby se prezidenti nepotkávali mimo plánované momenty. Do Anchorage dorazily stovky agentů obou stran, přičemž město zažívá nedostatek hotelových kapacit a půjčoven aut kvůli turistické sezóně. Některá vozidla byla přivezena nákladními letadly z pevninských USA. Místní policie a aljašští státní strážníci posílili hlídky a jsou integrováni do tras kolon.
 
Federální letecký úřad (FAA) vydal dočasné omezení letů nad Anchorage od 9:15 do 16:15 místního času, což ovlivní především nekomerční lety z letišť jako Merrill Field či Lake Hood. Komerční lety na mezinárodním letišti Teda Stevense mohou čelit zpožděním 15–45 minut.
 
Summit vyvolává smíšené reakce. V Anchorage jsou plánovány protesty na podporu Ukrajiny, včetně rozvinutí obří ukrajinské vlajky na Park Stripu, zatímco Aljašská republikánská strana chystá shromáždění na podporu Trumpa. Evropští lídři, kteří se s Trumpem setkali virtuálně 13. srpna, vyzývají k tomu, aby žádné územní dohody nebyly uzavřeny bez účasti Ukrajiny. Analytici varují, že rychlá příprava summitu může vést k nedorozuměním nebo přehnaným očekáváním, zatímco Putinova pozice je považována za výhodnější díky diplomatickému uznání, které mu setkání přináší.

 

https://apnews.com/article/trump-putin-russia-ukraine-war-elmendorf-alaska-9683f1a0c35ab8a264ca83eac33566dc

Putin , Trump , válka na Ukrajině , mír na Ukrajině

autor: Martin Huml

