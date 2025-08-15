ÚZSVM: Elektronická aukce zámku Veleslavín vítěze nepřinesla

15.08.2025 22:03 | Tisková zpráva

Čtvrteční kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej pražského zámku Veleslavín vítěze nepřineslo.

Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Do elektronické aukce se přihlásil a ve stanoveném termínu požadovanou kauci 15 milionů korun složil zájemce, nicméně žádný příhoz v průběhu aukce neučinil. ÚZSVM proto vyhlásí další kolo výběrového řízení. Podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách ÚZSVM a ZDE.

Cílem ÚZSVM je pro tento unikátní a pro stát nepotřebný areál s barokním zámkem a rozlehlým parkem najít definitivního vlastníka, který by pro něj nalezl smysluplné využití.

ÚZSVM převzal areál zámku Veleslavín od Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o areál původně barokního zámku s historickým parkem, který pochází přibližně z roku 1725, kdy byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Rozkládá se na ploše téměř třech hektarů.

Poslední rozsáhlou rekonstrukcí prošel areál v roce 1986, v současné době je tak nezbytná další rekonstrukce. Hlavní budova v minulosti sloužila pro provozování komerčního zdravotnického zařízení. V současnosti má areál ve výpůjčce Městská část Praha 6.

ÚZSVM dlouhodobě navrhoval zařazení zámeckého areálu Veleslavín do vzájemných majetkových převodů mezi státem a hlavním městem Prahou za majetek potřebný pro stát. Hlavní město Praha v roce 2024 zařazení do směny definitivně odmítlo. Z toho důvodu ÚZSVM nezbylo než vyhlásit transparentní výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej tohoto pro stát nepotřebného areálu.

Zdroje:

https://www.nabidkamajetku.gov.cz

autor: Tisková zpráva

