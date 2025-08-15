Moravané: Proč jít k volbám, i když "nic nezmění"

Z okruhu lidí, s nimiž se politicky většinově shodnu, začínám slýchat nebo číst výroky, jako že nadcházející sněmovní volby nic nezmění, že dopadnou špatně, a dokonce mi byla oznámena i jedna neúčast u nich. I kdyby volby "nic nezměnily" (což je velmi otazné) a "dopadly špatně" (což v obecném smyslu spíše asi dopadnou, ale to neznamená, že by se jen proto měly ignorovat), má smysl k nim jít a dostat skrze ně do sněmovny především určité konkrétní kandidáty, kteří vás přesvědčují, že jsou (rizika) vašeho hlasu hodni.
Z jakého důvodu? Napadají mne zatím následující:
- Poslanec má právo uspořádat a zaštítit v poslanecké sněmovně seminář(e) na různá témata, včetně těch "kontroverzních". Takovéto semináře budou mít vždy větší publicitu.
- Poslanec může ostatně otevírat nejrůznější kontroverzní či třeskutá témata přímo ve sněmovně. Média, ač již léta poučena, po nich stále ještě ráda skočí a dehonestace, pokud je poslanec připraven ji nějak snášet, je nakonec taky "reklamou" a působením na myšlení veřejnosti.
- Když je člověk poslancem a chce s někým o něčem jednat, pak to má nesrovnatelně větší váhu, než kdyby s oním "někým" chtěl o něčem jednat nějaký "hejhula z Horní Dolní". Týká se to jednání jak s domácími, tak zahraničními osobami či subjekty. Jednání s poslancem někdo jen tak neodmítne.
- Poslanec má právo a možnost dostat se k informacím/materiálům a mluvit s lidmi, k nimž by se bez poslaneckého mandátu prostě nedostal. Nabyté informace pak může vynášet na veřejnost.
- Pokud dotyčný zvolený kandidát nezklame (což bohužel není zaručeno nikdy), může vám sloužit jako styčný důstojník pro různé záležitosti.
Je to málo? Může se to tak zdát, zvlášť vzhledem k tomu, že od poslanců většinou očekáváme, že budou "měnit stát k lepšímu". Nicméně za mne je každý možný prostředek či cestičku, jež může k onomu zlepšení vést třeba jen velmi nepřímo, třeba využít. Navíc, tento status píšu jaksi s tím, že jsem "vyšel vstříc" právě těm skeptickým názorům typu "volby nic nezmění".
K tomu, abychom do poslaneckých lavic dostali ty správné kandidáty, potřebujeme o těchto kandidátech jednak trochu něco vědět a jednak využít prostředků, zvaných voličský průkaz a kroužkování kandidátů. Ale o tom zase někdy příště.
Každopádně, právě i kvůli výše uvedeným důvodům si vyřídím voličský průkaz a pojedu někam do Olomouckého kraje kroužkovat předsedu Moravanů a kandidáta č. 3 hnutí Stačilo v Olomouckém kraji, Ctirada Musila.
Moravané
Článek byl převzat z Profilu Moravané
autor: PV