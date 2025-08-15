Moravané: Proč jít k volbám, i když "nic nezmění"

15.08.2025 23:08 | Monitoring

Jakub Moravčík. člen předsednictva Moravanů nabízí několik důvodů, proč je lepší jít volit, i pro ty skeptiky, kteří mají za to, že volby nic nezmění a nevyřeší.

Moravané: Proč jít k volbám, i když "nic nezmění"
Foto: Moravané
Z okruhu lidí, s nimiž se politicky většinově shodnu, začínám slýchat nebo číst výroky, jako že nadcházející sněmovní volby nic nezmění, že dopadnou špatně, a dokonce mi byla oznámena i jedna neúčast u nich. I kdyby volby "nic nezměnily" (což je velmi otazné) a "dopadly špatně" (což v obecném smyslu spíše asi dopadnou, ale to neznamená, že by se jen proto měly ignorovat), má smysl k nim jít a dostat skrze ně do sněmovny především určité konkrétní kandidáty, kteří vás přesvědčují, že jsou (rizika) vašeho hlasu hodni.

Z jakého důvodu? Napadají mne zatím následující:

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

80%
14%
6%
hlasovalo: 1763 lidí

  • Poslanec má právo uspořádat a zaštítit v poslanecké sněmovně seminář(e) na různá témata, včetně těch "kontroverzních". Takovéto semináře budou mít vždy větší publicitu.
  • Poslanec může ostatně otevírat nejrůznější kontroverzní či třeskutá témata přímo ve sněmovně. Média, ač již léta poučena, po nich stále ještě ráda skočí a dehonestace, pokud je poslanec připraven ji nějak snášet, je nakonec taky "reklamou" a působením na myšlení veřejnosti.
  • Když je člověk poslancem a chce s někým o něčem jednat, pak to má nesrovnatelně větší váhu, než kdyby s oním "někým" chtěl o něčem jednat nějaký "hejhula z Horní Dolní". Týká se to jednání jak s domácími, tak zahraničními osobami či subjekty. Jednání s poslancem někdo jen tak neodmítne.
  • Poslanec má právo a možnost dostat se k informacím/materiálům a mluvit s lidmi, k nimž by se bez poslaneckého mandátu prostě nedostal. Nabyté informace pak může vynášet na veřejnost.
  • Pokud dotyčný zvolený kandidát nezklame (což bohužel není zaručeno nikdy), může vám sloužit jako styčný důstojník pro různé záležitosti.

Je to málo? Může se to tak zdát, zvlášť vzhledem k tomu, že od poslanců většinou očekáváme, že budou "měnit stát k lepšímu". Nicméně za mne je každý možný prostředek či cestičku, jež může k onomu zlepšení vést třeba jen velmi nepřímo, třeba využít. Navíc, tento status píšu jaksi s tím, že jsem "vyšel vstříc" právě těm skeptickým názorům typu "volby nic nezmění".

K tomu, abychom do poslaneckých lavic dostali ty správné kandidáty, potřebujeme o těchto kandidátech jednak trochu něco vědět a jednak využít prostředků, zvaných voličský průkaz a kroužkování kandidátů. Ale o tom zase někdy příště.

Každopádně, právě i kvůli výše uvedeným důvodům si vyřídím voličský průkaz a pojedu někam do Olomouckého kraje kroužkovat předsedu Moravanů a kandidáta č. 3 hnutí Stačilo v Olomouckém kraji, Ctirada Musila.

Moravané

  • Moravané
  • Naši členové kandidují za STAČILO!
Článek byl převzat z Profilu Moravané

Článek obsahuje štítky

Moravané , Musil , volby , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je pro dosažení změny nutné k volbám do Poslanecké sněmovny jít?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Tleskám vám!

Skvělý text - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Senator-Hraba-To-neni-zadna-podpora-mensin-ale-arogance-778120 Dobrý den, rád čtu vaše příspěvky, protože dost často my mluvíte z duše. A teď k dotazu, je šance, že by se třeba zrušili poplatky ČT? Zkusíte to třeba navrhnout? Je...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

