„Německo nesmí být nedotknutelné.“ Filip Turek přivezl spojence a naději

Byl jste pozván na celý program inaugurace nového polského prezidenta Karola Nawrockého. Vy pocházíte z frakce Patriotů pro Evropu, vítězný kandidát prezidentských voleb reprezentuje PiS, která je součástí Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Jednoduše řečeno: Jak jste se tam ocitl, když v ECR je i Fialova ODS?
ODS je sice v ECR, ale její směřování má k opravdovému konzervatismu a tvrdému postoji proti dnešní zelené a progresivistické politice Bruselu daleko. Pozvání od prezidenta Nawrockého beru jako důkaz toho, že svou práci dělám opravdu dobře a mé tvrdé politické pozice v europarlamentu nesou své ovoce. S novým polským prezidentem máme velmi blízké pozice jak v mezinárodním přesahu, tak ve svých vlastních zemích, oba podporujeme Donalda Trumpa a novou americkou administrativu, oba vystupujeme proti Green Dealu, oba máme tvrdé postoje proti komunistům všeho druhu a nepřekrucujeme dějiny. Jsem hrdý na to, že jako jeden z mála zahraničních politiků jsem novému prezidentovi mohl osobně poblahopřát.
Čtenářům bychom měli připomenout, že v Polsku je poloprezidentský systém a prezident je tam silnější než u nás. Vládne tam nicméně probruselská vláda Donalda Tuska, kterého Nawrocki označil za „nejhoršího premiéra od roku 1989“. Co od nového prezidenta reálně čekáte zejména v boji proti greendealovým opatřením?
Očekávám silný odpor proti klimatickým regulacím, které ničí průmysl a zdražují život běžným lidem. Polsko může být hlavním spojencem v odporu proti ETS 2 a dalším opatřením, které mají minimální efekt, ale maximální dopad na peněženky občanů. Donald Tusk v Polsku naštěstí končí a to, že máme aktuálně také nejhoršího premiéra, nás také spojuje. Pokud budou lidé volit Motoristy, povede se i u nás tuto šíleně probruselskou linii nabourat, pokud ne, varianty podoby příští vlády u nás rozhodně nejsou optimální.
Z inaugurace Karola Nawrockého
Nawrocki coby historik razí téma reparací, které by podle něj mělo Německo vyplatit Polsku za období 2. světové války. Co to značí o vztahu k Německu? Je vám to sympatické?
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Prosím vás, ne že by mi do toho něco bylo, ale několik žen mi říkalo, že vás na inauguraci doprovodila velice pěkná slečna, a ptaly se, kdo to je. No, tak se za ně ptám, tedy.
Byl jsem v doprovodu kolegyně, se kterou máme velmi přátelský vztah, jedná se o mou španělskou asistentku, navštívil jsem s ní i CPAC v USA, nebo konferenci Patriotů v Madridu, nyní pracuje v mé kanceláři v Bruselu.
Zdroj: Facebook Filipa Turka
Psal jste, že nový polský prezident je pro vás povzbuzením pro obnovení visegrádské spolupráce. Jak přesně si ji představujete po našich volbách, pokud uspějí nejen Motoristé sobě, ale opozice jako celek?
Visegrád má potenciál vytvářet základ pro blokační menšinu šílených politik Bruselu jako jsou emisní povolenky pro domácnosti, Green Deal jako celek, nebo migrační pakt, který u nás podepsal ministr Rakušan a je strategií západní Evropy jak jejich problémy přesunout k nám. Mým osobním cílem v příští vládě by byla rekonstrukce V4 a naopak i její silné rozšíření, na této bázi silně pracuji již nyní v rámci mého působení v europarlamentu a ve frakci Patriots for Europe. Pokud uspějí Motoristé sobě a stanou se součástí příští vlády, obnovíme spolupráci na základě suverenity, energetické bezpečnosti a ochrany národních zájmů. Musíme stavět blok proti federalizaci a sebedestrukci Evropy zevnitř, je to jediná racionální cesta.
Spolu s vámi byl na inauguraci polského prezidenta i lídr rumunské strany AUR George Simion, který bránil stíhaného a odstaveného rumunského kandidáta Georgeska. Sám pak těsně prohrál prezidentské volby. Kdo tam nebyl, ale byl také stíhán, je francouzská národovecká lídryně Marine Le Penová. I váš frakční kolega Matteo Salvini byl soudně stíhán. I vás osobně by mnozí čeští liberálové trestně stíhali. Čím to, že národně orientovaní evropští politici jsou tak často předmětem zájmu policie a soudních orgánů?
Protože narušujeme pohodlí systému fungujícího pro elity na úkor běžných občanů, kteří si to nepřejí. Kdo se postaví proti mainstreamu, ten je terčem. Média, soudy, vyšetřování – to je nástroj, jak umlčet nepohodlné hlasy. Ale právě to dokazuje, že národní politika má sílu. Trestních oznámení lze podat téměř beztrestně nespočet na kohokoli a existují mechanismy, jak politickou konkurenci poškozovat. U nás jsou na poškozování v kampaních vyhrazeny vysoké miliony korun, v zahraničí mnohem více. Mediální lynče jsou u nás poměrně levné, u stíhání to u nás naštěstí není tak jednoduché jako třeba v Rumunsku. George Simion je mi velmi blízký a rumunského modelu se můžeme v EU obávat všichni. Zapojení ,investigativních' novinářů je prvním stupněm odstraňování politické konkurence, věřím stále, že ve složkách a tajných službách je stále mnoho slušných lidí s profesní ctí, kteří se ovlivnit nenechají, minimálně ne v takové míře jako třeba ve Francii.
Inaugurace Karola Nawrockého
Zdroj: Youtube
Většina českých občanů se podle průzkumu obává, že současné vládní kruhy nějakým způsobem zasáhnou do voleb. Jaké máte v tom smyslu signály, pokud jde o zbývající necelé dva měsíce volební kampaně?
Obavy jsou oprávněné. Lidé mi píší, že mají strach o férovost voleb. Atmosféra je napjatá. Musíme být aktivní, viditelní a mít kontrolní mechanismy. Jen tak zajistíme spravedlivý průběh. Poškozování probíhá sofistikovaně velmi promyšlenou mediální antikampaní, která si třeba vymyslí, že o nějakém tématu lžete, a přitom to není pravda, nebo vás poškozuje zcela smyšlenou konstrukcí o vaší osobě. To vyvolá v každé vlně část pochybovačů o vás a za pár měsíců máte hezky o několik procent v preferencích méně. Agentury průzkumů také velmi sofistikovaně poškozují nové subjekty podhodnocením pod 5 % nebo naopak největší klidně nadhodnocením. Jsou v tom stovky profesionálů a obrovské peníze.
Přední ekonom David Marek, který odešel z poradního týmu prezidenta Petra Pavla, vypočítával dopady povolenek ETS 2. „S použitím dat ČSÚ o spotřebě energií v domácnostech by při současné ceně povolenky v průměru měly vzrůst náklady domácností o 2 910 Kč ročně. V případě pohonných hmot by dodatečné náklady činily ročně 3 340 Kč u benzínu, resp. 3 650 Kč u nafty.“ Do jaké míry se s ním ztotožňujete?
Nechci zpochybňovat tyto exaktní počty, ale realita bude horší. Cena emisní povolenky je spekulativní, to je první argument, druhý argument je, že tyto aspekty mají sekundární vliv na ceny všeho, kde se projeví například cena paliv, tedy v podstatě všeho spotřebního zboží a podobně. Reálně může jednu domácnost jen ETS 2 stát klidně přes 80 000,- ročně, ale nezapomeňme další fáze Green Dealu, které platí také do pár let již u nás. Nemožnost stavět nezelené budovy, nemožnost financovat nezelené nemovitosti, totální zdražení a poškození bydlení a možností vlastnického bydlení, poškození průmyslu a zdražení energií. To vše nám zdraží život ve zcela jiných číslech. To vše pomáhá třeba v cenách potravin velkým řetězcům a zcela likviduje malé, stejně je to u všech výrobců. No, a to jim umožňuje tvořit oligopoly diktující třeba na našem území jedny z nejhorších cenových hladin světa.
autor: Jaroslav Polanský