10.03.2026 13:41 | Komentář
autor: Jakub Makarovič

Konec moderátora Václava Moravce v České televizi je podle komentátora Petra Holce důkazem, že se ČT konečně ubírá směrem k vyváženosti. A právě vyváženost patrně nebyla Moravcovi po chuti, tak veřejnoprávní médium raději opustil. Holec si všímá, že nadřízení v ČT Moravcovi přikázali, aby pozval Tomia Okamuru, čemuž se moderátor dlouhé roky bránil. „Ten rád přišel a Moravce tím ukončil!“

„Okamura ukončil Moravce.“ Holec udělal tečku za kauzou
Foto: Screen: ČT24
Popisek: Václav Moravec oznámil konec v pořadu OVM.

Moderátor Václav Moravec v neděli na konci pořadu Otázky Václava Moravce oznámil svůj konec v České televizi po 21 letech. Komentátor Petr Holec za tím vidí vývoj v ČT, kde nové vedení postupně napravuje chyby minulé dekády a ubírá se směrem k větší vyváženosti. A to není některým lidem po chuti.

„Jaká ironie! Zrovna když Otázky Václava Moravce přestávaly fungovat podle totální osobní svévole jejich moderátora Václava Moravce a směl do nich proto přijít šéf sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura, tak Moravec oznámil konec v ČT. Jen tím přiznal pravdu a usvědčil se v přímém přenosu!“ má jasno Holec.

Moravcova slova o tom, že kvůli dějům z poslední doby už nemůže nadále garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, Holec označuje za dezinformaci. „Moravec dojí megapeníze na předstírání boje s dezinfem, tak i bez jeho miliardy euro od Googlu rozprašme tohle jeho dezinfo: Moravec prostě seznal, že už dál nemůže garantovat nezávislost na realitě a bačovat OVM podle svých osobních politických preferencí. A je jen příznačná ironie, že jeho pořad ukončil právě Okamura, jehož prostě odmítl zvát,“ tvrdí Holec.

Právě k přístupu k šéfovi sněmovny Tomiu Okamurovi se přitom nesla hlavní kritika od vedení ČT. Moravec a jeho tým totiž přes deset let odmítal Okamuru pozvat. „V posledních OVM ale Okamura najednou seděl, protože se na důvod jeho nezvání opakovaně ptala Rada ČT a její vedení to nebylo schopné vysvětlit. A díkybohu, že se to ani nepokoušelo hájit. Nejdřív odvolalo dramaturgyni OVM, která Okamuru nezvala, načež nadřízení Moravcovi prostě přikázali, aby Okamuru pozval. Ten rád přišel a Moravce tím ukončil!“ je podle Holce ironií konce OVM.

Holec dále ve svém komentáři vysvětluje, proč je podle něj Moravcův konec ve skutečnosti důkaz, že Moravec nikdy nerespektoval objektivní politickou realitu a pořad vedl jen podle svých osobních preferencí. Ty děje, které Moravec zmiňoval jako negativní, přitom podle Holce ukazují, že vedení ČT konečně přestává tolerovat nejhorší svévolnost, jakou demonstroval právě Moravec. „Jeho koncem ovšem nekončí mnohem větší problém jménem ČT,“ dodává Holec.

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/moravec-konecne-kapl-bozskou

