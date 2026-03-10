„Okamura ukončil Moravce.“ Holec udělal tečku za kauzou

Moderátor Václav Moravec v neděli na konci pořadu Otázky Václava Moravce oznámil svůj konec v České televizi po 21 letech. Komentátor Petr Holec za tím vidí vývoj v ČT, kde nové vedení postupně napravuje chyby minulé dekády a ubírá se směrem k větší vyváženosti. A to není některým lidem po chuti.
„Jaká ironie! Zrovna když Otázky Václava Moravce přestávaly fungovat podle totální osobní svévole jejich moderátora Václava Moravce a směl do nich proto přijít šéf sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura, tak Moravec oznámil konec v ČT. Jen tím přiznal pravdu a usvědčil se v přímém přenosu!“ má jasno Holec.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Právě k přístupu k šéfovi sněmovny Tomiu Okamurovi se přitom nesla hlavní kritika od vedení ČT. Moravec a jeho tým totiž přes deset let odmítal Okamuru pozvat. „V posledních OVM ale Okamura najednou seděl, protože se na důvod jeho nezvání opakovaně ptala Rada ČT a její vedení to nebylo schopné vysvětlit. A díkybohu, že se to ani nepokoušelo hájit. Nejdřív odvolalo dramaturgyni OVM, která Okamuru nezvala, načež nadřízení Moravcovi prostě přikázali, aby Okamuru pozval. Ten rád přišel a Moravce tím ukončil!“ je podle Holce ironií konce OVM.
Holec dále ve svém komentáři vysvětluje, proč je podle něj Moravcův konec ve skutečnosti důkaz, že Moravec nikdy nerespektoval objektivní politickou realitu a pořad vedl jen podle svých osobních preferencí. Ty děje, které Moravec zmiňoval jako negativní, přitom podle Holce ukazují, že vedení ČT konečně přestává tolerovat nejhorší svévolnost, jakou demonstroval právě Moravec. „Jeho koncem ovšem nekončí mnohem větší problém jménem ČT,“ dodává Holec.
