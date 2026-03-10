Seďa (SOCDEM): USA opakovaně provádějí státní terorismus

Minulý týden ukázal, že Izrael a USA opakovaně provádějí státní terorismus. Navzdory našemu dlouhodobému přátelství s Izraelci a spojeneckému svazku s USA by neměli být naši politici a občané zdrženliví. V Londýně proběhla obrovská demonstrace proti agresi Izraele a USA vůči Íránu, ale u nás média mlčí. Proč asi? Česká zahraniční politika dvojího metru, reprezentovaná jak současnou, tak minulou vládní koalicí, je ostudou naší země.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Válka proti Íránu bude trvat měsíce a nejen cena ropy a plynu se dostane někam k 120 USD za barel. Z toho budou těžit nejen ostatní výrobci a dovozci, ale i Ruská federace. Indie i Čína nutně potřebují dodávky těchto energetických surovin, takže ty budou obnoveny i přes ekonomické a politické sankce. Kdo na to doplatí, bude zejména Evropa, Evropská unie a Česká republika. A to poklesem HDP a nekonkurenceschopností svého hospodářství.
Je mi smutno, když vidím ta oblaka spalin nad Teheránem. Co na to ekologové a snaha o snížení znečištění ovzduší? Co nám pomohou elektromobily či větrníky, když se z důvodu válek dostávají znečišťující látky do ovzduší? A připomenu, že jsou to látky vysoce toxické a pro život lidí, zvířat i rostlin velmi nebezpečné.
A zpět k české kotlině. Opět se ukazuje, že změna vlády na zahraniční poliitce nic nemění. Dokonce nic nemění ani na cenách benzínu a nafty, což přinese pokles životní úrovně občanů. ODS navrhuje snížení spotřební daně, což znamená zachování zisků a seškrcení již tak seškrceného státního rozpočtu. To je cesta do pekel. Podobně jako "sledování" marží současnou vládou. Co z toho? Bude státní regulace, která omezí dostupnost pohonných hmot? Není daleko lepší poohlédnout se po nových a levnějších zdrojích ropy a plynu? Ale na to naši politici nemají odvahu.
Ing. Antonín Seďa
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.