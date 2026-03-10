Seďa (SOCDEM): USA opakovaně provádějí státní terorismus

10.03.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku USA na Írán

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Minulý týden ukázal, že Izrael a USA opakovaně provádějí státní terorismus. Navzdory našemu dlouhodobému přátelství s Izraelci a spojeneckému svazku s USA by neměli být naši politici a občané zdrženliví. V Londýně proběhla obrovská demonstrace proti agresi Izraele a USA vůči Íránu, ale u nás média mlčí. Proč asi? Česká zahraniční politika dvojího metru, reprezentovaná jak současnou, tak minulou vládní koalicí, je ostudou naší země.

Válka proti Íránu bude trvat měsíce a nejen cena ropy a plynu se dostane někam k 120 USD za barel. Z toho budou těžit nejen ostatní výrobci a dovozci, ale i Ruská federace. Indie i Čína nutně potřebují dodávky těchto energetických surovin, takže ty budou obnoveny i přes ekonomické a politické sankce. Kdo na to doplatí, bude zejména Evropa, Evropská unie a Česká republika. A to poklesem HDP a nekonkurenceschopností svého hospodářství.

Je mi smutno, když vidím ta oblaka spalin nad Teheránem. Co na to ekologové a snaha o snížení znečištění ovzduší? Co nám pomohou elektromobily či větrníky, když se z důvodu válek dostávají znečišťující látky do ovzduší? A připomenu, že jsou to látky vysoce toxické a pro život lidí, zvířat i rostlin velmi nebezpečné.

A zpět k české kotlině. Opět se ukazuje, že změna vlády na zahraniční poliitce nic nemění. Dokonce nic nemění ani na cenách benzínu a nafty, což přinese pokles životní úrovně občanů. ODS navrhuje snížení spotřební daně, což znamená zachování zisků a seškrcení již tak seškrceného státního rozpočtu. To je cesta do pekel. Podobně jako "sledování" marží současnou vládou. Co z toho? Bude státní regulace, která omezí dostupnost pohonných hmot? Není daleko lepší poohlédnout se po nových a levnějších zdrojích ropy a plynu? Ale na to naši politici nemají odvahu.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je útok USA na Írán státní terorismus?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Veronika Vrecionová byl položen dotaz

A co jste pro zlevnění potravin udělali vy?

Myslím ODS, kterou hájíte, a která byly nejsilnější stranou v předchozí vládě, kdy cena potravin rostla ze všeho nejvíc? Vy teď říkáte, co je špatně, co se má udělat, ale proč jste to teda neudělali?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

