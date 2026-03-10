Ministr Klempíř: Je čas na odpovědnou změnu

Šéf NKÚ má pravdu, že je potřeba pracovat na smysluplné změne v přístupu k dotacím. My na Ministerstvu kultury už změny zvažujeme.
Chceme podporu kultury nastavit tak, aby byla nejen transparentní a předvídatelná, ale aby podporovala zájmy Česka a ctila mou tezi, že památky jsou naše moře. Zároveň musí platit, že každá podpora má mít svůj jasný cíl, který jsme schopní definovat, a hlavně ho umět vyhodnotit.
Vím, že to nebude snadné, ale jsem připraven na tom se zástupci kultury a odborníky pracovat. Bez této změny zůstane vše při starém a kultura bude zakonzervovaná v minulosti.
Je čas na odpovědnou změnu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.