Ministr Klempíř: Je čas na odpovědnou změnu

10.03.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k státní podpoře kultury

Šéf NKÚ má pravdu, že je potřeba pracovat na smysluplné změne v přístupu k dotacím. My na Ministerstvu kultury už změny zvažujeme.

Chceme podporu kultury nastavit tak, aby byla nejen transparentní a předvídatelná, ale aby podporovala zájmy Česka a ctila mou tezi, že památky jsou naše moře. Zároveň musí platit, že každá podpora má mít svůj jasný cíl, který jsme schopní definovat, a hlavně ho umět vyhodnotit.

Vím, že to nebude snadné, ale jsem připraven na tom se zástupci kultury a odborníky pracovat. Bez této změny zůstane vše při starém a kultura bude zakonzervovaná v minulosti.

Je čas na odpovědnou změnu.

Oto​ Klempíř

