A proč jste vezli miliony v hotovosti? Maďarský ministr zpražil Ukrajince

Agentura AP koncem minulého týdne informovala o dočasném zadržení sedmi ukrajinských občanů maďarskými úřady. Zadržení Ukrajinci byli zaměstnanci ukrajinské státní banky Oschadbank a přes Maďarsko ve dvou obrněných vozidlech převáželi hotovost v hodnotě 40 milionů dolarů, 35 milionů eur a k tomu ještě devět kilogramů zlata, uvedla banka v oficiálním prohlášení spolu s požadavkem na okamžité propuštění svých zaměstnanců.
Maďarské úřady Ukrajince zadržely kvůli podezření z praní špinavých peněz. Po výslechu byli propuštěni a vráceni na Ukrajinu.
Zabavenou hotovost si maďarské úřady podle všeho ponechaly. Ukrajina maďarskou vládu v čele s premiérem Viktorem Orbánem obvinila z nelegálního zabavení peněz.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha též pohrozil, že se Ukrajina obrátí na Evropskou unii s žádostí o posouzení podle jeho názoru protiprávních činů Maďarska a jeho loupežení.
„Maďarsko zajímá rukojmí a krade peníze. Pokud je to ta ‚síla‘, o které dnes ráno hovořil pan Orbán, pak se jedná o sílu zločineckého gangu. Jedná se o státní terorismus a vydírání,“ napsal minulý týden na sociální síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) March 5, 2026
These seven Ukrainians are employees of state-owned Oschadbank, who were operating two bank…
Sybiha dále vyslovil své podezření, že zadržení sedmi ukrajinských občanů bylo politicky motivovanou akcí, kterou se Maďarsko snaží využít k nátlaku na Ukrajinu. Celá akce navíc podle něj souvisí s maďarskou kampaní před parlamentními volbami.
„Opětovně požadujeme, aby Maďarsko přestalo vtahovat Ukrajinu do své domácí politiky a volební kampaně,“ uvedl ukrajinský ministr s tím, že si Ukrajina vyhrazuje právo přijmout příslušná opatření, a to včetně uvalení sankcí.
Political statements from Hungarian officials this morning show that the detention of seven Ukrainian citizens in Budapest was part of Hungary’s blackmail and electoral campaign.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) March 6, 2026
Orban's list of demands for Ukraine this morning was particularly telling. This is what typically…
Parlamentní volby v Maďarsku se mají konat už za necelý měsíc, konkrétně 12. dubna. Agentura Reuters informovala o jednom z posledních průzkumů veřejného mínění od společnosti Zavecz Research. Podle průzkumu vede mimoparlamentní strana Tisza Pétera Magyara o dvanáct procentních bodů nad stranou Fidesz Viktora Orbnána. Okolo 20 % voličů je stále nerozhodnutých, vyplývá z průzkumu. Průzkum proběhl mezi 22. a 28. únorem.
Na kritiku ukrajinského ministra zahraničí Sybihy reagoval jeho maďarský protějšek Péter Szjjártó. V příspěvku na svém facebookovém profilu uvedl, že Ukrajinci ve skutečnosti měli převážet mnohem větší sumu peněz. Ukrajina podle něj nevysvětlila, proč převážela přes Maďarsko asi 900 milionů dolarů a 420 milionů eur v hotovosti.
„Ukrajinci nejsou již tři dny schopni odpovědět na tyto jednoduché otázky, takže se stále více prohlubuje podezření, že se může jednat o peníze ukrajinské válečné mafie,“ uvedl maďarský ministr zahraničí.
Server POLITICO v pondělí informoval, že po zadržení ukrajinské hotovosti vládní strana Fidesz předložila návrh zákona na zmrazení nedávno zabavených prostředků a zlata ukrajinské státní banky. Podle návrhu zákona by se mohlo se zadrženými penězi zacházet jako s konfiskovaným majetkem, a to do doby, dokud maďarský daňový a celní úřad nedokončí své vyšetřování.
„K bezpráví přidávají další bezpráví,“ komentoval návrh zákona ukrajinský ministr Sybiha a dodal, že kvůli „brutálnímu“ zacházení s ukrajinskými občany budou všechny zúčastněné osoby dohnány k odpovědnosti.
Hungary is falling down a spiral of lawlessness.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) March 9, 2026
Following their theft of Ukrainian state bank money, they are now putting forward a bill to "legalize" the illegal seizure. This is a de facto recognition that Hungary's actions lack any legal grounds.
They are just adding… pic.twitter.com/iPyltyfueu
