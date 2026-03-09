A proč jste vezli miliony v hotovosti? Maďarský ministr zpražil Ukrajince

10.03.2026 14:15 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Státní terorismus, loupeže a bezpráví. I taková slova padala na adresu Maďarska po zadržení sedmi ukrajinských občanů. Ti podle ukrajinské státní banky Oschadbank převáželi přes maďarské území desítky milionů dolarů, eur a zlato, které maďarské úřady po zásahu zadržely. Budapešť mluví o podezření z praní špinavých peněz, Kyjev naopak o nelegální konfiskaci majetku.

A proč jste vezli miliony v hotovosti? Maďarský ministr zpražil Ukrajince
Foto: Repro Youtube
Popisek: Viktor Orbán

Agentura AP koncem minulého týdne informovala o dočasném zadržení sedmi ukrajinských občanů maďarskými úřady. Zadržení Ukrajinci byli zaměstnanci ukrajinské státní banky Oschadbank a přes Maďarsko ve dvou obrněných vozidlech převáželi hotovost v hodnotě 40 milionů dolarů, 35 milionů eur a k tomu ještě devět kilogramů zlata, uvedla banka v oficiálním prohlášení spolu s požadavkem na okamžité propuštění svých zaměstnanců.

Maďarské úřady Ukrajince zadržely kvůli podezření z praní špinavých peněz. Po výslechu byli propuštěni a vráceni na Ukrajinu.

Zabavenou hotovost si maďarské úřady podle všeho ponechaly. Ukrajina maďarskou vládu v čele s premiérem Viktorem Orbánem obvinila z nelegálního zabavení peněz.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha též pohrozil, že se Ukrajina obrátí na Evropskou unii s žádostí o posouzení podle jeho názoru protiprávních činů Maďarska a jeho loupežení.

„Maďarsko zajímá rukojmí a krade peníze. Pokud je to ta ‚síla‘, o které dnes ráno hovořil pan Orbán, pak se jedná o sílu zločineckého gangu. Jedná se o státní terorismus a vydírání,“ napsal minulý týden na sociální síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

Sybiha dále vyslovil své podezření, že zadržení sedmi ukrajinských občanů bylo politicky motivovanou akcí, kterou se Maďarsko snaží využít k nátlaku na Ukrajinu. Celá akce navíc podle něj souvisí s maďarskou kampaní před parlamentními volbami.

„Opětovně požadujeme, aby Maďarsko přestalo vtahovat Ukrajinu do své domácí politiky a volební kampaně,“ uvedl ukrajinský ministr s tím, že si Ukrajina vyhrazuje právo přijmout příslušná opatření, a to včetně uvalení sankcí.

 

Parlamentní volby v Maďarsku se mají konat už za necelý měsíc, konkrétně 12. dubna. Agentura Reuters informovala o jednom z posledních průzkumů veřejného mínění od společnosti Zavecz Research. Podle průzkumu vede mimoparlamentní strana Tisza Pétera Magyara o dvanáct procentních bodů nad stranou Fidesz Viktora Orbnána. Okolo 20 % voličů je stále nerozhodnutých, vyplývá z průzkumu. Průzkum proběhl mezi 22. a 28. únorem.

Na kritiku ukrajinského ministra zahraničí Sybihy reagoval jeho maďarský protějšek Péter Szjjártó. V příspěvku na svém facebookovém profilu uvedl, že Ukrajinci ve skutečnosti měli převážet mnohem větší sumu peněz. Ukrajina podle něj nevysvětlila, proč převážela přes Maďarsko asi 900 milionů dolarů a 420 milionů eur v hotovosti.

„Ukrajinci nejsou již tři dny schopni odpovědět na tyto jednoduché otázky, takže se stále více prohlubuje podezření, že se může jednat o peníze ukrajinské válečné mafie,“ uvedl maďarský ministr zahraničí.

Server POLITICO v pondělí informoval, že po zadržení ukrajinské hotovosti vládní strana Fidesz předložila návrh zákona na zmrazení nedávno zabavených prostředků a zlata ukrajinské státní banky. Podle návrhu zákona by se mohlo se zadrženými penězi zacházet jako s konfiskovaným majetkem, a to do doby, dokud maďarský daňový a celní úřad nedokončí své vyšetřování.

„K bezpráví přidávají další bezpráví,“ komentoval návrh zákona ukrajinský ministr Sybiha a dodal, že kvůli „brutálnímu“ zacházení s ukrajinskými občany budou všechny zúčastněné osoby dohnány k odpovědnosti.

