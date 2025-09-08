36. týden na Energetické burze ČMKB

08.09.2025 10:37 | Tisková zpráva

Ve 36. týdnu byly uzavřeny kontrakty na dodávku elektřiny a zemního plynu v hodnotě 371 milionů.

36. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 36. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 235 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 371 milionů korun.

Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2026 až 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2450 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2377 CZK/MWh.

Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2026 až 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 870 CZK/MWh, ve velkoodběru se obchodovaly za cenu 890 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

