Lesy ČR obnovily kamenné stupně v potoce Besének na Tišnovsku

Poškozené kamenné stupně v jihomoravském potoce Besének na Tišnovsku obnovily Lesy ČR v rámci projektu za více než dva miliony korun. Spolufinancovala ho Evropská unie. Koryto teď bezpečně převede i velkou vodu.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Stabilizují dno koryta toku a brání erozi půdy. Hlavně ale mají kamenné stupně v korytě toku Besének zpomalit proud velké vody a bezpečně ji převést. Některé ale byly poškozené, jeden v havarijním stavu. Proto vodohospodáři z Lesů ČR připravili projekt, díky němuž se podařilo od října 2024 do loňského listopadu stupně opravit nebo zcela nahradit.
„Jeden jsme kompletně rozebrali a nahradili železobetonovou konstrukcí s kamennou přelivnou hranou. Nová drsná kamenná rovnanina pod tímto stupněm zklidní dopadající vodu,“ řekl Tomáš Moštěk ze Správy toků pro povodí Dyje z Lesů ČR. Podle něj je dílo provedené v dobré kvalitě.
Na projekt čerpal podnik dotace ve výši 724 144 Kč z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 1 344 840 Kč z národních zdrojů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.