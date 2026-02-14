Lesy ČR obnovily kamenné stupně v potoce Besének na Tišnovsku

14.02.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Koryto teď bezpečně převede i velkou vodu.

Lesy ČR obnovily kamenné stupně v potoce Besének na Tišnovsku
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Poškozené kamenné stupně v jihomoravském potoce Besének na Tišnovsku obnovily Lesy ČR v rámci projektu za více než dva miliony korun. Spolufinancovala ho Evropská unie. Koryto teď bezpečně převede i velkou vodu.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 46964 lidí

Stabilizují dno koryta toku a brání erozi půdy. Hlavně ale mají kamenné stupně v korytě toku Besének zpomalit proud velké vody a bezpečně ji převést. Některé ale byly poškozené, jeden v havarijním stavu. Proto vodohospodáři z Lesů ČR připravili projekt, díky němuž se podařilo od října 2024 do loňského listopadu stupně opravit nebo zcela nahradit.

„Jeden jsme kompletně rozebrali a nahradili železobetonovou konstrukcí s kamennou přelivnou hranou. Nová drsná kamenná rovnanina pod tímto stupněm zklidní dopadající vodu,“ řekl Tomáš Moštěk ze Správy toků pro povodí Dyje z Lesů ČR. Podle něj je dílo provedené v dobré kvalitě.

Na projekt čerpal podnik dotace ve výši 724 144 Kč z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 1 344 840 Kč z národních zdrojů.

Psali jsme:

Lesy ČR: Dřevostavby jako aktuální společné téma
Lesy ČR: Zvěřina z českých lesů a výrobky z ní na prodejním veletrhu v Berlíně
Lesy ČR: Obnovu Kobylího potoka jsme dokončili
Lesy ČR opravily lesní historickou kapli na Jetřichovicku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

lesy , Lesy ČR , voda , TZ , reoknstrukce

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Svěřenecký fond

Jak to doopravdy je? Vy jste tvrdil, že Agrofert svěříte do svěřeneckého fondu, což se zatím nestalo. Proč? A taky jste tvrdil, že vašim dětem připadne až po vaší smrti, ale prý to bude možné už poté, co skončíte ve funkci a dokonce z vás budou moci udělat správce. Je to pravda nebo ne?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ovesné vločky snižují cholesterol už za dva dnyOvesné vločky snižují cholesterol už za dva dny Popíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kilPopíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kil

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lesy ČR obnovily kamenné stupně v potoce Besének na Tišnovsku

22:08 Lesy ČR obnovily kamenné stupně v potoce Besének na Tišnovsku

Koryto teď bezpečně převede i velkou vodu.