Z Ukrajiny se pokusil uprchnout stíhaný exministr

Midas je postava z antických pověstí, král Frýgie, jehož dotek vše mění ve zlato. Ukrajinští vyšetřovatelé zvolili pro spis tento název, neboť spojenectví ministra Haluščenka, podnikatele Tymura Mindiče a jemu blízkého prezidenta Zelenského také „měnilo vše ve zlato“.
V tomto konkrétním případě v miliony hřiven a dolarů, nalezené v Mindičových nemovitostech krátce po jeho říjnovém útěku z Ukrajiny, který se na rozdíl od toho Haluščenkova zdařil. V jeho domě pak vyšetřovatelé našli i kuriozity kalibru zlatého záchodu, který si někdejší majitel filmové společnosti, kde Volodymyr Zelenskyj natáčel své seriály, do domácnosti pořídil.
O podnikateli se psalo jako o „Zelenského peněžence“, měl pro prezidenta zajišťovat obchodní i politické záležitosti. Mindič, mající z Dněpropetrovské oblasti vazby na místního oligarchu Ihira Kolomojského, měl patřit k nejvlivnějším lidem na Ukrajině. V různých státních funkcích mělo skončit až třicet bývalých zaměstnanců jeho televizní společnosti.
Skandál se měl týkat především státní energetické společnosti Enerhoatom. Úplatky přesahující sto milionů dolarů se měly týkat zejména zřizování ochranné infrastruktury pro energetické objekty před ruskými nálety. I to je jednou z příčin humanitární katastrofy, kterou v letošní zimě zažívají ukrajinské domácnosti.
Do vedení státní společnosti byl po nástupu Volodymyra Zelenského v roce 2019 nainstalován právě právník Herman Haluščenko. Protikorupční organizace SAPO zveřejnila odposlechy jeho hovorů, ve kterých byl Mindič oslovován jako „Carlson“ a Haluščenko zase „profesor“.
V roce 2021 se stal ministrem energetiky. Vloni v létě byl narychlo přesunut na ministerstvo spravedlnosti a krátce poté parlament narychlo schválil paragrafy, které fakticky rušily nezávislost protikorupční agentury NABU a úřadu speciálního protikorupčního prokurátora SAPO, kteří už v té době měli pátrat v okolí Zelenského prezidentské kanceláře.
Po tlaku ze strany Západu nakonec byla ta legislativa zrušena.
Na ministerstvu energetiky Haluščenka vystřídala Svitlana Hrynčuková, jeho bývalá náměstkyně a podle kyjevských médií též intimní přítelkyně.
K rezignaci byli oba donuceni v listopadu, po Mindičově útěku přes Polsko do Izraele. Oba též čelí trestnímu stíhání.
„Detektivové NABU dnes při překračování státní hranice zadrželi bývalého ministra energetiky v souvislosti s případem Midas. Probíhají primární vyšetřovací akce, které jsou prováděny podle zákona,“ oznámila ukrajinská policie na sociálních sítích v neděli.
