Vondráček (Svobodní): Vyražme také vstříc svobodě za zelenou oponu

Za komunismu byly Spojené státy svobodnější částí světa za železnou oponou, dnes za eko-komunismu jsou Spojené státy svobodnější části světa za zelenou oponou. Jedním jediným rozhodnutím ušetřila vláda USA svým občanům nejvíce peněz v historii.
Ve jménu svaté války proti klimatu a CO2 světové vlády poslední roky finančně zatěžovali své občany, zbavovali je části svobody a zdaňovali jejich majetek. Nyní je část světa osvobozena od této ideologie. Je jen na nás, jestli také roztáhneme zelenou oponu, nebo budeme dál žít za oponou, která nám uměle zdražuje životy a ubírá svobodu.
Mgr. Libor Vondráček
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.