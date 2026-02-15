Vondráček (Svobodní): Vyražme také vstříc svobodě za zelenou oponu

15.02.2026 12:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyhlášení vládní agentury USA, že skleníkové plyny neškodí zdraví

Vondráček (Svobodní): Vyražme také vstříc svobodě za zelenou oponu
Foto: Repro Datarun, Půr
Popisek: Libor Vondráček

Za komunismu byly Spojené státy svobodnější částí světa za železnou oponou, dnes za eko-komunismu jsou Spojené státy svobodnější části světa za zelenou oponou. Jedním jediným rozhodnutím ušetřila vláda USA svým občanům nejvíce peněz v historii.

Ve jménu svaté války proti klimatu a CO2 světové vlády poslední roky finančně zatěžovali své občany, zbavovali je části svobody a zdaňovali jejich majetek. Nyní je část světa osvobozena od této ideologie. Je jen na nás, jestli také roztáhneme zelenou oponu, nebo budeme dál žít za oponou, která nám uměle zdražuje životy a ubírá svobodu.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Vondráček (Svobodní): Je předseda Ústavního soudu Baxa skutečně nezávislý?
Vondráček (Svobodní): Levicový poslanec Talíř
Vondráček (Svobodní): V našich podmínkách nedávají větrníky smysl
Libor Vondráček: Odcházíme od foltýnovského pojetí světa

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Svobodní , USA , Vondráček , změna klimatu

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Škodí skleníkové plyny zdraví?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

K čemu je dobré, že budete prezidenta ignorovat?

Myslím pro nás občany a ČR. Jako člověk ho ignorovat můžete, ale vy jste přeci ministr a nemyslíte, že když nebudete s prezidentem jednat (oba máte na starost zahraniční politiku) nepřinese to žádná pozitiva spíš naopak? Nemyslíte, že byste se měl přes své osobní spory a zřejmě i vlastní ego přenést...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Vyražme také vstříc svobodě za zelenou oponu

12:06 Vondráček (Svobodní): Vyražme také vstříc svobodě za zelenou oponu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyhlášení vládní agentury USA, že skleníkové plyny …