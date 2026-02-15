Zelenskyj v Mnichově: Chci, abyste pochopili skutečný rozsah útoků na Ukrajinu

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Agentura Reuters v této souvislosti upozornila, že drahý dovoz energie a elektřina vyrobená v generátorech udržely ukrajinské podniky v chodu, ale mnohé z nich zkrátily pracovní dobu a produkci, což vedlo k revizi ekonomických prognóz Ukrajiny. Centrální banka snížila svou prognózu růstu HDP pro rok 2026 z 2 % na 1,8 %, právě s ohledem na očekávaný nedostatek energie na Ukrajině.
Ukrajinská vláda se dohodla s Mezinárodním měnovým fondem na poskytnutí další finanční pomoci, ale stane se tak mimo jiné jen za cenu zvýšení daní pro některé ukrajinské podnikatele.
Ukrajina očekává, že její nový program s Mezinárodním měnovým fondem v hodnotě 8,2 miliardy dolarů bude formálně schválen během několika týdnů, řekl agentuře Reuters dlouholetý šéf správy dluhu Ukrajiny Jurij Butsa.
Dohoda, která má nahradit stávající fond MMF ve výši 15,6 miliardy dolarů, pomůže Kyjevu udržet ekonomickou stabilitu a veřejné výdaje i přes očekávaný rozpočtový deficit ve výši téměř 140 miliard dolarů v příštích několika letech.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci popsal rozsah ruských útoků na Ukrajinu:
„Chci, abyste pochopili skutečný rozsah těchto útoků na Ukrajinu. … Za pouhý měsíc, letos v lednu, jsme se museli bránit 6000 útočným dronům. Většina z nich byly drony Šahíd. A více než 150 ruským raketám různých typů. A více než 5000 klouzavým bombám. Takhle je to každý měsíc. Představte si to nad vaším vlastním městem – rozbité ulice, zničené domy, školy postavené v podzemí. To je na Ukrajině každodenní život, samozřejmě kvůli Rusku. Po dlouhé čtyři roky,“ konstatoval Zelenskyj.
A hned pokračoval:
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Ale Ukrajinci se nespoléhají jen na systémy protivzdušné obrany. Ukrajinská tajná služba SBU popsala, na co se zaměřuje. Jednotka Alfa ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) zničila polovinu ruských zásob žádaného systému protivzdušné obrany Pancir, oznámila SBU 14. února. Na zprávu ukrajinské SBU upozornil server Kyiv Independent.
„Systémové ničení“ systému protivzdušné obrany má „strategický cíl“ učinit Rusko zranitelným vůči úderům dronů dlouhého doletu, zatímco Moskva pokračuje ve své válce,“ uvedla SBU.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.