Kalousek: Kdyby to byly alespoň dluhy za investice

15.02.2026 16:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k deficitu státního rozpočtu

Kalousek: Kdyby to byly alespoň dluhy za investice
Foto: I
Popisek: Exministr financí Miroslav Kalousek

Ekonomika je na svém růstovém potenciálu a nepotřebuje žádné fiskální impulzy, tím méně na dluh. “Můžeme šlapat na plyn jak chceme, to auto rychleji nepojede.” Vytvoříme jen větší tlak na růst cen a dětem zanecháme dluhy za peníze, které jsme projedli bez efektu.

Kdyby to byly alespoň dluhy za investice, které ty děti budou využívat. Ale ony to budou dluhy i za naši konzumaci nad poměry. A o tyhle dluhy se budou mít naše děti hůř.

Ing. Miroslav Kalousek

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kalousek: Nejhorší je, že si začínáme zvykat
Kalousek: Nikdo není nad zákonem, ani vláda
Kalousek: K reformám nikdo odvahu nemá
Kalousek: Nekritické fandění nás dopředu neposune

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

deficit , Kalousek , státní dluh , státní rozpočet

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je další zadlužování státu nutné?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

K čemu je dobré, že budete prezidenta ignorovat?

Myslím pro nás občany a ČR. Jako člověk ho ignorovat můžete, ale vy jste přeci ministr a nemyslíte, že když nebudete s prezidentem jednat (oba máte na starost zahraniční politiku) nepřinese to žádná pozitiva spíš naopak? Nemyslíte, že byste se měl přes své osobní spory a zřejmě i vlastní ego přenést...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Popíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kilPopíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kil Očkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutíOčkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutí

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kalousek: Kdyby to byly alespoň dluhy za investice

16:02 Kalousek: Kdyby to byly alespoň dluhy za investice

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k deficitu státního rozpočtu