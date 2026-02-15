Kalousek: Kdyby to byly alespoň dluhy za investice

Ekonomika je na svém růstovém potenciálu a nepotřebuje žádné fiskální impulzy, tím méně na dluh. “Můžeme šlapat na plyn jak chceme, to auto rychleji nepojede.” Vytvoříme jen větší tlak na růst cen a dětem zanecháme dluhy za peníze, které jsme projedli bez efektu.
Kdyby to byly alespoň dluhy za investice, které ty děti budou využívat. Ale ony to budou dluhy i za naši konzumaci nad poměry. A o tyhle dluhy se budou mít naše děti hůř.
