ČT je naše rodinné stříbro, napsal Válek

„Z nezávislosti veřejnoprávních médií nesmíme ustoupit ani o centimetr! Česká veřejnoprávní média jsou českým rodinným stříbrem a jejich kvalita, sledovanost, neutralita a nezávislost nemají v regionu střední a východní Evropy obdoby. Stačí se podívat, co s jejich protějšky udělala vládní kontrola na Slovensku a v Maďarsku,“ napsal Válek.
„V tomhle směru není žádné kompromisní řešení, současný systém funguje dobře. A pokud se vláda pokusí dostat Českou televizi a Český rozhlas pod svou kontrolu, tak říkám na rovinu: Budeme s ní bojovat o každý centimetr a všemi prostředky, které nám zákon a legislativní procesy umožňují. Dlužíme to nejen pracovníkům z veřejnoprávních médií, kteří se nebáli vystoupit veřejně, ale i všem dalším. A hlavně občanům, kteří si zaslouží nezávislá veřejnoprávní média. Protože veřejnoprávní média slouží občanům, ne politikům,“ zdůraznil Válek na závěr.
