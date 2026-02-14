ČT je naše rodinné stříbro, napsal Válek

15.02.2026 7:08 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Exministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek se důrazně zastal České televize. Označil ji za české rodinné stříbro.

ČT je naše rodinné stříbro, napsal Válek
Foto: TOP 09
Popisek: Vlastimil Válek

Dnes již bývalý ministr zdravotnictví ve vládě Petra Fialy (ODS) Vlastimil Válek (TOP 09) se důrazně zastal České televize. Ve chvíli, kdy se vedou debaty o zrušení koncesionářských poplatků a převedení České televize pod státní rozpočet, v okamžiku, kdy se na akcích Milionu chvilek pro demokracii hovoří o nutnosti zachovat nezávislou Českou televizi, exministr Vlastimil Válek zdůraznil, že bychom neměli zapomínat, jaké rodinné stříbro v podobě České televize v této zemi máme.

„Z nezávislosti veřejnoprávních médií nesmíme ustoupit ani o centimetr! Česká veřejnoprávní média jsou českým rodinným stříbrem a jejich kvalita, sledovanost, neutralita a nezávislost nemají v regionu střední a východní Evropy obdoby. Stačí se podívat, co s jejich protějšky udělala vládní kontrola na Slovensku a v Maďarsku,“ napsal Válek.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
Prozradil, že jako ministr se těšil velké pozornosti veřejnoprávní televize, která mu rozhodně nebyla milá, ale zdůraznil, že by ho nikdy nenapadlo volat po omezení nezávislosti České televize.

„V tomhle směru není žádné kompromisní řešení, současný systém funguje dobře. A pokud se vláda pokusí dostat Českou televizi a Český rozhlas pod svou kontrolu, tak říkám na rovinu: Budeme s ní bojovat o každý centimetr a všemi prostředky, které nám zákon a legislativní procesy umožňují. Dlužíme to nejen pracovníkům z veřejnoprávních médií, kteří se nebáli vystoupit veřejně, ale i všem dalším. A hlavně občanům, kteří si zaslouží nezávislá veřejnoprávní média. Protože veřejnoprávní média slouží občanům, ne politikům,“ zdůraznil Válek na závěr.

Zdroje:

https://www.facebook.com/vlvalek/posts/z-nez%C3%A1vislosti-ve%C5%99ejnopr%C3%A1vn%C3%ADch-m%C3%A9di%C3%AD-nesm%C3%ADme-ustoupit-ani-o-centimetr%C4%8Desk%C3%A1-ve%C5%99ej/1273737857907979/

