Memorandum CzechTourism a Asociace majitelů hradů a zámků má podpořit soukromé památky

Hrady a zámky už dávno nejsou jen kulisami minulosti. V Česku se proměňují v živá centra kultury a zážitků. Hostí koncerty a festivaly, lákají na tematické prohlídky, otevírají běžně nepřístupné prostory a nabízejí i netradiční nocování či programy pro rodiny s dětmi. Právě tento rostoucí potenciál chce víc zviditelnit Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, která podepsala memorandum o spolupráci s Asociací majitelů hradů a zámků. Společným cílem je zvýšení zájmu o soukromé památky a posílení jejich postavení v nabídce cestovního ruchu tak, aby se staly silným magnetem pro domácí návštěvníky i turisty ze zahraničí.
Světové kulturní dědictví s lidským příběhem
Česko patří mezi světovou špičku, pokud jde o kulturní dědictví. Dlouhodobě se řadí mezi země s nejhustší koncentrací památek světového dědictví UNESCO v přepočtu na rozlohu (ZDE). Vedle objektů ve správě státu, krajů, měst a obcí tvoří důležitou část této mozaiky právě památky v soukromých rukou (ZDE).
Nejde přitom jen o historickou hodnotu samotných staveb. Klíčovou roli hrají lidé, kteří se o ně starají, často s osobním nasazením, vlastními investicemi, odvahou zkoušet nové cesty a chutí otevřít památky i těm, kteří by na „klasickou prohlídku“ možná nikdy nepřišli.
Památky, které žijí a lákají
Soukromí majitelé dávají hradům a zámkům nový život. Otevírají veřejnosti běžně nepřístupná místa, připravují netradiční programy, zapojují místní komunity a vytvářejí autentické zážitky. Právě tato pestrost a originalita výrazně posilují atraktivitu českých památek jako turistických cílů.
„Česko je kulturní velmoc. Máme mimořádně vysoký počet památek a velkou část jejich atraktivity dnes tvoří právě soukromí majitelé. Jejich nadšení, úsilí a nápady posouvají historické objekty do současnosti a dělají je srozumitelnými i přitažlivými pro dnešní návštěvníky. Pro cestovní ruch je to obrovská přidaná hodnota,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: Z našich dat vyplývá, že za tuzemskými památkami cestují hlavně návštěvníci ze vzdálenějších trhů. Například loni zamířila většina turistů z Japonska (92 %), Číny (83 %), Jižní Koreje (87 %) nebo USA (82 %) během pobytu právě na hrady, zámky, do muzeí či za historickou architekturou. Je to logické – pokud už člověk váží delší cestu, chce vidět z dané země co nejvíce.“
Vysoký podíl v návštěvnosti památek vykazují také cestovatelé z evropských zemí, jako třeba z Belgie (87 %), Dánska (84 %), Španělska (82 %), Itálie (81 %) či Francie (79 %). Oproti tomu turisté zejména ze sousedních států tráví svůj pobyt v Česku i jiným způsobem. Trendem je v tomto ohledu hlavně aktivní dovolená, kdy lidé spojují sport, přírodu, gastronomii s kulturními zážitky. Využívají tak ideální mix, který dělá z Česka atraktivní destinaci pro všechny věkové kategorie.
Přirozené doplnění státních památek
Soukromé hrady a zámky nejsou konkurencí památek ve správě Národního památkového ústavu, měst nebo obcí. Naopak – přirozeně je doplňují. Rozšiřují nabídku, přinášejí nové impulzy do regionů a často pomáhají rozvíjet cestovní ruch i mimo hlavní turistická centra. Potvrdil to i nedávný kulatý stůl, který zorganizovala Česká centrála cestovního ruchu se zástupci Národního památkového ústavu, Asociace nestátních otevřených památek, Asociace majitelů hradů a zámků a Českého dědictví UNESCO. Jeho cílem bylo posílit spolupráci napříč celým sektorem a lépe propojit státní i soukromé památky. Zástupci všech stran společně nastavili další kroky a vytipovali konkrétní aktivity pro následující období.
„Podpora kulturního turismu tvoří jeden ze základních pilířů agentury CzechTourism a propagace hradů a zámků k němu přirozeně patří. Chceme, aby státní i soukromé památky táhly za jeden provaz a nabízely návštěvníkům co nejlepší zážitek. Proto jsme se sešli u jednoho stolu a nastavili konkrétní kroky spolupráce. Letos se zaměříme také na výzkum, který nám pomůže lépe poznat, kdo na hrady a zámky přijíždí, co hledá a co očekává. Díky tomu budeme moci nabídku i propagaci cílit ještě přesněji – nejen na jednotlivé památky, ale na Česko jako celek,“ vysvětluje ředitelka Odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce Tereza Hofmanová.
„Naši členové dlouhodobě dokazují, že historické památky mohou fungovat moderně, otevřeně a s respektem k minulosti. Spolupráce s agenturou CzechTourism nám pomůže tyto příběhy lépe vyprávět a ukázat, že soukromé památky jsou plnohodnotnou a velmi atraktivní součástí turistické nabídky Česka,“ doplňuje Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků, která zastupuje soukromé majitele těchto objektů už tři dekády. Aktuálně sdružuje 80 kulturních památek a zhruba 70 jejich majitelů.
Společný cíl: Víc vidět, víc zažít
Podepsané memorandum vytváří rámec pro dlouhodobou spolupráci do roku 2030. Zaměřuje se na společnou prezentaci nestátních památkových objektů, výměnu informací a zkušeností, sdílení dat, podporu vzdělávání i přípravu konkrétních projektů v oblasti kulturního cestovního ruchu. Součástí spolupráce bude také vzájemná popularizace aktivit a koordinace při rozvoji tohoto segmentu. Cílem je nabídnout návštěvníkům více živých památek a autentických zážitků a upevnit obraz Česka jako destinace, která má bohatou historii a umí ji vyprávět současným jazykem.
